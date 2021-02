Muistatko ajan, jolloin naisten maraton ei ollut olympiaohjelmassa? Nyt amerikkalaisurheilija haluaa myös 10-ottelun naisten olympialajiksi

Yhdysvaltalainen Jordan Gray on maansa ennätysnainen 10-ottelussa ja haluaa kuninkuuslajin olympiakisoihin.

Nykyään miesten ja naisten lajiohjelma olympiakisoissa on miltei identtinen. Yleisurheilussa moniotteluissa näin ei ole, sillä miesten kuninkuuslaji on 10-ottelu, kun naiset saavat tyytyä seitsemän lajin läpiviemiseen.

10-ottelu tuli olympiaohjelmaan Tukholman kisoissa 1912 ja on pysynyt siellä. Naisten moniottelu tuli mukaan vasta Tokiossa 1964, jolloin paremmuus ratkottiin 5-ottelussa. Moskovan olympiakisojen 1980 jälkeen naisten ottelua muokattiin ja jatkossa kisattiin 7-ottelussa.

Kehitys kehittyy, kuten sanotaan. Tätä mieltä on yhdysvaltalainen Jordan Gray, joka pitää hallussaan maansa ennätystä 10-ottelussa lukemin 7921. Kyse ei ole mistään epävirallisesta pistemäärästä, sillä USA:n yleisurheiluliitto (USATF) virallisti lajin vuonna 2019.

25-vuotias Gray on aloitteentekijä vaatimuksessa, jossa halutaan naisten 10-ottelu myös olympiaohjelmaan. Tämän Let Women Decathlon -julistuksen on allekirjoittanut jo 3 100 henkilöä, kertoo Inside the Games -sivusto.

– Tänäänkin, sadat päättäväiset kymmenottelijanaiset harjoittelevat tiukasti päästäkseen tekemään historiaa vuoden 2024 olympiakisoissa, vetoomuksessa sanotaan.

Gray on lajin johtohahmo, sillä hänellä on nimissään paras pistemäärä nykyottelijoiden joukossa. Vetoomuksen mukaan Gray ja hänen ottelijasisarensa haluavat tasavertaisen mahdollisuuden miesten kanssa myös urheilun suurimmalla näyttämöllä eli viiden renkaan kisoissa.

Naisten 10-ottelun lajiohjelma on sama kuin miehillä (100 metrin aidat 110 metrin aitojen sijasta), mutta suoritusjärjestys on erilainen. Naisten avauspäivän lajit ovat 100 m, kiekko, seiväs, keihäs ja 400 m. Toisena päivänä urakka jatkuu seuraavasti: 100 m aidat, pituus, kuula, korkeus ja 1500 m.

Paras suomalaistulos naisten 10-ottelussa on Tiia Hautalan 7223 vuodelta 1997.

Kansainvälinen olympiakomitea löi Pariisin kisojen 2024 lajiohjelman lukkoon joulukuussa 2020, joten naisten 10-ottelua tuskin nähdään kolmen vuoden päästä. Realistisempi visio on naisten esiinmarssi vuoden 2028 kisoissa. Silloin olympiakisat järjestetään Los Angelesissa.

– Toivottavasti 2028. Olen silloin 32-vuotias ja voimieni tunnossa USA:n mestaruuskisoissa, Gray ennakoi NBC:n haastattelussa.

Los Angelesissa on tehty aikaisemminkin naisten yleisurheiluhistoriaa. Vuoden 1984 olympiakisoissa naiset pääsivät ensimmäisen kerran kilpailemaan maratonjuoksussa.