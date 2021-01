Tero Pitkämäen perheen päivähoitojupakka nostattaa laineita – Ilmajoen merkkimies puolustaa raivokkaasti keihäslegendaa

Ilmajoen kunnallisvaikuttaja pitää Pitkämäen perheen päivähoitokohua kateellisten ajojahtina ja tasapäistäjien riemujuhlana.

Keihäslegenda Tero Pitkämäki, 38, palasi alkuvuodesta otsikoihin, kun Seinäjokinen-lehti uutisoi hänen perheensä päivähoitojärjestelyjen Ilmajoella synnyttämästä närkästyksestä. Ilmajoen kunta maksoi vuosina 2016–19 nykyään kolmelapsisen perheen päivähoitomaksuja runsaalla 34 000 eurolla.

Asiasta nousi kalabaliikki, koska lapset olivat hoidossa naapurikunta Seinäjoella yksityisessä päiväkodissa, jossa Pitkämäen puoliso Niina Kelo on töissä, ja josta perhe omistaa kahden prosentin osuuden.

Lasten päivähoidon, lain velvoittamina, hoitavat kunnat voivat ostopalveluna hankkia lapselle päivähoitoa myös naapurikunnasta, mutta ensisijaisesti päivähoito yritetään aina järjestää omasta kunnasta.

Pitkämäen perheen tapauksessa ratkaisun menettelystä teki kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, joka torstaina ja perjantaina selvittää menettelyään kunnan luottamushenkilöille. Erityisen aktiivinen menettelyn arvostelussa on ollut kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Juhana Lähdesmäki (kd).

Pitkämäen pitkäaikainen manageri Tero Heiska arvelee, että kyse on tavalla tai toisella kevään kuntavaaleista.

– Terolla on aina ollut myös kadehtijansa. Ilmajoen kunnan kanssa Terolla ei koskaan ole ollut virallista yhteistyösopimusta, mutta erilaista yhteistyötä on tehty todella paljon, ja Tero on aina sellaiseen suostunut. Hän on aina tuonut positiivisessa mielessä kotikuntaansa esille ja maksanut sinne kunnallisveronsa, jotka huippuvuosina olivat hyvin merkittäviä summia.

Heiskan mukaan on täysin loogista, että Ilmajoen kunta lopetti perheen päivähoito-ostopalvelun Seinäjoella juuri syksyllä 2019, minkä jälkeen perhe on maksanut kaikki päivähoitomaksunsa itse ilman kunnan subventiota.

– En ole tästä mitään mustaa valkoisella nähnyt, mutta silloinhan loppui myös Teron ura. Voisi kuvitella, että oli sovittu tällaisesta järjestelystä uran päättymiseen asti, autettiin omaa poikaa tällä tavalla uran viimeiset vuodet.

Pitkämäkien lapset ovat syntyneet 2014, 2016 ja 2019 eli Ilmajoen kunta rahoitti kahden vanhimman hoitomaksuja.

Ilmajoen kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa istuva Timo Tuuri (kesk) ei keskiviikkona kietoutunut diplomaatinviittaan kertoessaan Ilta-Sanomille ajatuksiaan Pitkämäen ryöpyttämisestä.

Asia on yrittäjä Tuurille sikälikin läheinen, että hän on entinen huippu-urheilija. Tuuri edusti Suomea kreikkalais-roomalaisessa painissa MM- ja EM-tasolla vuosituhannen taitteessa.

– Suoraan sanoen en edes tiedä, haluaisinko näitä mielipiteitäni lehteen, kun tässä tasapäistämisen ilmapiirissä tällaisen sanominen koetaan niin epäsopivaksi. Mutta puhutaan nyt vaikka hetki Teron kunnallisveroista. Kun miettii sitä maksettujen verojen määrää ja Teron uskollisuutta ja mainehyötyä tälle paikkakunnalle, niin olisiko pikkuisen väärä mies hyväksikäyttää jonkun omissa pikkumaisissa tarkoitusperissä?

Pitkämäki ilmoitti verottajalle säännönmukaisesti huippuvuosinaan satojentuhansien eurojen tulot, joista Ilmajoki sai joka vuosi oman osuutensa, noin viidenneksen. Pitkämäki ankkuroi itsensä kotikuntaansa jo 2008, kun alkoi rakentaa isoa taloa vuoden 2007 MM-kullasta saamalleen kunnan lahjatontille. Hän on 7-kertainen arvokisojen mitalisti.

– Arvostan Teroa erittäin paljon. Kyllä hän olisi varmasti muuallekin kuin Ilmajoelle voinut asettua, Tuuri sanoo.

Tällä hetkellä Pitkämäki ansaitsee tuloja Urheiluliiton keihäänheiton lajivalmentajana. Lisäksi hän tyhjentää vuoteen 2029 saakka urheilijarahastoaan, jonne uransa aikana parkkeerasi merkittävän summan rahaa. Rahastoiduista urheilutuloista maksetaan tuloverot vasta nostovaiheessa.

Tuuri muistuttaa myös, että laskennallisesti Ilmajoen kunta ei ole Pitkämäen perheen päivähoidon takia menettänyt mitään ylimääräistä.

Syyskuussa 2008 Tero Pitkämäen saamalla lahjatontilla Ilmajoen Ahonkylässä kasvoi vielä tulevalla talonpaikalla metsää.­

– Päivähoito on laissa määrätty kunnan tehtävä, ja se maksaa. Olisihan Teron lasten hoitaminen Ilmajoellakin maksanut, ei se täällä sen ilmaisempaa ole kuin Seinäjoella. Kun tuon jakson 2016–2019 jakaa osiin, Ilmajoen kunta rahoitti tätä päivähoitokuviota runsaalla 700 eurolla kuussa. Tällaisen suuruusluokan asiasta on kyse.

Perhe pyysi aikanaan kunnalta tehtyä ratkaisua siksi, että Niina Kelo on samassa päiväkodissa työssä. Lisäksi päiväkodin liikuntapainotteisuus viehätti urheilijavanhempia.

– Tämä on nyt saatu näyttämään pahansuovasti salamyhkäiseltä, vaikka mitään sellaista tässä ei ole. Kyllä kaikki ovat voineet nähdä, mihin suuntaan Niina Kelo on aamulla lapsia kuljettanut. Eniten ihmetyttää, kuka on asiakseen nähnyt tällaisen asian erikseen laulaa julkisuuteen. Uutinenhan tämä on vain siksi, että kyse on Terosta, Tuuri sanoo.

Timo Tuuri (oik.) edusti Suomea mm. Moskovan EM-kisoissa 2000. Seurassa Jarkko Ala-Huikku, Marko Yli-Hannuksela, Tero Katajisto ja päävalmentaja Seppo Yli-Hannuksela – kaikki Ilmajoelta.­

Tuurin mukaan kunnanjohtaja Pirttikoski on toiminut kirkkaasti toimivaltuuksiensa raameissa siunatessaan menettelyn. Hän aikoo näkemyksensä kuulemistilaisuudessa myös tarvittaessa ilmaista.

Tuuri näkee mahdolliseksi, että jatkossa Ilmajoki rahoittaisi kunnassa henkikirjoilla olevien lasten päivähoitoa vain omissa päiväkodeissaan. Omasta kunnallispoliittisesta tulevaisuudestaan hän ei ole huolissaan.

– En asetu keväällä ehdolle.

Tuuri synnytti keväällä itse Ilmajoella kohun, kun viime keväänä osallistui valtuuston kokoukseen, vaikka hänen olisi juuri päättyneen ulkomaanmatkansa takia pitänyt olla karanteenissa.