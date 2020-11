Hiljattain synnyttänyt Minna Nikkanen julkaisi rehellisen kuvaparin – kommentoi avoimesti ulkonäköään

Minna Nikkanen kertoi kuulumisistaan Instagramissa.

Entinen seiväshyppääjä Minna Nikkanen, 32, kertoi synnytyksen jälkeisistä kuulumisistaan Instagram-tilillään.

Nikkasen ja hänen puolisonsa tyttövauva syntyi isänpäivänä. Tyttö on parin esikoinen.

Suomenennätysnainen julkaisi kuvaparin, jossa hän poseeraa peilin edessä maanantaina ja ennen synnytystä. Nikkanen kertoi laihtuneensa reilun viikon aikana lähes kymmenen kiloa.

– Löysää mahaa on vielä jäljellä, mutta tuo on enää ehkä 1/3 siitä mitä se oli suoraan synnytyksen jälkeen. Painoa synnärille jäi noin 6,5kg ja sen jälkeen on noin puolessa viikossa on lähtenyt suunnilleen 2kg, vaikka olen pyrkinyt syömään paljon, jotta beibelle riittää maitoa.

– Mukava huomata miten nopeasti palautuminen on alkanut, hän lopetti kirjoituksensa.

Seiväshypyn 11-kertainen Suomen mestari kertoi viime viikolla totuttelevansa vauva-arkeen puolisonsa kanssa heidän kodissaan Somerolla.

Nikkanen kertoi tuolloin, että myös pariskunnan koira, Hilma, on suhtautunut myötämielisesti uuteen tulokkaaseen.

– Tänään käytiin ylimääräisessä painotsekkauksessa ja oikeaan suuntaan ollaan menossa. Myös Hilma on ottanut uuden perheenjäsenen hyvin vastaan, Nikkanen kirjoitti perjantaina.

Nikkanen lopetti seiväshyppyuransa virallisesti viime syksynä. Hän oli kärsinyt pitkään loukkaantumisista.

Lukuisissa arvokisoissa Suomea edustaneen Nikkasen ulkoratojen ennätys on 460. Suomen ennätys on jaettu, sillä 460 on myös Wilma Murron paras ulkoratojen noteeraus.

Nikkanen kertoi viime syksynä Somero-lehden haastattelussa aloittaneensa työt somerolaisessa keilahallissa.