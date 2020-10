Oscar Pistorius ampui tyttöystävänsä, luopui urheilusta, aloitti tupakoinnin ja anelee nyt katuvana partamiehenä anteeksiantoa

Oscar Pistorius sanoo yhä, että Reeva Steenkampin kuolemassa kyse oli onnettomuudesta.

Oscar Pistorius, ”maailman nopein jalaton mies”, tuomittiin vuonna 2015 murhasta vankeuteen 15 vuodeksi.

Pistorius ampui tyttöystävänsä Reeva Steenkampin ystävänpäivänä 2013. Hän väitti oikeudessa, että kyse oli onnettomuudesta.

Nyt useat kansainväliset mediat kirjoittavat The Sun -lehden juttuun viitaten, kuinka Pistorius on muuttunut vietettyään vuosia vankilassa. The Sunille Pistoriuksesta kertoi häntä neljä kertaa vankilassa tapaamassa käynyt entinen opettaja Bill Schroder, 76.

Kuusi kultamitalia paralympialaisista voittanut Pistorius, 33, on Schroderin mukaan kääntynyt vankilassa uskoon, kasvattanut tuuhean parran sekä aloittanut tupakoinnin. Urheilemisesta hän on luopunut.

Ilman pohjeluita syntynyt Pistorius (oik.) on voittanut kuusi kultamitalia paralympialaisissa. Kuva vuodelta 2012.­

Etelä-Afrikan pääkaupungissa Pretoriassa vankeustuomiotaan istuva Pistorius osoittaa Schroderin mukaan katumusta, mutta väittää yhä veriteon olleen onnettomuus.

Pistorius ampui Steenkampia kolme kertaa kuolettavasti kylpyhuoneen oven läpi. Pistorius on kertonut heränneensä ja luulleensa Steenkampia murtovarkaaksi. Hänelle määrättiin aluksi viiden vuoden tuomio, mikä kuitenkin muuttui syyttäjän valituksen jälkeen 15 vuoden murhatuomioksi.

– Hän vetosi tutkimukseen, jonka mukaan toimit todella eri tavalla kuin täysin tietoisessa tilassa, jos sinut herätetään syvästä unesta ja joudut tilanteeseen, jossa olet peloissasi. Kuuntelin häntä, mutta en ostanut selitystä, Schroder selitti The Sunille.

Kaikkein eniten Pistorius toivoo kuitenkin anteeksiantoa Steenkampin läheisiltä.

– Hän on itse asiassa enemmän keskittynyt anteeksiannon saamiseen kuin mahdolliseen ehdonalaiseen pääsemiseen, Schroder kertoi.

ESPN julkaisi syyskuussa neliosaisen dokumenttisarjan The Life and Trials of Oscar Pistorius. Sekään ei yhdysvaltalaismedioiden mukaan kerro lopullista totuutta yhteen viime vuosikymmenen seuratuimmista oikeudenkäynneistä.

The New York Post kysyi dokumentin ohjanneelta Daniel Gordonilta, uskooko tämä Pistoriuksen syyttömyyteen.

– Riippuu, millä tuulella olen herätessäni. Riippuu siitä, minkä osan dokumentista katson. Totuus on, että emme koskaan saa tietää. Mutta meillä voi olla aavistuksia ja ennakkoluuloja ennen kuin katsomme dokumentin, jossa asioita selitetään, Gordon vastasi NY Postille.