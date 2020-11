Rosvo nappasi kalliin kultaketjun ja otti äkkilähdön – sitten asiaan puuttui vikkeläkinttuinen porvoolainen kelloseppä

Entinen SM-tason juoksija Teuvo Karvonen taltutti koruvarkaan nopeasti.

Porvoolaisen Kellosepänliike Karvosen omistaja Teuvo Karvonen joutui perjantaina todistamaan, että nuoruusvuosien juoksijanlahjat ovat yhä tallella.

3 000 metrin esteet parhaimmillaan aikaan 8.51,87 vuonna 1979 juossut yrittäjä nimittäin juoksi omin jaloin kiinni kalliin kultakorun kanssa kaupasta karkuun yrittäneen varkaan.

Perjantaina puolen päivän jälkeen kauppaan saapunut asiakas toivoi näytille kultaista panssariketjua.

Pitkän linjan kelloseppä tiesi jo tässä vaiheessa olla hiukkasen varuillaan, vaikka kaikki vaikutti päällisin puolin normaalilta. Alalla kultainen panssariketju tunnetaankin lisänimellä ”juoksuketju”.

– Alalla on se käsitys, että kun tullaan kysymään jotain kalliimpaa tuotetta – ja nimenomaan jostain syystä juuri panssarimallista kultaketjua – silloin yleensä vähän hälytyskellot soivat. Silloin pitää toimia tietyllä tavalla: ettei ihan kaikkea levitellä esille.

Ikävät tilanteet kuuluvat alan luonteeseen, vaikka vastaavia karkulaisia ei Karvosen kohdalle ole sattunut aiemmin.

– Kun asiakkaan profiloi tietynlaiseksi, niin että vaaran kellot soi, myyjän on mahdollisuus päästä pelkästään tasapeliin tai tappioon. Jos ihminen tulee ja pyytää saada nähdä tiettyjä tuotteita, nehän on näytettävä, vaikka olisi kuinka profiloinut tilanteen. Se on tämän alan ikävä puoli.

Kun asiakas sai toivomansa ketjun näytille, alkoi tapahtua. Mies nappasi ketjun kouraansa ja otti äkkilähdön.

– Ei hän nyt ehkä sutinut paikallaan. Mutta semmoinen mielikuva jäi, että kyllä startti oli kova, Karvonen naurahtaa.

– Itselläni oli heti selkeys siitä, että mitä oli tapahtunut. Ja mikä oli aikomus.

Asiakas suuntasi suoraan ovelle panssariketjun kanssa. Terävää lähtöä seurasi kuitenkin ongelma, kun rosvo joutui avaamaan kaupan kiinni olleen sisäoven.

Se osoittautui kohtalokkaaksi hidasteeksi – Karvonen nimittäin reagoi myös nopeasti tilanteeseen.

– Se oli vähän kuin SM-maastojen lähtölaukaus: nyt lähdetään eikä meinata, hän totesi.

Juoksijan kyvyt ovat Karvosella suoraan geeneissä.

Hänen isänsä on kaksinkertainen estejuoksun Suomen mestari Pentti Karvonen, joka juoksi vuonna 1955 kaksi 3 000 metrin esteiden maailmanennätystä.

Teuvo Karvonen ylsi Kalevan kisoissa parhaimmillaan viidennelle sijalle.

Ei ole siis suuri yllätys, että voro ei pysynyt pitkään entisen SM-menestyjän edellä.

Pitkäkyntisen pakomatka tyssäsi kadulla muutamaan kymmeneen metriin, kun kelloseppä sai hänen hupustaan kiinni. Sivullisten auttajien avulla ryöstöretki oli nopeasti taltutettu, ja kultaketju päätyi takaisin oikean omistajansa käsiin.

– Naapuriliikkeiden vartijatkin tulivat siihen jonkun hetken päästä. Kaveri (rosvo) oli asiallinen. Hän huomasi että näin tässä kävi ja totesi, että selvä sitten.

Tarinan nopean ja onnellisen lopun mahdollisti geenien lisäksi myös Karvosen yhä aktiivinen elämäntapa.

Polvivaivoistaan huolimatta entinen huippu-urheilija käy yhä juoksu- ja kävelylenkeillä mahdollisuuksiensa mukaan. Kunnon ylläpidossa auttaa myös salibandyharrastus.

– Liikunta on ollut aina sydäntä lähellä, vaikka nykyään aika ei anna hirveästi periksi, kun muutakin täytyy tehdä kuin keskittyä liikuntaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Uusimaa-lehti.