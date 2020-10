Yksityinen koronatestaus vei yleisurheilijoiden harjoitustilat Tampereella – kulttivalmentaja Liimataiselta napakka mielipide

Tampereen yleisurheilijat luulivat saavansa harjoitella marraskuun luksusoloissa. Sitten harjoitustilaan nousi koronatestauspiste.

Suomalaisen yleisurheilun voimakeskuksiin kuuluvan Tampereen yleisurheiluväki kävi maanantaina kuumana, kun kaupungin parhaaseen harjoitustilaan, Messukeskuksen A-halliin, alettiin pystyttää yksityistä koronatestauskeskusta. Marraskuun ajan toimiva testauspiste häätää yleisurheilijat A-hallin 300 metrin juoksuradalta ja muista lajiharjoituspaikoista. Yleisurheiluihmiset eivät maanantaina säästelleet asiasta sosiaalisessa mediassa mielipiteitään.

Fimlab-yhtiön koronatestausta tehtiin aluksi Messukeskuksen C-hallissa, jota alkavat nyt käyttää jalkapalloilijat. Yleisurheilun käyttöön jää enää piskuinen B-halli.

Messukeskus on vuosia ollut Tampereen ja koko Pirkanmaan tärkein yleisurheilun sisäliikuntapaikka, mutta se on halliharjoittelukauden aikana ollut joka vuosi säännönmukaisesti vähintään viikkoja muussa eli messukäytössä.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantaina kulttivalmentajan maineeseen nousseen Matti Liimataisen, jonka valmennusryhmään kuuluvat mm. maan johtavat moniottelijat Maria Huntington, Miia Sillman ja Saga Vanninen. Liimatainen viettää urheilijoineen erittäin paljon aikaa Messukeskuksessa.

– Pitäisiköhän minun nyt sanoa tähän mitään, etteivät nuo kollegat lyö minua köniin? Muista kirjoittaa hellä juttu, Liimatainen vetosi.

Matti Liimatainen valmennettaviensa Lotta Haralan, Maria Huntingtonin ja Saga Vannisen kanssa.­

Hänen mukaansa tilanne on päinvastoin ja tunteenpurkauksista huolimatta ollut Tampereella huomattavasti parempi kuin tavallisesti.

– Yleisurheilu on säännönmukaisesti päässyt A-halliin yleensä vasta joulukuussa. Se, että olemme saaneet olla siellä nyt näin kauan, perustuu pääosin kaupungin omistaman kiinteistö- ja messuyhtiön hyvään hyvyyteen. Tämä koronatestausyhtiö maksaa A-hallista reilua vuokraa kaupungille. Yhtä lailla yleisurheilu olisi voinut tehdä. Nyt olemme saaneet olla siellä pitkän aikaa luksusoloissa ilmaiseksi.

Koko hallikauden osalta tilanne näyttää yleisurheilun osalta sikäli positiiviselta, että messukausi jää koronan takia torsoksi.

– Sikälikin on turhaa tästä marraskuusta valittaa, että kokonaisaikaa yleisurheilu saanee Messukeskuksessa jopa ennätyspaljon. Omat urheilijani eivät oikeastaan tarvitse 300 metrin rataa, ja kenttälajeja pystyy treenaamaan hyvin B-hallissa. Tämä marraskuun asia ei haittaa meitä mitenkään, ulkonakin voi vielä matalilla tehoilla treenailla.

Pitkän linjan yleisurheilumies halusi kuitenkin muistuttaa, ettei tamperelainen yleisurheiluväki ylipäätään aivan turhaan purnaa.

– Meillä on sellainen positiivinen ongelma kuin suuret juniorimäärät ja vireä toiminta. Niiden takia Messukeskuksen B-halli on todella ahdas, ja uusi sisäharjoitustila 200 metrin juoksuradalla on meidän kaikkien toivelistan kärjessä.