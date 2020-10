Ruotsissa hurjaa ME-juoksua haukuttiin huijaukseksi – suomalaiset asiantuntijat täysin eri mieltä: ”Mestarillisen hurmaavaa”

Joshua Cheptegein ME-juoksu jakaa mielipiteitä.

Ugandalaisen kestävyysjuoksijan Joshua Cheptegein tuore ME-tulos on jakanut mielipiteitä. Cheptegei juoksi keskiviikkona Valenciassa 10 000 metrin uudeksi maailmanennätykseksi 26.11,00.

Ennen Cheptegein huimaa näytöstä Etiopian Letesenbet Gidey juoksi naisten 5 000 metrin ME:ksi 14.06,62.

Juoksuissa käytettiin vauhdinpitäjänä niin sanottujen ihmisjänisten lisäksi valojänistä, joka eteni tarkasti ME-vauhtia mukaillen.

Ruotsalainen kolumnisti Mats Wennerholm kyseenalaisti ME:t erittäin väkevästi.

– Tuntuu, että ennätysjahti on mennyt liian pitkälle. Tällaiset ovat puhtaita tilaustöitä, niin järjestettyjä, että tämä tuntui joltakin muulta kuin yleisurheilulta. Sitä ei ollut hauska katsoa, Wennerholm kirjoitti Aftonbladetissa.

Hän tuomitsi etenkin jänisten käytön.

– Maailmanluokan ihmisjänikset, jotka vetävät ennätysvauhtia, tekevät matkan helpommaksi. Sitten oli myös valojänis, sinistä ja vihreää valoa meni ympäri rataa, mikä teki asian vieläkin helpommaksi. Niin ärsyttävää, lähes huijausta. Ei, kieltäkää tämä paska. En halua enää nähdä tällaista, ruotsalainen purki.

Suomalaisilla asiantuntijoilla oli täysin erilaiset näkemykset jänisten käytöstä kuin ruotsalaiskolumnistilla.

– Oli jänis tai ei, niin jos kunto ei riitä, ihan sama mikä siellä menee, Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo sanoi.

24-vuotiaan Cheptegein kunto riitti.

– 600 metriä ennen maalia olin näkeväni jonkinlaisen pienen irvistyksen kasvoilla. Juoksu oli hämmästyttävän rento.

Valojäniksen etuna ns. ihmisjäniksiin on tasaisuus.

– Valojänis auttaa paitsi yksin jäävää juoksijaa myös (ihmis)jäniksiä. Aika usein nähdään, että (ihmis)jänis aloittaa liian kovaa tai liian hiljaa – useimmiten liian kovaa, Hollo sanoi.

Letesenbet Gidey (vas.) ja Joshua Cheptegei juoksivat huipputulokset Valenciassa.­

Kaksinkertainen Euroopan mestari Juha Väätäinen oli samoilla linjoilla Hollon kanssa.

– Jotkut moittivat sähköjänistä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tässä. Kyllä siinä juostava on. Tiedän, että juoksijan harjoittelu on määrällisesti riittävää ja laadullisesti äärimmäisen hyvää. Hän (Cheptegei) on voittajatyyppi, joka keskittyy kisoihin, eikä jokapäiväiseen juoksemiseen, Väätäinen sanoi IS:lle.

Sekä Hollo että Väätäinen pitivät kovasti Cheptegein juoksusta.

– Sama mies on juossut kolme starttia tänä vuonna: kaikissa ME:t, eli 5 000 metrillä, viiden kilometrin katujuoksussa ja nyt kymppitonnilla. Hänellä oli hyvä päivä, ja hän on keväästä asti valmistautunut nimenomaan siihen, että rikkoo ennätyksen kymppitonnilla, Hollo sanoi.

Uuden ME-miehen Joshua Cheptegein riemua huippujuoksun jälkeen.­

Väätäinen osasi odottaa Cheptegeiltä kovaa tulosta.

– Kirjoitin Facebookiin jo kuukausi sitten, että ennätys tulee. Asia ei yllättänyt minua millään tavoin. Tunnen tämän juoksijan, ja ennätykset on tehty sitä varten, että ne rikotaan, Väätäinen sanoi.

Cheptegei paransi 15 vuotta vanhaa ME:tä 6,5 sekunnilla. Väätäinen uskoo, ettei seuraavia ennätyksiä tarvitse odottaa vuositolkulla.

– Minun mielestäni lähivuosina rikotaan 26 minuuttia. Ja sen tekee useampikin juoksija. Kun yksi menee aidasta läpi, muut mullikat tulevat perästä.

Joshua Cheptegei (edessä) juoksi uuden maailmanennätyksen.­

Väätäinen on pohtinut juoksuaikojen kehittymistä puhtaasti matematiikalla, mutta Cheptegein veto lämmitti mestaria myös tunnetasolla.

– Sehän oli ihan mestarillisen hurmaavaa. Sitä voi verrata taideteokseen, Väätäinen sanoi.

Kolumnisti Wennerholmin mielipiteiden mukaan taiteellisuus oli juoksusta kaukana. Hän kirjoitti olevansa melko varma, että aikakausiensa ME-miehet Paavo Nurmi, Emil Zatopek ja Ron Clarke pyörivät keskiviikkona haudoissaan.

Väätäisen mielestä ennätysten kehittyminen on loogista ja eri aikakausina juostujen ennätysten vertaileminen vaikeaa.

– Maailman ja olosuhteet kehittyvät. Ennätyksiin kuuluu ammattitaito, joka jo Paavo Nurmella oli. Jos Nurmi juoksisi tänä päivänä, hän yltäisi varmasti vastaaviin ennätyksiin. Juoksijoiden pitää olla kurinalaisia, hän sanoi.

Juha Väätäinen osasi odottaa 10 000 metrin uutta maailmanennätystä.­

Väätäinen voitti Euroopan mestaruuden sekä 5 000 että 10 000 metrillä kotikisoissa Helsingissä 1971. Hänen mielestään voitot ja ennätykset eivät tule lahjakkuudella – tai jäniksillä – vaan kovalla työllä.

– Vauhti opetellaan. Se ajetaan alitajuntaan toistoilla. Lopulta alitajunta ratkaisee, ei tahto.