Kristiina Mäkelä julkaisi kuvan kaltereiden takaa – ”Toivon, että toimit samoin”

Kolmiloikan Suomen mestari kertoo viettäneensä omaehtoista karanteenia.

Yleisurheilija Kristiina Mäkelä paljasti viettävänsä lokakuun viimeistä viikkoa visusti kotonaan tultuaan kipeäksi.

Mäkelä, 27, harmitteli tulevansa aina kipeäksi sen jälkeen kun on keventänyt harjoittelua. Niin kävi nytkin.

– Näin tapahtui aina lukiossakin...Eli stressi laski nopeasti ja en aivan kuullut kropan signaaleja ajoissa että tältä olisi vältytty. Parin päivän nenän niistelyn jälkeen olo on jo kuitenkin helpottanut joten vähällä säästyin.

Kuvaavasti kaltereiden takana poseeraava kolmiloikkaaja kertoi tehneensä koronavirustestin tarvearvion oireiden alettua ja suunnanneensa sen jälkeen näytteenottoon. Testi tehtiin jo maanantaina, mutta Mäkelä kertoi odottavansa tulosta vielä perjantai-iltanakin.

Oireet ovat helpottaneet, mutta hän on pysytellyt kuuliaisesti omaehtoisessa karanteenissa.

– Arvelen että testilabroissa käy niin kova kuhina tällä hetkellä, että vastausten saaminen on sen takia viivästynyt. Uskon etten ole ainoa jolle näin on käynyt. Vaikka tunnen olevani jo terve silti peruin tapaamisen ja kampaajan enkä mene hallille treenaamaan ennen kuin vastaus on tullut.

Mäkelä vetosi vielä lopuksi seuraajiinsa, jotka kärsivät samankaltaisista oireista.

– Toivon että sinä jolla on sama tilanne, toimit samoin.

Mäkelä oli viime kaudella maailmantilaston seitsemäs tuloksellaan 14,30. Se jää vain sentin hänen kaksi vuotta sitten hyppäämästä ennätyksestä ja yhdeksän senttiä Suomen ennätyksestä.

Orimattilan Jymyä edustavan Mäkelän kausi päättyi leikkauspöydälle. Häneltä operoitiin pitkään vaivannut polvi.

– Polvijänteessä on vähän siistittävää. Nähtiin parhaaksi tehdä operaatio tässä vaiheessa, että päästään siitä vaivasta. Tämä ei ole valtava operaatio, eikä se tullut yllätyksenä, Mäkelä totesi elokuussa.

Hän kuntouttaa edelleen polveaan, mutta vamman ei pitäisi häiritä enää ensi kaudella. Mäkelä on kertonut aiemmin aikovansa kilpailla jo hallikaudella.