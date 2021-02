Historiallisen Suomen ennätyksen juossut Lotta Kemppinen, 22, paljastaa uuden vauhdin taustat – ”Heti syksyllä mietittiin, että...”

HIFK:n sprintteri kilpailee seuraavan kerran perjantaina Puolassa.

Lotta Kemppinen on mainiossa vireessä. Arkistokuva vuodelta 2020.­

Oma ennätys 60 metrin sileällä ei tullut pikajuoksija Lotta Kemppiselle yllätyksenä, mutta SE oli pienoinen yllätys.

– Uskoin parantavani omaa ennätystäni roimasti ja ajattelin, että on mahdollista lipsahtaa vanhan SE:n alle, Kemppinen sanoi sunnuntaina.

Kemppinen paineli Myllypuron hallikisoissa lauantaina Suomen ennätyksen 60 metrin sileällä. HIFK:ta edustava Kemppinen paransi aiempaa ennätystään 7,28 kahdesti: alkuerässä lukemiin 7,21 ja toisessa startissa SE-lukemiin 7,19.

Hänen mukaansa harjoitusvetojen ajat ovat pudonneet noin sekunnin kymmenyksen, joten lauantain ennätysaika heijastelee nykyvirettä.

– Myös lentävässä 30 metrin testissä on tullut ennätys, Kemppinen kertoi.

Edellistä SE:tä 7,20 piti hallussaan Sisko Hanhijoki, jonka rekordi oli 30 vuoden takaa talvelta 1990. Kemppisen ajalla sijoittuu tämän vuoden maailmantilastossa 11:nneksi ja Euroopan tilastossa viidenneksi.

Helsinkiläisen hallikausi jatkuu ulkomailla, sillä kisakalenterissa on tulevana perjantaina startti Lodzissa.

– On kiva päästä kansainväliselle viivalle kovien naisten viereen, 22-vuotias sprintteri sanoo.

Kemppinen ei ole huolissaan Puolaan matkustamisesta.

– Kaikki järjestelyt on viimeisen päälle, joten en ole huolissani terveystilanteesta.

Lotta Kemppinen tuuletteli Ruotsi-ottelussa 2020.­

Takareisivammat ovat pilanneet Kemppiseltä muutaman kesäkauden. Hallikaudet 2018 ja 2019 Kemppinen jätti kokonaan väliin.

Tällä kaudella hän on panostanut erityisesti lihashuoltoon.

– Suvi Lahtinen on hieronut minua jo pitkään ja rinnalle on tullut osteopaatti Pia Närhi sekä fysioterapeutti Peter Halén Tampereelta. Lisäksi Urhean Leeni Kauppinen on pitänyt noin kerran viikossa fyssarisession harjoitusten yhteydessä.

Juoksijan mukaan taustaryhmän ansiosta hän on pystynyt keskittymään päivittäisharjoitteluun täysipainoisesti.

Kemppistä valmentaa Mervi Brandenburg, joka on ollut juoksijan mentorina 11-vuotiaasta lähtien.

– Olemme löytäneet hyvän tavan tehdä yhdessä hommia, Kemppinen luonnehtii valmennussuhdetta.

Tänä talvena kaksikko on keskittynyt sekä voimaan että juoksutekniikkaan.

– Heti syksyllä mietittiin, että tekniikkaan pitää saada muutosta ja pikajuoksulihaksista puuttui voimaa, Brandenburg sanoi SUL:n tiedotteessa ja kiitteli Mikael Ylöstaloa tekniikkavinkeistä.

Kemppinen opiskelee Helsingin yliopistossa elintarviketieteitä neljättä vuotta.

Opinnot linkittyvät välillä hyvin ajankohtaisiinkin aiheisiin.

– Viime viikolla osallistuin korona ja me -webinaariin. Siellä pohdittiin muun muassa sitä, vaikuttaako korona haju- ja makuaistiin.

Kemppinen kertoo, että ison kansainvälisen ja laajan kyselytutkimuksen mukaan se voi vaikuttaa, mutta tulokset eivät ole pitkältä ajalta.

Kemppinen valmistui viime kesänä elintarviketieteiden kandidaatiksi ja suorittaa parhaillaan maisterintutkintoa. Opinnoissa on tullut myös tutustuttua hieman ravitsemustieteen perusteisiin.

– Itse en laske kaloreita, vaan pyrin syömään monipuolisesti ja riittävän usein.

Lautaselta löytyy yleensä perus-kotiruokaa.

– Urheilijana on tärkeää, että ruokavalion perusteet ovat kunnossa, Kemppinen sanoo.

Lisäksi urheilija saattaa tarvita joitakin lisäravinteita täydennykseksi.

– Itse käytän magnesiumia ja talvella D-vitamiinia sekä ajoittain kreatiinia, joka on varmasti tutkituin urheilijoiden lisäravinne.

Kemppinen sanoo huolehtivansa tarkkaan, mitä suuhunsa laittaa.

– Olen käyttänyt suomalaisvalmistajan tuotetta ja varmistanut vielä firman toimariltakin, että kaikki on kunnossa.

Lisäravinteet ovat viime aikoina nousseet puheenaiheeksi Lotta Haralan tapauksen takia. Harala antoi viime elokuussa dopingnäytteen, joka sisälsi jäämiä kielletystä piristeestä. Harala kärsi kolmen kuukauden toimintakiellon dopingrikkomuksesta loka-tammikuussa.

Haralan mukaan kielletty aine päätyi hänen elimistöönsä, kun hän vaihtoi aiemmin käyttämänsä kreatiinituotteen toiseen kreatiinituotteeseen.

Kemppinen on ollut ikäluokkansa kärkikaartia pienestä pitäen ja on kehittynyt tasaisesti kohti Suomen huippua. Hän ei kuulunut ennen tätä kautta Suomen urheiluliiton tukiryhmiin. Pikajuoksuun panostamisen on ollut mahdollista omien vanhempien taloudellisen tuen ansiosta.

Tällä kaudella Kemppinen kuuluu SUL:n EM-valmennusryhmään, joten hän on pystynyt harjoittelemaan Liikuntamyllyssä koronarajoitusten aikana.

Nyt on sitten kilpailukauden aika. Lodzin kisan jälkeen edessä ovat Jyväskylän SM-hallit ja kahden viikon päästä siitä EM-kisat Puolan Torunissa. Kisaraja meni rikki jo kauden avauskisassa.

Talviurheilua Kemppinen ei ole ehtinyt harrastaa.

– Mutta koiran kanssa olen ulkoillut kovasti.