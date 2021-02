Dopingtestissä narahtanut Lotta Harala valittiin Urheiluliiton EM-ryhmään – yksi päivämäärä herättää kysymyksiä: ”Se on olennainen seikka”

Lotta Harala aloitti toimintakieltonsa kärsimisen 13. lokakuuta. Urheiluliitto julkaisi seuraavana päivänä EM-ryhmän, jossa Harala oli mukana.

Pika-aituri Lotta Harala jäi kiinni urheilussa kiellettyjen aineiden käytöstä 25. elokuuta. Haralan pyytämä B-näyte vahvisti tuloksen 15. syyskuuta.

Haralan antamasta dopingnäytteestä löytyi jäämiä kielletystä piristeestä 5-metyyliheksaani-2-amiinista. Hän jäi vapaaehtoiseen urheilun toimintakieltoon 13. lokakuuta.

Vain päivää myöhemmin eli 14. lokakuuta Suomen Urheiluliitto nimesi valmennusryhmänsä kaudelle 2020–21. Mukana listalla oli Harala, joka oli siis hiljattain antanut positiivisen dopingnäytteen ja asettunut edellispäivänä toimintakieltoon.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantaina Urheiluliiton huippu-urheiluliiton valmennuspäällikön Tuomo Salosen kysyäkseen, miksi valmennusryhmään valittiin urheilija, jonka dopingtapauksen käsittely oli kesken ja joka oli toimintakiellossa. On perusteltua arvioida, että vaikkapa hiihdossa vastaava ei olisi tullut kuuloonkaan.

– Lotta Haralan tapausta koskien vastauksia antaa Harri Aalto. Näin vastaukset tulevat yhtä kanavaa pitkin. Näin on sovittu, Salonen vastasi.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan juuri toimitusjohtaja Aalto oli alkuvaiheessa ainoa henkilö Urheiluliitossa, joka tiesi Haralan dopingtapauksesta, joka tuotiin julkisuuteen vasta viime viikolla.

Aalto ei halunnut kommentoida tietoa.

– Nämä ovat sisäisiä asioita, jotka ovat meidän sisäisiä kuvioita ja keskusteluita.

Harri Aalto on Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja.­

Liiton toimitusjohtaja Aalto perusteli Haralan valintaa sillä, että tämän dopingtapauksen käsittely oli siinä vaiheessa vielä kesken. Vaikka Harala oli jo tuolloin omaehtoisesti asettunut toimintakieltoon, tuomion hän sai vasta tammikuussa.

– Ratkaisua Lotan asiasta ei ollut tullut siihen mennessä. Urheilijaa eikä ihmistä voi tuomita ennen kuin päätöksiä on tehty. Se on olennainen seikka. Hän oli kesällä tehnyt tuloksia, se on tärkein pointti, Aalto perusteli.

Nyt kun päätös on tehty, onko sillä vaikutusta hänen asemaansa EM-ryhmässä?

– Luulen, että homma on sen suhteen loppuun käsitelty. Totta kai meidän valmennuspuoli käy asioita vielä keskenään läpi, mutta Urheiluliiton osalta luotamme antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätökseen. Hän on saanut rangaistuksensa emmekä halua asettaa lisäsanktioita.