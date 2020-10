ME-tulos on illalla vaarassa – Joshua Cheptegei käyttää hyväkseen kiisteltyä apukeinoa huimassa kympin ennätysyrityksessä

Ugandan ihmejuoksija Joshua Cheptegei asettuu keskiviikkona klo 22.50 lähtöviivalle Valenciassa huimassa ennätyskokeessa. Se voi tietää menoa 10 000 metrin juoksun maailmanennätykselle.

Keskiviikkoiltana yleisurheilua seuraava maailma saattaa nähdä jotakin hurjaa. Ugandan 24-vuotias Joshua Cheptegei käy nimittäin Kenenisa Bekelen yli 15 vuotta vanhan 10 000 metrin ME:n 26.17,53 kimppuun.

Harvakseltaan radalla kilpaileva Cheptegei paransi elokuussa Monacossa Bekelen nimissä ollutta 5 000 metrin maailmanennätystä kaksi sekuntia aikaan 12.35,36. Oma ennätys parani kertaheitolla 22 sekuntia.

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Urheilulehdessä 40/2020. Artikkeliin on päivitetty juoksun jänikset.

Hollantilaisen managerilegendan Jos Hermensin NN Running Teamiin kuuluva ugandalainen tekee ennätysyrityksensä Espanjan Valenciassa. Kun pitää juosta kaksi kertaa peräkkäin 5 000 metriä 13.08, voisi helposti kuvitella, että ennätysyritys kaatuu jänisten puutteeseen. Alle tuon ajan on juossut tänä vuonna vitosella maailmassa nimittäin vain seitsemän miestä.

Ihmisjäniksiäkin kilpailuun on tulossa (hollantilainen Roy Hoornweg, Australian Matt Ramsden ja Kenian Nicholas Kipkorir), mutta lisäksi viime vuonna niin maastojuoksun kuin 10 000 metrin maailmanmestariksi itsensä juossut Cheptegei saa vetoapua kiistellyltä valojänikseltä, joka kiertää radan reunassa tismalleen tavoitevauhtia. Systeemi on ollut kilpailuissa kielletty, kunnes kansainvälinen yleisurheiluliitto yllättäen hyväksyi sen käytön vuonna 2018.

Joka tapauksessa Cheptegei joutuu pitämään radalla järkyttävää kyytiä. Jos olosuhteet ovat hyvät, hän todennäköisesti rikkoo Bekelen ennätyksen. ME-yritystä on nimittäin järjestelty hänelle jo kesäkuusta lähtien ja Cheptegei on harjoitellut nimenomaan kymppi mielessään. 5 000 metrin ME tuli tuon harjoittelun sivutuotteena.

Sama mies pitää hallussaan myös epävirallista 15 kilometrin maantiejuoksun ME-aikaa 41.05. Miksi siis kymppitonnin ME ei nyt onnistuisi?

Tilanne on sikälikin mielenkiintoinen, että kymmenen päivää Valencian ME-kokeen jälkeen juostaan puolimaratonin MM-kilpailut Puolan Gdyniassa. Myös siellä Cheptegei on mukana. Reitillä nähdään lisäksi tämän kauden uusi ugandalaissensaatio, 19-vuotias Jacob Kiplimo.

Vaikka Bekelen ME on kivikova 26.17,53, on kymppi juostu pahuksen kovaa jo 25 vuotta sitten. Tuolloin legendaarinen Haile Gebreselassie kirmasi matkan 26.43,53. Vuotta myöhemmin Marokon Salah Hissou pudotti ajasta viisi sekuntia. Seuraavana vuonna Gebreselassie vuoli tästä seitsemän sekuntia ja ME oli jo 26.31,32.

Maailmanennätys piipahti hetken Paul Tergatin nimissä (26.27,85), mutta 1998 Gebreselassie otti sen taas nimiinsä kuudeksi vuodeksi huimalla ajalla 26.22,75. 2004 tulikin sitten Kenenisa Bekelen aika dominoida.

Joshua Cheptegei ja vitosen uusi maailmanennätys Monacossa.­

26 minuutin raja

Maineikas italialainen kestävyysjuoksuvalmentaja Renato Canova on työskennellyt vuosikymmeniä pitkälti juuri afrikkalaisten huippujuoksijoiden kanssa. Hän ennustaa, että Cheptegei pystyy alittamaan jopa täysin käsittämättömän 26 minuutin rajan.

– Pitää muistaa, että Joshua on myös 15 kilometrin ME-mies. Jos hän valmistautuu pari kuukautta juuri 10 000 metrin kilpailua varten, hän pystyy juoksemaan matkan kaavalla 2 x 5 000 metrin ennätys + 40–45 sekuntia. Se tarkoittaa alle 26 minuutin aikaa, Canova kirjoitti LetsRun-keskustelupalstalla.

Jos Cheptegein 5 000 metrin aika kerrotaan kahdella ja siihen lisätään 40–45 sekuntia, liikutaan lukemissa 25.50–25.55. Samalla kaavalla laskettuna Bekelellä kului aikaa ME-juoksussaan 2 x 5 000 metrin ennätys + 62 sekuntia, Gebreselassiella + 64 sekuntia ja Tergatilla + 47 sekuntia.

Jos Cheptegein kaavassa käytetään näistä heikointa eli Gebreselassien ”lisäaikaa”, ollaan silti ME-lukemissa 26.14. Lisäksi Cheptegein 15 kilometrin maantie-ennätys on liki minuutin parempi kuin Gebreselassiella ja 97 sekuntia parempi kuin Bekelellä.

Bekeleä jonkin aikaa valmentanut Canova on myös sitä mieltä, ettei etiopialainen ollut likikään parhaassa kunnossa, kun hän teki nykyisen 10 000 metrin ME:n.

– Kun hän paransi ME:tä ensi kertaa, hän ei ollut kunnossa, toisella kerralla hän oli jopa hiukan sairaana. Bekele ei koskaan varsinaisesti keskittynyt 10 000 metrille vaan 5 000 metrille, koska se oli Kultaisen ja Timanttiliigan lajiohjelmassa.

1 800 metrin korkeudessa

Palataan vielä Cheptegeihin. Manageri Jurrie van der Velden iski silmänsä häneen vuonna 2014, kun 18-vuotias nuori mies voitti maastojuoksun opiskelijoiden MM-kultaa Ugandan Entebbessä. Myöhemmin samana vuonna Cheptegei otti kultaa juniorien MM-kisojen 10 000 metrillä Eugenessa.

Seuraavana vuonna van der Velde vei Cheptegein Kenian Eldoretiin harjoittelemaan huippujuoksijoiden kanssa valmentaja Patrik Sangin johdolla. Nuorukainen poti kuitenkin kovaa koti-ikävää, eikä halunnut olla poissa perheensä luota lähes koko vuotta.

Niinpä van der Velden päätti rakentaa hänen ympärilleen huipputason valmennusryhmän Ugandaan. Valmentajaksi tuli kokenut hollantilainen Addy Ruiter. Syntyi Ruiterin vetämä 15 juoksijan harjoitusryhmä, jota hollantilainen valmentaa osa-aikaisesti. Tämä on hiukan koomistakin, osan ajasta hän käy töissä kotimaassaan paikallisessa Ikeassa.

Tähän NN Running Teamin Ugandan ”haarakonttorin” harjoitusryhmään kuuluvat Cheptegein lisäksi mm. nuori hurjapää Jacob Kiplimo, viime vuonna 1 500 metriä 3.30,85 juossut Ronald Musagala, vuoden 2012 maratonin olympiavoittaja Stephen Kiprotich, 3 000 metrin esteissä 8.03 juossut Benjamin Kiplagat ja lupaava puolimaratonille ja maratonille tähtäävä Stephen Kissa, joka juoksi viime vuonna 15 kilometrin maantiejuoksussa hurjan ajan 41.49. Aika on vain 45 sekuntia heikompi kuin Cheptegein ME.

Ryhmä harjoittelee 1 800 metrin korkeudessa 13 000 asukkaan Kapchorwan kaupungin lähistöllä aivan Ugandan ja Kenian rajan tuntumassa. Cheptegei juoksee normaalisti verrattain vähän, noin 120–140 kilometriä viikossa.

Näihin määriin mahtuu myös 30–35 kilometrin viikoittainen pitkä lenkki Kapchorwan mäkisillä kukkuloilla. 10 000 metrin ME-koetta ja puolimaratonin debyyttiään varten hän on kuitenkin nostanut harjoitusmääriä noin 150 viikkokilometriin.

IS seuraa Cheptegein ennätysjuoksua Valenciassa keskiviikkoiltana.