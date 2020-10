Kuva: Nämä hymyt sulattavat sydämiä – Lotta Haralan ylistävät sanat löivät Maria Huntingtonin ällikällä

Lotta Harala avautui Instagramissa siitä ilosta, mitä parhaan ystävän löytäminen tuo elämään.

Pika-aituri Lotta Harala heittäytyi tunteikkaaksi kesken kuumana käyvän harjoituskauden. Hän lisäsi Instagram-tililleen syksyisen yhteiskuvan treenikaverinsa Maria Huntingtonin kanssa.

Päivityksen tekstiosuus pursuaa kauniita ylisanoja kaksikon väleistä.

– Tässä on mun paras ystävä Maria, aituri aloitti päivityksensä.

Harala, 28, paljastaa tutustuneensa viisi vuotta nuorempaan Huntingtoniin vasta 27-vuotiaana. Hän siirtyi vuosi sitten Huntingtonia 10-vuotiaasta saakka valmentaneen Matti Liimataisen valvovan silmän alle.

Treenitoveruus on saanut pikavauhtia syvempiä sävyjä.

– Skipattiin suorilta kaikki pintapuolinen liibalaaba ja päästettiin molemmat toisemme suojamuurien taakse syvälliselle tasolle. Mikä on meille molemmille tosi harvinaista. Joku vaan kolahti ja tuntu siltä, et kyseessä on hyvä tyyppi.

– Luonteenpiirteiltämme ja elämän poluiltamme ollaan monilta osin toistemme täydelliset vastakohdat. Mutta arvomaailmat, elämäntilanne ja päivittäinen elämäntyyli ja tavoitteet jaetaan täysin.

Harala muistuttaa kirjoituksensa lopuksi vanhasta viisaudesta: ympärilleen kannattaa kerätä ne oikea, hyvältä tuntuvat ihmiset.

– Siitähän tässä kaikessa on lopulta kysymys, kohtaamisista, ihmisistä ja rakkaudesta.

Huntington tuntui olevan otettu aituritähden kauniista sanoista.

Kommenttikenttään hyökännyt seitsenottelija vakuutti, että lämpimät tunteet ovat molemminpuolisia.

– Mä en kestä miten ihanasti puhut musta ja meidän ystävyydestä. Ollaan onnekkaita, että olla löydetty toisemme... Onneks saan nähdä sut taas huomenna aamulla, hän vakuutti lukuisilla sydän-emojeilla varustetussa vastauksessaan.

Lotta Harala (vas.) ja Maria Huntington viime joulukuussa Tampereella.­

Harala palasi viime kesänä ryminällä Suomen pika-aitahuipulle. Vaikeasta selkäoperaatiosta kuntoutunut tamperelainen pysäytti kellot uuteen ennätysaikaansa 13,07.

Huntingtonin kesällä 2019 juoksema ennätys on vain kaksi sadasosaa heikompi.

Harala puhui uuden valmentajansa ja treenikaverinsa merkityksestä jo kesällä IS:n haastattelussa. Hänen mukaantulonsa jälkeen Liimatainen pystyi panostamaan valmentamiseen täyspäiväisesti.

– Minulle tehtiin onnistunut selkäleikkaus puolitoista vuotta sitten. Sitä seurasi pitkä kuntoutus, mutta vuosia vaivanneet erilaiset vaivat saatiin kuntoon. Vielä suurempi tekijä on, että löysin valmentajakseni Liimataisen ja treenikaverikseni Huntingtonin, hän totesi tuolloin.

Huntington on voittanut seitsenottelun suomenmestaruuden kolmena edellisenä vuotena. Hän debytoi aikuisten MM-kisoissa Dohassa syksyllä 2019.