Pyyhkeeseen kietoutunut Nooralotta Neziri arvuuttelee Instagramissa: ”Bongaa kuvasta mun moka”

Pika-aituri Nooralotta Neziri julkaisi kuvan kylpypuuhista.

Syksy on koittanut myös Suomen aituritähti Nooralotta Nezirille. Hektinen yleisurheilukesä on ohi, ja huippujuoksijalla on mitä ilmeisimmin aikaa myös rentoutua silloin tällöin.

Neziri, 27, julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hymyilee kylpypyyhkeeseen kietoutuneena, vettä valuvana.

– Bongaa kuvasta mun moka, Neziri arvuuttelee kuvan ohessa.

Tarkkasilmäinen havaitsee, että Nezirin selkä on mustana kuin Rorschachin musteläiskätesti.

– Olisiko tatuointi? yksi urheilijan seuraajista yrittää, mutta siihen Neziri vastaa vain nauravalla hymiöllä.

Toinen seuraaja arvelee, että nyt on päässyt käymään klassisesti.

– Pitikö nojata savusaunan seinään? hän sanoo.

– Jep, Neziri myöntää nauraen.

Nezirin kauden paras tulos oli 12,84. Aika syntyi Harjun stadionilla Jyväskylässä. Kalevan kisoissa hän sai hopeaa 100 metrin aitajuoksussa, ja kerrytti mitalitiliään pronssilla sileällä satasella.

Juoksija vuoli kultaa kauden aikana myös SM-hallikisoissa ja -viesteissä.