Johannes Vetterille merkittävä Suomi-kytky: ”Tiedän, mikä keihäänheiton asema on Suomessa”

Suomalaismanagerin hankkinut Johannes Vetter haluaisi jatkossa myös suomalaisia sponsoreita. Tero Pitkämäen ura vaikutti päätökseen hakea Suomi-apua.

Kokenut yleisurheilumanageri, Tero Pitkämäen taustalla koko tämän huippu-uran toiminut Tero Heiska kertoi tiistaina yllättäen Ilta-Sanomissa, että hänen urheilijatallinsa saa todellisen tähtijäsenen Saksasta. Saksan keihäsjätti, maailmanmestari ja syyskuussa peräti 97,76 metriä heittänyt Johannes Vetter kysyi Heiskaa vuosikausien tuttavuuden jälkeen kilpailumanagerikseen, ja manageri vastasi myöntävästi.

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkona Offenburgissa asuvan Vetterin, joka hyväntuulisena kertoi hiljalleen palanneensa liikunnan pariin käsipallokentällä ja lenkkipolulla. Tosimielisen harjoittelun kohti mahdollista olympiakautta hän aloittaa parin kolmen viikon päästä vierellään Heiskan myös hyvin tuntema valmentaja, ex-huippuheittäjä Boris Obergföll, joka Suomessa muistetaan paremmin entisellä Henry-sukunimellään.

– Olin hieman tyytymätön edelliseen manageriini (Werner Daniels), halusin ammattimaisempaa otetta. olen tuntenut Teron vuodesta 2016 ja olen huomannut, miten ammattimaisesti hän suhtautuu työhönsä ja miten syvällisesti hän tuntee keihäänheiton ja heittäjien erityistarpeet esimerkiksi kilpailukalenterin laatimisessa.

Tärkeitä vaikuttimia olivat myös Obergföllin antama suositus sekä Pitkämäen 2019 päättynyt ura.

– Hän ohjasi Teron uraa todella taitavasti taustalta. Vietin viime kesänä pitkän ajan Kuortaneella. Siellä lopullisesti kypsyi ajatus pyytää Teroa kilpailumanageriksi, Vetter sanoi.

Vaikka vaikuttimet olivat ennen kaikkea urheilulliset, myös taloudellinen motiivi löytyy. Heiskasta tulee ennen kaikkea Vetterin kilpailumanageri, mutta hän voi tehdä tälle Suomessa myös kumppanuussopimuksia.

– Tällä hetkellä kaikki sponsorini ovat saksalaisia, mutta ilman muuta olen miettinyt, olenko Suomessa niin tunnettu, että jotkut yhtiöt haluaisivat lähteä sponsorikseni. Tiedän, mikä keihäänheiton asema on Suomessa.

Edes Vetterin tasoiselle yleisurheilijalle raha ei jalkapallon dominoimassa Saksassa tipu taivaasta, ja kohtelias mies arvelee tilannetta Suomessa samanpuoleiseksi.

– En missään nimessä halua antaa vaikutelmaa kuin olisin tulossa varastamaan suomalaisilta urheilijoilta heidän sponsoreitaan. Tiedän, ettei tilanne missään myöskään koronapandemian takia ole helppo.

Vetterissä toki on päättyneen kauden jälkeen, mitä yrityksille myydä. Hänen 6. syyskuuta Puolan Chorzowissa heittämänsä 97,76 metrin pommi oli arvokisattoman yleisurheilukauden suuria kohokohtia ja vei miehen Saksassakin päiväkausiksi parrasvaloihin.

– Sain kaiken mahdollisen huomion, mitä yleisurheilija voi Saksassa saada, Lontoossa 2017 MM-kullan ottanut dresdeniläissyntyinen voimanpesä kertoo.

Tero Heiska sai tarjouksen, johon ei voinut vastata ei. Hänen urheilijatalliinsa kuuluu myös mm. seiväshyppääjä Wilma Murto.­

Heiska on taustakeskusteluissa kertonut Vetterille senkin, että Pitkämäki hakee lajivalmentajan paikkaa Urheiluliitosta.

– Keihäänheiton kaltaisessa erikoislajissa on kullanarvoista, että valmentaja tietää tarkasti, mitä maailman huipulle pääsemiseksi on tehtävä – ja jätettävä tekemättä. Ja tunnistaa erilaiset urheilijatyypit. En ole valitsija, mutta tuskin kenelläkään muulla Suomessa näistä asioista parempaa tietoa on kuin Terolla.

Vetter on kilpaillut Suomessa – Turussa ja Kuortaneella – yhteensä viidesti. Jatkossa tahti jopa tiivistynee. Turussa hän heitti elokuisessa Paavo Nurmi Gamesissa peräti 91,49, ja keihäs on puhkaissut 90 metrin rajan joka kesä 2017–2020.

– Jan Zeleznyn maailmanennätystä (98,48 vuodelta 1996) on pidetty lyömättömänä. Kun pääsin noin lähelle, se oli koko lajille tärkeä asia. Se heitto toki tuntui fyysisesti ja mentaalisesti hyvän aikaa. Sellaisia ei yhteenkään heittäjään ole pakattu kovin isoa määrää. Se ei ole kenenkään perustaso, Vetter naurahtaa.