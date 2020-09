Sami Itani ruoskii urheilun rahoitusta: ”Mitä enemmän ihmiset häviävät rahaa Veikkaukselle, sitä enemmän urheilu saa rahaa”

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani ei hyväksy sitä, että urheilu saa rahaa peliongelmista kärsiviltä.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani ottaa tänään ilmestyneen Urheilulehden haastattelussa ennennäkemättömän voimakkaasti kantaa urheilun julkisen rahoituksen arvoristiriitaan. Kukaan urheilujohtaja ei ole aiemmin julkisesti kyseenalaistanut Veikkauksen tulouttamista rahoista saatavia tukia – tarkemmin niiden alkuperää.

– Meillä on huoneessa elefantti, josta yksikään urheilun edustaja ei puhu mitään. Rahapelihaitat ovat Suomessa valtava, päihdeongelmiin verrattava ongelma. Siitä huolimatta urheilun rahoituksen peruslogiikka on se, että mitä enemmän ihmiset häviävät rahaa Veikkaukselle, sitä enemmän urheilu saa rahaa, Itani sanoo Urheilulehdessä.

– Tässä on valtava arvoristiriita. En ota kantaa Veikkauksen monopoliasemaan tai sen toiminnan vastuullisuuteen yleisesti. Ongelma on nimenomaan Veikkauksen asema yhteiskunnassa, Itani korostaa.

Itani itse ei harrasta rahapelejä, mutta sanoo olevansa hyvin perillä rahapelihaitoista.

– On fakta, että pelaaminen polarisoituu. Niillä, joilla olisi kaikkein eniten tarvetta rahalle, on myös eniten peliongelmia. Ja tämä on korostetusti suomalainen ongelma. Ei tätä keskustelua oikein missään muualla tarvitse käydä, Adecco Finland -konsernin toimitusjohtajana työskentelevä Itani huomauttaa.

Ylipäätään Itani patistaa urheiluväkeä paljon nykyistä enemmän mukaan arvokeskusteluihin.

– Suomalaisen urheiluliikkeen pitäisi pystyä puhuttelemaan myös oman kuplansa ulkopuolista yhteisöä uskottavammin, ennen kaikkea arvokeskustelulla. Vain siten voimme saada legitimiteettiä myös urheilun ulkopuolelta, laajemmin yhteiskunnasta. Ja sitä kautta voimme saada myös lisää julkista ja yksityistä rahoitusta, Itani uskoo.

Itani kertoo Urheilulehdessä myös olevansa turhautunut urheilun päätöksenteon kankeuteen. Hän on esittänyt useita sääntömuutoksia, mutta juuri mikään ei ole mennyt läpi.

– Ei päätöksenteon urheilussa pitäisi näin hidasta ja kankeaa olla. Esimerkiksi SUL:n nykyinen järjestörakenne on päätöksenteon kannalta haastava. Olen parissa vuodessa huomannut, että yritysjohtaminen on järkyttävän paljon helpompaa kuin urheilujohtaminen, vuoden 2019 alussa puheenjohtajana aloittanut Itani lataa.

– Toki kriittisyyteni voi johtua myös siitä, että olen itse kykenemätön johtamaan organisaatiota, jossa en saa tahtoani läpi riittävän usein, hän lisää.

Hän antaisi lisää päätösvaltaa seuroille ja jopa urheilijoille.

– Seuroilla on käytännön kokemus urheilun arjesta. Ja päätöksentekijöiksi tarvitaan ehdottomasti enemmän nuoria, naisia ja erilaisista sosiaalisista taustoista tulevia ihmisiä. Maailma muuttuu, eli miten ihmeessä ukkoistuneet porukat voisivat löytää kaikkiin asioihin oikeat ratkaisut, hän kysyy.

Itanin mukaan hänen kannanottojensa perimmäinen tarkoitus on vilpitön halu (urheilu)maailman parantamiseen.

– Urheilulla voi olla hyvin merkittävä demokratiaa edistävä ja hyvinvointivaltiota palveleva asema. Mutta järjestöjen pitää ottaa se rooli ja vapauttaa myös urheilijat halutessaan ottamaan se rooli. Sitä ei saa estää.

Rivien väleistä on luettavissa, ettei Itani ole välttämättä asettumassa ehdolle reilun vuoden päästä SUL:n puheenjohtajavaalissa.

– En kommentoi. Kerron päätökseni Tokion olympialaisten jälkeen, Itani naulaa.