Sami Itani, 33, irtisanoutui yllättäen työstään – ”Viidessä vuodessa 15 vuoden työtunnit”

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani on irtisanoutunut työstään Adecco Finland -konsernin toimitusjohtajana.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani on irtisanoutunut siviilityöstään. Jatkossa hän haluaa antaa enemmän aikaa perheelleen ja suomalaiselle yleisurheilulle.­

Sami Itani kertoi irtisanoutumisestaan perjantaina konsernin henkilöstölle.

Itanin mukaan irtisanoutumispäätös kypsyi pitkällisten pohdintojen päätteeksi viime syksynä. Lokakuussa hän ilmoitti päätöksestään työnantajalleen. Ensi viikko on Itanin viimeinen työviikko Adeccolla.

– Viime vuosi meni kannattavuuden näkökulmasta hyvin, mutta yrityksen vetäjälle vuosi oli raskas. Olen ollut kesäkuusta 2016 alkaen yrityksen johtoryhmässä kuudessa eri tehtävässä. Nyt tuli tunne, että olin antanut tälle hienolle organisaatiolle kaiken, mitä annettavaa minulla oli, Itani kertoo.

– Joku sanoi, että olen tehnyt viiteen vuoteen 15 vuoden työtunnit. En tiedä, onko siinä liioittelua, mutta aika pitkiä päiviä tuli välillä tehtyä, sillä työ on ollut myös intohimoni. Sanotaanko, että liian pitkäksi itse venyttämäni työviikot alkoivat vaatia veronsa.

Suurin tekijä päätöksen taustalla oli perhe.

– Minulla on puolisoni lisäksi 4- ja 6-vuotiaat pojat, joiden kanssa haluan viettää enemmän aikaa – ja sen olen heille luvannut. Nämä kaksi asiaa yhdessä kypsyttivät päätöksen, joka ei missään nimessä ollut helppo.

– Vietin syksyllä monta unetonta yötä, mutta päädyin tähän ratkaisuun. Perhe-elämä on maksanut työstäni aika kovaa hintaa, ja yritän paikata virheitäni, ennen kuin on myöhäistä, Itani puntaroi.

Itani, 33, ei aio vähään aikaan haikailla palkkatöiden perään.

– Keskityn perheeseen, liian vähälle jääneeseen vapaaehtoistyöhön ja luottamustoimieni hoitamiseen.

Toimitusjohtaja Sami Itani sulkee työkoneensa Adecco Finlandin toimistolla ensi viikon jälkeen.­

Ylivoimaisesti merkittävin Itanin luottamustoimista on Suomen Urheiluliiton puheenjohtajuus. Tässä toimessa Itanilla alkoi kolmevuotisen pestin viimeinen vuosi.

Itani ei vielä kerro, aikooko hakea jatkokaudelle syksyllä pidettävässä puheenjohtajavaalissa.

– Olen koko ajan sanonut, ja sanon edelleen, että Tokion olympialaisten jälkeen puntaroin ja myös kerron, mitkä ovat fiilikseni jatkon suhteen. Nyt haluan keskittyä auttamaan ja kehittämään SUL:n organisaatiota.

– On oma ratkaisuni tuolloin mikä tahansa, toivon, että joka tapauksessa saataisiin jalkeille mahdollisimman monimuotoinen puheenjohtajakandidaattien ryhmä ja monipuoliset keskustelut yleisurheilun nykytilasta ja tulevaisuudesta, Itani toivoo.

Itani ei suoraan sano, että paljon aikaa vievä siviilityö olisi estänyt häntä johtamasta Urheiluliittoa niin hyvin kuin hän olisi halunnut sitä johtaa.

– Kaikki palkkatöissä olevat urheilujohtajat kohtaavat varmasti saman riittämättömyyden tunteen, kun aika ei riitä kaikkeen. Kyse on intohimotyöstä, joka ei katso aikaa eikä paikkaa. Nyt pystyn tekemään sitäkin työtä paremmin ja niin kuin haluan sitä tehdä, hän puntaroi.

Viime syksynä Itani piti Urheilulehdessä rohkean puheenvuoron suomalaisen urheilujohtamisen tilasta ja urheiluun pesiytyneistä arvoristiriidoista. Tuolloin moni ajatteli Itanin samalla käytännössä allekirjoittaneen eroanomuksensa urheilun johtotehtävistä.

Ulostulonsa jälkeen hän myös sai saavikaupalla kuraa niskaansa erilaiseen urheilujohtamiseen ja -puheeseen tottuneelta väeltä, jota hänen puheenvuoronsa ravisteli kovalla kädellä.

Nyt hänen ratkaisunsa on siis täysin päinvastainen kuin moni otaksui.

– Kritiikki kuuluu asiaan, ja erimielisyys on rikkautta. En aio luistaa omista mielipiteistäni kritiikin takia. Aion edelleen edistää niitä arvoja ja päämääriä, jotka koen itselleni ja yleisurheilulle tärkeiksi.

Hänen mukaansa Suomen yleisurheilulla on edessään tärkeät ajat.

– Tämä on iso vuosi koko urheiluliikkeelle niin harrastus- ja seuratoiminnan kuin huippu-urheilun näkökulmasta. Monen liiton ja lajin talous on vedenjakajalla. Me olemme onnekkaita, sillä sekä SUL ry että myyntiyhtiömme tekivät selvästi ylijäämäisen tuloksen, mistä olen näissä olosuhteissa todella ylpeä.

– Huippu-urheilussa Tokion olympialaisten lisäksi huomattavaa on Eurooppa-liigan paluu. Saamme jalkeille tosi hyvän joukkueen, ja pystymme pärjäämään Euroopan tasolla. 2022 on sitten todellinen supervuosi, kun ohjelmassa ovat MM-hallit sekä ulkoratojen MM- ja EM-kilpailut.

Adecco Finlandin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu aiemmin konsernin talousjohtajana työskennellyt Suvi Onkamo-Häkkinen.