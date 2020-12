Asko Peltoniemi, 57, sai kolmatta kertaa potkut samasta paperitehtaasta: ”Kyllä siinä joutui itkun tirauttamaan”

Kahdesti olympiakisojen loppukilpailuun selviytynyt ex-seiväshyppääjä Asko Peltoniemi sai kolmannet potkut Valkeakosken paperitehtaalta.

Eletään elokuun ensimmäistä viikkoa vuonna 1992. Suomalainen pellavapää keskittyy tiukasti seiväshyppypaikalla vauhdinottoradan päässä. Barcelonan olympiastadionilla on hiljaista Asko Peltoniemen valmistautuessa toiseen yritykseensä korkeudesta 560.

Suomalaisselostajat olivat jo ehtineet haudata 29-vuotiaan hyppääjän toiveet hyvästä sijoituksesta olympiafinaalissa, koska muutama huippuhyppääjä ei ollut edes aloittanut kilpailua. Valkeakoskelaisen tilanne näytti toivottomalta: hänen akillesjänteensä oli revennyt samana keväänä, ja vauhtijuoksu oli tuskaa.

Karsinnassa hän pystyi ottamaan hädin tuskin juoksuaskelia.

– Käytännössä kävelin karsinnassa kuopalle ja selvisin finaaliin, Peltoniemi muistelee lähes 30 vuoden takaista kilpailua.

Loppukilpailuissa jalka vaivasi edelleen, eikä juoksu sujunut irvistämättä.

Kivusta huolimatta 560 ylittyi toisella yrityksellä, mikä tiesi lopulta komeaa kuudetta sijaa. Selostajien hehkuttamista suosikeista Sergei Bubka ja USA:n Tim Bright jäivät ilman tulosta.

– Voitin Bubkan, kun kilpailimme ensimmäisen kerran nuorten EM-kisoissa Utrechtissa 1981 ja samoin kävi Barcelonan olympiakisoissa.

”Olympiakisoissa ranskalaisilla oli oma penkki ja jenkeillä oli oma penkki. Sitten oli Sergein ja Askon penkki”, Peltoniemi kertoo hänen ja Sergei Bubkan erityissuhteesta.­

Muutama viikko olympiakisojen jälkeen Peltoniemi makasi leikkauspöydällä. Ortopedi Ilkka Tulikoura ihmetteli, miten tuollaisella akillesjänteellä oli ylipäänsä voinut hypätä.

– Hänen mukaansa jänteen olisi pitänyt olla poikki, Peltoniemi kertoo.

Barcelonan-kisa oli Peltoniemen urheilu-uran ja elämän kohokohta. Tänä syksynä hän joutui kokemaan urheilun jälkeisen työuransa mustimman hetken.

Kaksinkertainen olympiafinalisti sai lähtöpassit UPM:n Valkeakosken paperitehtaalta yt-neuvottelujen tuloksena.

Tieto synkensi totaalisesti. Kyseessä olivat seiväsmiehen kolmannet potkut samalta työnantajalta.

– Kolmas lopputili samasta firmasta tuntuu samalta kuin riman pudottaminen kolmannen kerran samasta korkeudesta, Peltoniemi muotoilee tuskansa keskellä.

UPM Specialty Papersin yt-neuvottelut Tervasaaren tehtaalla johtivat 45 työtehtävän päättymiseen. Tästä joukosta 12 pystyttiin sijoittamaan uudelleenjärjestelyjen avulla uusiin tehtäviin, mutta 33 henkilöä sai lähteä. Joukossa paperimies Peltoniemi, joka oli ollut yhtiön palkkalistoilla vuosikaudet.

Vuonna 1963 syntynyt Peltoniemi oli hyvähermoinen kilpailija, joka venyi parhaimpaansa tiukassa paikassa. Maailmantilastossa löytyi aina iso joukko korkeammalta hypänneitä, mutta monesti paras tulos oli syntynyt ihanteellisissa olosuhteissa.

– Olympiakisoissa olimme samalla viivalla ja samojen tuulten riepoteltavina. Se sopi minulle, Peltoniemi kertaa vahvuuksiaan.

Valkeakosken Hakaa edustanut Peltoniemi ei ollut mikään lapsitähti eikä nopeusihme. Voimaa sen sijaan löytyi, ja toinen vahvuus oli erinomainen hyppytekniikka. Siihen oli kiinnittänyt huomiota myös Antti Kalliomäki, joka oli taivuttanut hopealle Montrealin olympiakisoissa 1976. Hän näki nuoressa Peltoniemessä potentiaalia.

Asko Peltoniemen valttina ei ollut nopeus, mutta voimatasoissa hän pärjäsi maailman huipuille.­

Valkeakoskelainen lunasti odotukset, sillä elokuussa 1988 Peltoniemi rikkoi Kalliomäen Suomen ennätyksen hyppäämällä Nokialla 567. Edessä oli uran ensimmäinen olympiamatka.

Kun Peltoniemi oli lähdössä Souliin 1988, vanhalta ennätysmieheltä tuli simppeli ohje.

– Riittää kun voitat neuvostoliittolaiset ja ranskalaiset. Sitten olet korkealla. Siinä oli Antin ”tekninen” neuvo.

Kyse oli hirtehishuumorista, sillä lajin valtiaat tulivat tuolloin juuri itänaapurista ja Galliasta. Soulin finaalissa Neuvostoliitto otti kolmoisvoiton Bubkan johdolla ranskalaisten päädyttyä sijoille 5,6 ja 8. Neljä vuotta myöhemmin Barcelonassa ranskalaiset jäivät taakse, mutta IVY:n paidassa hypänneet Maksim Tarasov ja Igor Tradenkov ottivat kaksoisvoiton.

Peltoniemi oli päättänyt jo vuonna 1979 panostaa täysillä urheiluun. Hän suuntasi peruskoulun jälkeen Lotilan ammattikouluun, josta johti yleensä polku Yhtyneiden paperitehtaiden palvelukseen. Yhtiön nimi muuttui vuonna 1996 UPM-Kymmeneksi.

Hänen isänsä työskenteli tehtaalla portinvartijana, joten perhe oli osa tehdasyhteisöä. Myös Asko päätyi tehtaalle töihin, mutta sitä ennen hän urheili innolla ja hankki toisenkin ammatin. Hän kävi urheiluhierojakoulutuksen Kuortaneen urheiluopistolla vuonna 1987.

– Olisin päässyt myös metsäteknikkokouluun, mutta siinä tapauksessa olisi jääneet olympiakisat käymättä.

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen ei ollut helppoa joka paikassa, mutta Yhtyneiden tehtailla se onnistui. Peltoniemi pääsi 1980-luvun lopulla kuntohoitajaksi yhtiön työterveyshuoltoon.

– Itselleni sopi se, että aamuharjoitusten jälkeen kävin neljä tuntia töissä, Peltoniemi sanoi Urheilusanomissa vuonna 2017.

Peltoniemi saattoi keskittyä urheiluun ilman arjen murheita.

– Palkka juoksi leirien aikanakin. Sellaiset ajat eivät enää palaa, hyppääjä muisteli kolme vuotta sitten.

Valkeakoskelainen oli 1980-90-luvun vaihteessa suomalaisen yleisurheilun kärkinimiä, kuten tämä promootiokuva osoittaa. Vasemmalta Ringa Ropo, Seppo Räty, Peltoniemi ja Tuija Helander.­

Joulukuussa 2020 ajatukset entisestä työnantajasta eivät ole yhtä hohdokkaita.

– Olympiaurheilijan pistivät pihalle ja vielä kolmannen kerran.

Hänelle tilanne ei siis ole uusi.

– Tiedän, miltä potkujen saaminen tuntuu. Siinä menee helposti shokkitilaan, eikä pysty oikein tekemään mitään.

Kahden edelliskerran jäljiltä Peltoniemi tuntee irtisanomisiin liittyvät proseduurit. Tällä kertaa hän ei tyytynyt vain kuuntelemaan ja allekirjoittamaan lähtöpaperia.

– Otin aineiston käteeni ja sanoin, että osaan nämä ulkoa. Sen sijaan halusin kertoa heille oman työurani.

Asioiden ruotiminen helpotti hieman, mutta tärkein asia jäi edelleen kaivelemaan.

– Ennen kaikkea irtisanottu ihminen haluaa tietää, miksi näin kävi. Olen ammattimies ja hyväkuntoinen jatkamaan työssäni.

Peltoniemi ei syntynyt kultalusikka suussa, mutta saavutti urallaan monta hopealusikkaa.

– Olin duunariperheestä, mutta kateus työyhteisössä oli valtavaa, Peltoniemi täräyttää.

Hän muistelee kaiholla aikoja, jolloin tehtaalla oli vielä 1 300 työntekijää.

– Silloin porukka kannusti toisiaan. Tänä vuonna meitä oli enää 300, ja siinä joukossa ilmapiiri oli kyräilevää. Koen, että työurani pilattiin ja myös urheilu-urani. Ne ovat kovia asioita kaverille, joka on ollut maailman huipulla.

Paperitehtaalla työ on vuorotyötä, joten yöllä valvominen tuli tutuksi Peltoniemelle.

– Joku tutkija on päätynyt siihen, että vuorotyötä koko elämänsä tehneiden fysiologia on 15 vuotta vanhempi kuin päivätyötä tekevillä.

Kuntohoitajana Peltoniemi piti huolta tehdasväen terveydestä ja hyvinvoinnista, mutta vuonna 2008 hän joutui ensimmäisen kerran jättämään firman.

– Homma päättyi siellä ja jäin työttömäksi.

Toimettomaksi hän ei jäänyt.

– Olin aktiivinen ja laitoin yhtiölle viestiä tyyliin, milloin minä tulen takaisin, Peltoniemi kertoo.

Kahdeksan kuukauden jälkeen puhelin soi.

– Kutsu kävi paperitehtaan puolelle logistiikkahommiin, suomeksi sanottuna paperimieheksi.

Nuorena suoritettu ammattikoulu antoi valmiudet teollisuustyöhön.

Uudessa pestissään hän ehti olla vain puolitoista vuotta. Vuonna 2009 edessä olivat jälleen yt-neuvottelut.

– Tuli isojako, jossa pantiin 200 ihmistä pihalle.

Lähtijöiden jonoon passitettiin jälleen myös Peltoniemi.

Asko Peltoniemi on yrittänyt löytää elämästä aurinkoisia puolia vaikeinakin hetkinä.­

Jäätyään työttömäksi Peltoniemi siirtyi takaisin paraatilajinsa pariin: nyt valmentajana.

Sulin valmennusjohtaja Jarmo Mäkelä pyysi Peltoniemeä nuoren Jere Bergiuksen valmentajaksi, koska tämän valmentajana toiminut Jani Lehtonen oli poistunut elävien kirjoista traagisella tavalla.

– Olin työttömänä, ja ajeleminen Valkeakosken ja Tampereen väliä oli hyvää hermolepoa, Peltoniemi kertoo.

Valmennussuhde kesti parisen vuotta. 2010-luvulla Bergiuksesta kehittyi arvokisahyppääjä. Ennätystuloksekseen hän taivutti 572, joka on sama kuin Peltoniemen paras noteeraus.

Valmentamisen ohella Peltoniemi etsi uutta väylää työelämään. Periksiantaminen ei kuulunut ex-seiväshyppääjän sanavarastoon.

– Kyselin jälleen aktiivisesti töitä tehtaalta ja pääsin uudelleen sisään firmaan.

Neljän vuoden määräaikaisuuksien jälkeen hänen paperimiehen pestinsä vakinaistettiin vuonna 2014.

Nyt työura on muisto vain. Kolmannet potkut ottivat koville, eikä Peltoniemi ole selvinnyt romahduksesta ilman ammattiapua.

Tuskainen mies marssi yt-neuvottelujen jälkeen psykologin pakeille.

– Hän ei tuntenut minua ja tiedusteli, ovatko termit rentous ja liikunta minulle tuttuja. Vastasin, että olen ollut ammattiurheilija 16-vuotiaasta lähtien ja tiedän psyykkiset ja fyysiset vaatimukset.

Valkeakoskelaisella on ikää kohta 58 vuotta.

– Psykologi ei meinannut uskoa ikääni, koska luuli paljon nuoremmaksi.

Irtisanottua kohteliaisuus ei juuri lohduttanut.

– Jouduin muistuttamaan häntä, että en ollut vastaanotolla sen takia miltä näytän, vaan sen takia mitä sisimmässäni tuntuu. Kyllä siinä joutui itkun tirauttamaan, kun työhistoriaa mietti.

Peltoniemen palkintokaapista löytyy yleisurheilupalkintojen ohella koko joukko arvotavaraa jalkapallon puolelta. Hän hääri Hakan fysiikkavalmentajana 14 vuoden ajan.

– Kun Keke Armstrong tuli Valkeakoskelle 1996, hän tuli kakkosvalmentaja Oka Huttusen kanssa kuntosalille, jossa mulla oli hierontapöytä.

Kaksikko pyysi uransa lopettanutta seivässankaria huolehtimaan jalkapalloilijoiden fysiikasta. Peltoniemi ei aluksi innostunut asiasta, koska arveli, ettei pääse tekemään asioita haluamallaan tavalla. Hän oli seurannut futaajien harjoittelua sivusta vuosien ajan ja tiesi mistä kenkä puristaa.

– Sanoin, että teillä tökkii viisi asiaa.

Armstrong hyväksyi Peltoniemen ”virhelistan”, ja tämä liittyi futisjoukkueen valmennustiimiin.

– Sain tehdä pelaajien kanssa töitä 3–4 tuntia viikossa ja tiesin saavani pelaajat kuntoon. Rakensin harjoitusrytmityksen, testauksen, painonhallinnan, ravintopuolen.

Hakan jalkapallojoukkueen fysiikkavalmentajan työnkuva oli monipuolinen. Tässä hierontaplintillä kesällä 2003 toppari Juha Pasoja.­

Loukkaantumisten määrä oli ollut aikaisemmin melkoinen. Peltoniemi laati jokaiselle pelaajalle henkilökohtaisen ohjelman, jolloin palautuminen parani ja vammoilta vältyttiin. Haka voitti Suomen cupin vuonna 1997 ja juhli Suomen mestaruutta kolmesti peräkkäin 1998–2000.

– Se oli hieno matka, Peltoniemi muistelee.

Joulun alla nuo muistot lämmittävät, mutta muutoin arkeen on vaikea keksiä valoa. Irtisanominen on ottanut koville fyysisesti ja henkisesti. Olo on yksinäinen.

Seiväshyppääjien joukossa Peltoniemen arvostus on yhä korkealla. Häntä kysyttiin marraskuussa lajivalmentajan pestiin, mutta murheen keskellä hän ei innostunut ajatuksesta.

Lohtua atleetti on hakenut kalastuksesta.

– Siinä touhussa sielu lepää edes hetken.

Mestariurheilijan joulupöydässä on runsaasti kalaa, mutta vähän valoa.

– Koville tämä ottaa, mutta pitää vaan jaksaa, Peltoniemi miettii tulevaisuuttaan.

Koskilainen sai pöytäkirjaansa kolmannen pudotuksen, mutta hän ei aio menettää elämänkipinäänsä. Kaksi hyppääjäkaveria on lähtenyt tästä maailmasta oman käden kautta.

– Samaa ratkaisua en aio tehdä.