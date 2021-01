Ryan Crouser pukkasi 32 vuotta vanhan halli-ME:n historiaan! Vanha ennätys ylittyi kahdesti

Ryan Crouser ylitti vanhan ME:n myös toiseksi parhaalla työnnöllään.

Kuulantyönnön hallitseva olympiavoittaja, yhdysvaltalainen Ryan Crouser työnsi halli-maailmanennätyksen sunnuntaina Fayettevillessä järjestetyssä kisassa. Crouser kirjasi tuloksen 22,82, joka kohensi Randy Barnesin nimissä ollutta halli-ME:tä 16 sentillä.

Crouser, 28, ylitti vanhan ME:n myös toiseksi parhaalla työnnöllään, joka kantoi 22,70. Barnesin ennätyksellä oli ikää peräti 32 vuotta, hän työnsi tuloksensa 22,66 tammikuussa 1989.

– Aika hyvä aloitus vuoteen 2021, Crouser totesi ESPN:lle.

Ulkokentillä Crouserin ennätys on viime heinäkuussa rävähtänyt 22,91. Barnesin ME on 23,12, jonka hän työnsi toukokuussa 1990, vain pari kuukautta ennen kärähtämistään anabolisista steroideista.