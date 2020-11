Tero Pitkämäki on saamassa haluamansa valmennustyön – sisäpiiriläinen: ”Ei voi olla kellekään yllätys”

Tero Pitkämäki on yksi uusista Urheiluliiton lajivalmentajista.

Urheiluliitto julkistaa tiistaina 1. joulukuuta, ketkä ovat liiton lajivalmentajat olympiadin 2021–2024 aikana.

Lista on pitkä, mutta yksi nimi erottuu seasta: keihäänheiton nuorten olympiavalmentajan paikkaa hakenut Tero Pitkämäki, 37, on Ilta-Sanomien tietojen mukaan saanut haluamansa. Hänen sijoituspaikkansa on Kuortane, jossa viime vuonna aktiiviuransa lopettanut seitsenkertainen arvokisamitalisti suorittaa tällä hetkellä ex-huippu-urheilijoille räätälöityä valmentajan ammattitutkintoa.

– Tämä ei voi olla kellekään yllätys. Tero on ollut kaikessa keihäänheittoon liittyvässä uransa jälkeenkin hurjan motivoitunut ja osaava, sanoo yleisurheilun sisäpiiriläinen.

Pitkämäki kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa lokakuussa näkemyksiään siitä, mitä suomalaisessa keihäsvalmennuksessa lähiaikoina pitäisi vaatimattomaksi kääntyneen menestyksen takia tehdä.

– Tilanne on se, että jos ei nopeasti aleta nähdä menestystä ja pitkiä heittoja, lajista katoavat esikuvat ja sen mukana harrastajamäärät pienenevät entisestään.

Potentiaalisista heittäjistä Pitkämäkeä kiinnostaisi runsaasti Kuortaneella harjoittelevan, vammaherkän Oliver Helanderin valmentaminen.

– Hän on 23-vuotias, joten aikaa sormien pyörittelyyn ei edes tuolla lahjakkuudella ole jäljellä.

Pitkämäki katsoi erityiseksi vahvuudekseen valmentajahaussa haussa sen, että hänellä on suomalaisittain ainutlaatuinen ja tuore tuntuma huipputason kilpailemisen vaatimuksista sekä kansainvälisistä menestystoiminnan malleista.

Pitkämäki työskentelee jatkossa Ilta-Sanomien tietojen mukaan jatkopestin saavan lajivalmentajan Petteri Piirosen aisaparina. Varsinais-Suomeen on nuorten olympiavalmentajaksi tulossa ex-heittäjä Tuomas Laaksonen. Itä-Suomen aluevalmentajana on viime vuodet toiminut Olavi Parjanen, ja Keski-Suomessa olisi vapaana ainakin Urheiluliiton entinen (2009–16) lajivalmentaja Kimmo Kinnunen.

Kuortaneen urheiluopisto on ollut Tero Pitkämäelle kuin toinen koti ja harjoittelun keskipiste. Opiston läheisellä kentällä syntyi 2005 myös oma ennätys 91,53. Vuonna 2010 mestarin läsnäolo innosti junioriurheilijoita pyytämään nimikirjoituksia.­

Lajivalmentajat valitsee Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni. Paketin valmistuminen on venynyt odotettua kauemmin, koska Olympiakomitean rahoituspäätökset ovat viipyneet. Nuorten olympiavalmentajien palkkaukseen osallistuvat Urheiluliiton lisäksi Olympiakomitea ja kunnalliset urheiluakatemiat.

Pitkämäki totesi lokakuussa IS:ssa myös, että takavuosien vireä yhteisleirien kulttuuri on palautettava, mutta arveli sen vaativan ”yhden viikonlopun mittaisen saunaseminaarin”.

Sellainen on nyt tulossa, sillä kymmenet keihäsihmiset kokoontuvat ensi viikonloppuna Kuortaneelle puhumaan lajin tilasta ja tulevaisuudesta sekä kuulemaan valmennuksen uusista tuulista.

Seminaarin ovat kutsuneet koolle Kuortaneen urheiluopiston rehtori, olympiavoittaja Tapio Korjus, keihäslegenda Seppo Räty sekä Pitkämäki.