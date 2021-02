Kommentti: Norjan hiihtotähden kilpailukieltoa pidettiin naurettavana – Lotta Harala sai nyt samanlaisen pehmeän kohtelun

Jos Lotta Harala ei olisi julkisuudesta niin tuttu, hänen nimensä olisi saattanut pysyä dopingrikkomuksesta huolimatta kokonaan salassa, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Norjan hiihtäjätähti Martin Johnsrud Sundby antoi kaudella 2014–2015 dopingnäytteitä, jotka osoittivat miehen nauttineen astmalääkeövereitä. Monipolvisen ja salatun juridisen prosessin päätteeksi Sundbylle soviteltiin 2016 kahden kuukauden toimintakielto heinä–syyskuulle.

Myös suomalainen media repi jonglööritempusta pelihousunsa, sillä ei hiihtäjä paljon menetä, jos ei saa kilpailla kesällä.

Aitajuoksija Lotta Haralan dopingrikkomuksen käsittelyn yhteydessä näytti kuin terävämmät aivot eivät olisi tyytyneet Suomessa vain päivittelemään Sundbyn sanktiota, vaan ottamaan siitä opiksi.

Harala sai vielä viime syksynä voimassa olleen säännöstön mukaisesti sovittaa tekonsa sopivasti ulko- ja sisäkauden välissä, kuin peilikuvana hiihtokuninkaasta.

Tapauksen tutkinnassa ja sanktion mittauksessa päädyttiin siihen, että Haralan syyllisyysaste oli matala ja urheilulliset hyödyt 5-metyyliheksaani-2-amiini-nimisestä piristeestä häviävän pienet.

Tämä oli olennaista, sillä aineesta on yleisurheilussa jaettu 3–24 kuukauden toimintakieltoja. Maalitauluiksi ovat ehdottomalta huipulta osuneet muun muassa seiväshyppääjä Piotr Lisek, sprintteri Yohan Blake, neljännesmaileri Amantle Montsho ja kiekonheittäjä Sandra Perkovic.

Tietämättömyyteen ravintolisissä piilevistä dopingriskeistä kukaan moderni urheilija ei voi vedota. Asiasta ovat heitä vähintään tarpeeksi informoineet sekä antidopingtoimijat että urheilulääkärit ja -järjestöt.

Haralan urheilijaprofiili ei anna ymmärtää, että hyötyjä olisi tietoisesti mustalta vyöhykkeeltä koskaan etsittykään.

Mutta yksi kohta Instagramiin kirjoitetussa selvityksessä jättää kylmäksi. Harala toteaa joutuneensa tilaamaan kohtalokasta, kilpailussa kiellettyä piristettä sisältänyttä kreatiinia, kun oman sponsorimerkin tuote loppui.

Huippu-urheilijoiden yleinen kokemus on kyllä se, että kun joku vastaava yhtiö lähtee heitä sponsoroimaan, sen tuotteet eivät vuosiin lopu sen paremmin urheilijalta kuin laajaltakaan lähipiiriltä. Tavaraa on riesaksi saakka.

Harala olisi tarvinnut vielä 10-20 grammaa oman merkkinsä kreatiinia saadakseen kuurin loppuun. Se on noin ruokalusikallinen, mutta ei vain mistään löytynyt!

Kyseisenä sponsorina ainakin minua kiinnostaisi tietää, onko yhteistyöstä otettu vain rahat ja niillä sitten ostettu kokonaan toista, paremmaksi koettua valmistetta. Tällainen menettely muuten ei olisi huippu-urheilussa millään lailla epätavallista.

Harala ei kuulu Urheiluliiton ässäryhmään eli Team Finlandiin, mikä tässä tilanteessa oli järjestön kirstunvartijoille helpotus. Yksikään suurtukija ei pyydä kaivamaan esiin sopimusten antidopingpykäliä.

Liiton tuki manselaiselle onkin ollut henkilökohtaisen suurkriisin hetkellä niin syleilevää, että kulttuurin voi todella katsoa muuttuneen. Takavuosina D-rikkomuksen tehnyt urheilija lensi Suomessa säännönmukaisesti susille lajissa kuin lajissa.

Ilta-Sanomat tunnusteli viikonloppuna, miten laajempi yleisurheiluperhe on reagoinut Haralan tapaukseen ja SUL:n sekä Suekin (Suomen urheilun eettinen keskus) urheilijalle myötämieliseen asenteeseen:

– Jokaisen urheilijan täytyy 100-prosenttisesti tietää, mitä suuhunsa laittaa. Siitä ei voi tinkiä yhtään, totesi eräs arvokisavoittaja.

– Suek ja SUL näyttävät mallia, että doping on ihan ok, jos muuten on kiva ihminen, katsoi nykyinen eliittiurheilija.

Harala on harvinainen suomalainen yksilöurheilija. Hän elää urheilun kylkeen rakentamallaan julkisuuskuviolla. Ilman sitä kuviota hänen nimensä ei välttämättä koskaan olisi tullut tässä yhteydessä julki.

Maailman johtaviin dopingseuraamusjuristeihin kuuluva Olli Rauste kirjoitti Urheilu ja oikeus 2018 -kirjassa, miten EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa dopingrikkomuksista tiedottamiseen. Jos kilpailukielto on ohi, teko on ollut vähäinen ja kyse ei ole tunnetusta huippu-urheilijasta, nimi voidaan salata.

Useimpien 2018–2020 Kalevan kisoissa parhaimmillaan neljänneksi sijoittuneiden urheilijoiden tapauksissa jokainen ehto olisi täyttynyt.

Ja vielä:

Lotta Haralan seura Tampereen Pyrintö valittiin 14.1. Urheilugaalassa Vuoden urheiluseuraksi. Jos Haralan 12.1. päättyneestä toimintakiellosta olisi tuolloin tiedetty, olisi ollut kovin kiinnostavaa nähdä, olisiko valinta yhä kohdistunut klassikkoseuraan.