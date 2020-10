Uutuuskirja: Leo-Pekka Tähti avautuu seksielämästään – ”Naiset haluavat tietää heti”

Paralympialegenda Leo-Pekka Tähti avaa elämäkerrassaan sekä vaate- että makuuhuoneensa ovet.

Pyörätuolikelauksen viisinkertainen paralympiavoittaja ja Vuoden urheilija 2016 Leo-Pekka Tähti, 37, kertoo tiistaina ilmestyvässä elämäkerrassaan laajasti myös naissuhteistaan, raskaasta avioerostaan ja jopa seksielämästään.

Porilaisten toimittajien Harri Laihon ja Juha Luotolan Leo-Pekka Tähti -nimisessä kirjassa (Tammi) ensimmäisen kerran vakavissaan yli 20-vuotiaana seurustellut päähenkilö myöntää avoimesti, miten kipeältä tuntui teini-ikäisenä, kun tytöt pitivät häntä ”hyvänä ja hyvännäköisenä tyyppinä”, mutta eivät halunneet seurustelusuhdetta. Syy oli pyörätuoli.

– Vi...ti, Tähti muistelee parikymmentä vuotta myöhemmin.

Eri tavalla raskas kokemus oli tulla hylätyksi porilaisen Kuninkaanhaan urheilulukion opiskelijavalinnoissa, mutta ei huonon keskiarvon tai urheilullisten meriittien vähäisyyden vuoksi. Tähteä ei rehtorin mielestä voitu valita kouluun, koska hissittömässä rakennuksessa oli neljä kerrosta.

Tähti on aina seurustellut vammattomien naisten kanssa ja pitää sitä tyylilleen mutkattomasti ylipäätään käytännöllisimpänä vaihtoehtona vammaiselle.

Hän kertoo kirjassa huvittuneena, miten ihmiset varsin suorasukaisestikin kyselevät, kuinka pyörätuoliin sidotun seksielämä onnistuu.

– Se on sellainen asia, josta naiset haluavat tietää heti alussa. Harva kysyy suoraan, toimiiko se, vaan enemmänkin he utelevat kautta rantain. Tai sitten he kokeilevat käytännössä.

Tähti kertoo hyvin ymmärtävänsä, jos vastapuoli tuntee epävarmuutta seksin harrastamisesta pyörätuolia käyttävän kanssa.

– Se voi tuntua oudolta, tai voi ainakin tulla ajatuksia, että seksi olisi jotenkin erilaista.

Seksuaalisesti aktiivisinta aikaansa Tähti katsoo eläneensä erottuaan virolaisesta vaimostaan Sandrasta. Yhteistuumin sovitun, mutta kumpaakin syvältä kirpaisseen eron jälkeen porilaissankarin elämässä irto- ja klassiset laastarisuhteet seurasivat toistaan.

Nykyisen kumppaninsa Tähti tapasi Espanjassa, jossa on viettänyt pitkiä aikoja kelausharjoittelun ja pyörätuolikoripalloilun merkeissä.