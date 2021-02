SE-nainen Nooralotta Neziri vietti upean viikon Arto Bryggaren ja Heike Drechslerin luona: ”Oli tosi ihanaa”

Nooralotta Nezirin hieno viikko Berliinissä tuotti Suomen ennätyksen.

Nooralotta Neziri juoksi myös kauden toisessa kisassaan Suomen ennätyksen. Neziri paransi viime viikon aikaansa yhdellä kymmenyksellä, kun hän juoksi Berliinissä 60 metrin aitojen halli-SE:ksi 7,91. Hän oli kovatasoisen kisan kolmas, voittoon juoksi Yhdysvaltain Christina Clemons (7,83).

Nezirin juoksu esikilpailussa ei onnistunut. Hän turhautui aikaansa 8,05.

– Tuntui, että laukaus pamahti juuri kun pääsin valmiit-asennossa pystyyn. Sen jälkeen oli tosi vaikea saada latausta toiseen juoksuun. Meinasi mennä fiilis, kun tietää olevansa hyvässä kunnossa ja sitten vetää tuollaisen ajan ensimmäisessä juoksussa, Neziri sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

IS tavoitti Nezirin dopingtestin jälkeen Berliinistä – nyt jo huomattavasti hyväntuulisempana kuin ensimmäisen juoksun jälkeen.

Hän kertoi muistuttaneensa itseään, että nyt pitää olla ammattilainen ja kerätä itsensä. Luottaa omaan juoksuun.

– Onneksi sain itseni tsempattua. Nämä ovat hyviä harjoituksia myös sitä ajatellen, että kun vain alkueristä pääsee jatkoon, tulee aina uusi juoksu, Neziri sanoi.

Latausta hän haki ”vähän rajumman” musiikin kautta. Korvanapeissa soivat Eminemin The Ringer, Dopen Die Mother Fucker Die ja Disturbedin Down With The Sickness.

– Biisit olivat treenilistalta, jossa on kaikkea Antti Tuiskusta Disturbediin.

Neziri avasi kautensa viikko sitten Karlsruhessa. Hän lensi sieltä aikaisin lauantaiaamuna Berliiniin, missä majoitus löytyi yleisurheilusuuruuksien Arto Bryggaren ja Heike Drechsler-Bryggaren kotoa.

– Se oli tosi tärkeää minulle, että pääsin hetkeksi katkaisemaan hotellielämän, Neziri sanoi tyytyväisenä.

Heike Drechsler-Bryggare ja Arto Bryggare kesällä Suomessa.­

Hienolta kuulostava huippu-urheilijan elämä ei ole aina helppoa.

– Yllättävän rankkaa näissä paikoissa on olla. Varsinkin talvella, kun on huonot kelit, ja nyt lockdownien myötä se korostuu. Mitään ylimääräistä ei tule tehtyä, ja minun kaltaiselleni suorittajaihmiselle se on aika tappoa. Se oli täydellinen ratkaisu, Neziri kiitteli Bryggareiden luokse majoittumista.

Hän tapasi olympiavoittaja Drechsler-Bryggaren ensi kertaa.

– Tiesin tietysti hänen saavutuksensa. Äärettömän sympaattinen ihminen. Oli tosi ihanaa olla heidän luonaan, molemmat ovat ihania ihmisiä. He myös tietävät tarkalleen, mitä minä käyn läpi ja millaista huippu-urheilijan elämä on.

Neziri kisaa seuraavan kerran Ranskassa Liévinissä ensi tiistaina. Ranskaan hän lentää sunnuntaina.

Maailman hallikiertueen 7/25 kilpailu:

Naiset:

60 m aj: 1) Christina Clemons Yhdysvallat 7,83, 2) Nadine Visser Hollanti 7,90, 3) Nooralotta Neziri Suomi 7,91 (SE, ent. 7,92 Neziri 29. 1. Karlstuhe), 4) Anne Zagre Belgia 8,05, 5) Reetta Hurske Suomi 8,12, 6) Ricarda Lobe Saksa 8,19.

Esikilpailu: 1) Clemons 7,90, 2) Neziri 8,05, 3) Visser 8,10, 4) Hurske 8,21, 5) Zagre 8,22, 6) Lobe 8,41.