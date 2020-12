Lotta Harala julkaisi pysäyttävän videon – avautui itkuisena: ”Mä en vaan jaksa”

Lotta Harala sanoi, että isossa kuvassa hänellä on kaikki hyvin.

Aitajuoksija Lotta Harala julkaisi torstaina Instagram-tilinsä tarinaosiossa videon, jossa hän kertoo vaikeuksistaan.

Harala, 28, on aktiivinen somepäivittäjä, joka on kertonut Instagramissa usein positiivisista asioista iloinen ilme kuvissaan. Tällä kertaa tunnelma oli täysin toinen.

– Tulin juuri kotiin ja minulla on ollut sikahuono päivä jotenkin. Ja olen vaan ihan poikki, Harala tilitti.

– Nää ovat yleensä niitä hetkiä, kun ei tule otettua mitään tänne storyyn, eikä tule otettua puhelinta käteen ja juteltua tänne. Mutta nyt nimenomaan halusin kertoa tänne, että on kuormittavaa.

Harala ilmoitti, että hänen elämässään on ollut hyvä vaihe. Silti hän kertoi tuoreista tuntemuksistaan itkuisena.

– Mutta on myös hankalia jaksoja ja hankalia hetkiä. Haluan näyttää sen, että niitäkin on. Tällä hetkellä on vähän vaivoja ja on tosi paljon haasteita ja kuormitusta. Ja just tällä hetkellä tuntuu siltä, että mä en niinku jaksa, Harala purkautui.

Urheilutähti kertoi samaan hengenvetoon, että hänellä ei ole hätää.

– Tämä ei ole mitään vakavaa, ei tarvitse huolestua. Halusin vain tehdä sen, että näytän sen, että näitäkin hetkiä on. Vaikka isossa kuvassa asiat ovat hyvin. Mutta on myös niitä kuormittavia asioita. Ja nyt on kasaantunut samanaikaisesti tosi monta.

Videon lopussa Harala huokaisee syvään

– Ja nyt minä romahdin, en jaksa. Ja tässä se nyt on.