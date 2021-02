Lotta Harala kertoi harkitsevansa korvausvaatimuksia lisäravinnevalmistajalta.

Yleisurheilija Lotta Harala, 28, kertoi Yle TV2:n Urheilustudion suorassa lähetyksessä, miksei paljasta lisäravinnetta, joka hänen mukaansa aiheutti hänen viimevuotisen piristekärynsä.

– Minua on lakimiesten taholta ohjeistettu näin, että minä en sitä kerro. Muun muassa sen takia, että minulla on vielä prosessi kesken yrityksen kanssa, Harala kommentoi Urheilustudiossa.

Harala antoi viime elokuussa dopingnäytteen, joka sisälsi jäämiä kilpailupäivänä kielletystä piristeestä nimeltä 5-metyyliheksaani-2-amiini. Harala kärsi kolmen kuukauden toimintakiellon dopingrikkeestä loka-tammikuussa.

Haralan mukaan kielletty aine päätyi hänen elimistöönsä, kun hän vaihtoi käyttämäänsä kreatiinituotetta. Harala sanoi harkitsevansa jatkotoimenpiteitä käryn aiheuttaneen tuotteen valmistajaa vastaan, muttei siis vielä kerro valmistajan nimeä.

– Aion olla heihin kyllä yhteydessä ja kertoa, mitä kaikkea tämä tapahtumaketju on minulle aiheuttanut ja kuinka suuret vaikutukset tällä voi olla. Mahdollisesti korvausvaatimuksia, mutten ole vielä päättänyt tarkalleen, kuinka toimin. Mutta jatkotoimenpiteitä kyllä harkitsen, Harala kertoi Urheilustudiolle.

Harala kertasi suorassa lähetyksessä videopuhelun välityksellä, miten dopingrikkeeseen johtanut tapahtumaketju hänen mukaansa eteni. Hänen käyttämänsä kreatiinivalmiste pääsi loppumaan ja hän yritti tilata yhteistyökumppaniltaan Fastilta lisää. Koska Fastin varastot olivat tyhjänä, Harala kertoo käyttäneensä asunnossaan ollutta toisen valmistajan vastaavaa valmistetta.

Haralan mukaan hän oli vuonna 2019 ollut sähköpostiyhteydessä tämän toisen lisäravinnevalmistajan kanssa. Yritys oli toimittanut Haralalle kreatiinia. Harala kertoi nähneensä valmistajan puhtaussertifikaatin, mutta aitajuoksijan mukaan myöhemmin kävi ilmi, ettei valmistajalla ollut vielä oikeutta sertifikaattiin.

Yle Urheilun toimittaja Petra Manner kertoi lähetyksessä, että Urheilustudio on nähnyt Haralan ja tuotevalmistajien välillä käydyn kirjeenvaihdon.

– Tämä on ollut minulle henkilökohtaisesti tosi syvälle osuva kolaus, koska minulle puhtaus on aina ollut äärimmäisen tärkeä arvo. Minun yksi lempinimenikin on Luomu-Lotta, koska olen aina luonnonmukaisten asioiden puolestapuhuja. En esimerkiksi käytä Buranaa kuin vain pakon edessä, kun lääkäri sitä minulle määrää, Harala kuvaili tunteitaan Ylen Urheilustudiolle.