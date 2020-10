19-vuotias urheilun superlupaus klikkasi linkkiä Instagramissa – heräsi seuraavana aamuna epämiellyttävään yllätykseen

Ruotsalainen urheilijalahjakkuus kertoo kauhun hetkistä.

Yleisurheilulahjakkuus Tilde Johansson, 19, on joutunut kieron petkutuksen uhriksi Instagramissa. Asiasta uutisoi Expressen.

Vyyhti alkoi, kun 10 000:n seuraajan rajan juuri saavuttanut Johansson avasi viime viikonloppuna sovelluksen yksityisviestit ja näki siellä mielenkiintoisen yhteydenoton.

Instagram Support -nimellä esiintynyt käyttäjä oli lähestynyt superlahjakkuutta viestillä, jossa ilmoitettiin, että hän saisi nimensä perään sinisen verifikaatio-symbolin painamalla yhtä ainutta, viestiketjussa ollutta linkkiä.

Tilin ”virallisuuden” todistava sininen merkki on mahdollista saada, kun seuraajia on yli 10 000.

Viime vuonna sekä 100 metrin aitajuoksussa että pituushypyssä nuorten EM-mitalin voittanut ruotsalaisurheilija klikkasi kyseistä linkkiä.

– Oli myöhä ja olin väsynyt enkä ajatellut sen enempää. Joten klikkasin linkkiä, hän kertoi Expressenille.

Johansson heräsi seuraavana aamuna huomatakseen, ettei hänen Instagram-tiliään ollut enää olemassa. Tili palasi hetken kuluttua, mutta tyystin toisella nimellä.

– Se oli nimeltään ”io_extracts”, ja tein siitä vikailmoituksen useampaankin otteeseen. Mutta vielä samana iltana se oli jälleen hävinnyt. Nyt yritän saada yhteyttä Instagramiin kaikin keinoin, mutta he eivät vastaa, Johansson harmitteli ja kuvaili tilannetta todella vaikeaksi.

Dohan MM-kisojen pituushyppykilpailuun osallistuneen Johanssonin piinaa pahentaa se, että hän oli nähnyt rutkasti vaivaa saavuttaakseen kymmenentuhannen seuraajan rajapyykin.

Eikä ongelma ole pelkästään kosmeettinen, sillä hän – kuten monet muutkin nykyajan yksilöurheilijat – hyödyntävät sosiaalisen median näkyvyyttään sponsoriasioissa ja faniensa kanssa kommunikoinnissa.

Johanssonin tiliä ei löytynyt vielä maanantaina iltapäivälläkään.

– Toivottavasti voin auttaa muita välttämään saman virheen kertomalla tästä nyt, Johansson totesi ruotsalaislehdelle.

Instagram-tilien kaappaaminen on valitettavan yleistä. Tilanne on käyttäjien kannalta usein viheliäinen: tilin ja tietojen palauttamisessa voi kestää joskus kauankin. On tiedossa, että tilin lopullinen tuhoutuminenkaan ei ole tavatonta.