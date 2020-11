Lotta Harala, 28, aituritähtien selvä tulokuningatar – tienestit eivät selity urheilumenestyksellä: ”Tajusin jo kymmenen vuotta sitten”

Lotta Harala tienasi vuonna 2019 komeat tulot, vaikka urheilumenestystä ei tuolloin tullut.

Naisten pika-aidat on noussut muutaman viime vuoden aikana suomalaisen yleisurheilukentän ykköslajiksi. SE-nainen Annimari Korte, 32, aiemmin vuosikaudet SE:tä hallussaan pitänyt Nooralotta Neziri, 27, sekä tällä hetkellä Suomen kaikkien aikojen kakkosajan haltija Reetta Hurske, 25, ovat tuloksellisesti painelleet kovinta kyytiä, mutta vuoden 2019 ansiotuloissa kärkipaikkaa pitää silti selvästi Lotta Harala.

Harala, 28, tienasi vuonna 2019 ansiotuloa 71 365 euroa. Pääomatuloa hänelle ei kertynyt. Harala maksoi veroja 22 392 euroa ja päälle mätkyjä 22 231 euroa.

Haralan kovat tulot eivät selity aitajuoksulla tai urheilumenestyksellä, sillä vuonna 2019 hän ei kilpaillut kuin Tampereen mestaruuskilpailuissa. Pitkään erilaisista loukkaantumisista kärsinyt aituri palasi viime kesänä komeasti takaisin aitajuoksun kansalliselle kärkitasolle. Pandemiakesänä hän juoksi ennätyksensä 13,07.

Harala on tehnyt töitä sosiaalisen median parissa ja on kasvattanut itselleen yhteistyöverkoston johon lukeutuu esimerkiksi urheilutuotemerkki Puma. Harala on kertonut Urheilulehden haastattelussa, ettei ole halunnut laskea mitään tukien varaan.

– Tajusin jo kymmenen vuotta sitten, että urheilu-urani on täysin omalla vastuullani. Silloin ihan rehellisesti katsoin itseäni peilistä ja mietin, mitä muuta minussa on kuin urheilu; mitä voisin tarjota yrityksille, jotta molemmat hyötyisimme, Harara kertoi UL:ssä.

Vuonna 2019 Harala tienasi ansiotuloja aituritähdistä selvästi enemmän kuin tuolloin tiukasti aitajuoksuun keskittyneet kollegansa.

Nooralotta Nezirin ansiotulot olivat 33 713 euroa ja pääomatulot 164 euroa. Veroja ja maksuja hän maksoi 6586 euroa ja sai palautuksia 2102 euroa.

Kesällä 2019 pika-aitojen SE:n 12,72 juosseen Annimari Kortteen ansiotulot olivat 10 077 euroa. Hän maksoi veroja ja muita maksuja 1578 euroa ja jäännösveroa 1377 euroa. Hän asui vuonna 2019 vielä Espanjassa.

Reetta Hurskeen ansiotulot vuonna 2019 olivat 14 949 euroa. Veroja ja maksuja hän maksoi 804 euroa ja jäännösveroa 116 euroa.

Urheilijat eivät välttämättä ilmoita verottajalle kaikkia urheiluansioitaan, sillä laki urheilutulon rahastoinnista sallii siirtää 50 prosenttia urheilutuloista vuodessa urheilijarahastoon myöhemmin nostettaessa verotettavaksi. Maksimirahastointisumma on 100 000 euroa vuodessa.