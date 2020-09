Leo-Pekka Tähti yllytettiin hurjaan kuntotestiin vuorella – video näyttää, mistä oli kyse: ”Alkoi olla höntti olo”

Leo-Pekka Tähti repäisi ylimenokauden ratoksi pienen vuoristoseikkailun.

Ylimenokauden päähänpisto.

Näin viisinkertainen paralympiavoittaja, ratakelaaja Leo-Pekka Tähti luonnehtii maanantaista vuoristoseikkailuaan Espanjan Aurinkorannikon Benalmádenassa.

Tähti, 37, urakoi itsensä noin kilometrin korkeudessa sijaitsevan Antennivuoren huipulle. Kiemurtelevaa vuoristotietä pitkin matkaa kertyi noin 4,7 kilometriä. Huipulle pääsee asvalttitietä pitkin, mutta mikään kevyin patikointireitti ei ole kyseessä, ei pyörätuolilla eikä jalkaisin. Koko matka on ylämäkeä.

Ratakelauksen 100 ja 200 metrin pikapyrähdyksillä menestystä niittänyt Tähti lähti tiukkaan kestävyystestiin pienen yllytyksen seurauksena.

– Tapasin pari viikkoa sitten täällä Fuengirolassa yhden tyypin, ja hän otti puheeksi, että oli käynyt siellä paljon kävelemässä. Kyselin, että minkälainen maasto siellä on, Tähti kertaa IS:lle puhelimitse.

Tasainen asvalttitie, kävi ilmi.

– Ainoa vaan, että se on tiukkaa ylämäkeä koko matka, ei yhtään tasaista. Aloin innostua. Toinen kaveri oli vieressä ja alkoi yllyttämään, että et kyllä pysty vetämään sitä ylös pysähtymättä.

– Täytyihän se kokeilla! Tähti naurahtaa.

Maanantaiaamuna Tähti lähti siis tuttavansa kanssa Antennivuorelle. Ja koska Tähti on omien sanojensa mukaan ”jääräpääluonne”, hänhän kelasi koko matkan huipulle ilman pysähdyksiä. Aikaa siihen meni noin tunti.

– Sen jälkeen oli hyvä fiilis. Tuli vähän kokeiltua omia rajoja.

Tähti julkaisi Instagramissa videon, jossa näkyy pieni pätkä urakasta.

Kovakuntoisen huippu-urheilijan fysiikka loi urakkaan luonnollisesti hyvän pohjan. Tähden mukaan hänelle perinteiset kestävyystreenit, esimerkiksi 400 metrin vedot radalla, ovat kuitenkin asia erikseen. Antennivuoren ylämäki tarjosi mahdollisuuden vetää itsensä kunnolla piippuun.

– Viimeiset 500 metriä oli jo vähän sellainen olo... ei nyt ihan tajunnan rajamailla oltu, mutta pikkuisen alkoi olla höntti olo. 400 metrin vedoissa ei ihan pääse siihen fiiliksen, että tuntuu kuin taju lähtisi.

Vaikka Tähti nykyään tunnetaankin erityisesti lyhyiden matkojen spesialistina, hänellä on kuitenkin pohjaa myös kestävyysurheilusta.

– Tietyllä tavalla tuli nuoruus mieleen, sillä olen aloittanut kelausurani maratoneilla. Ei ne maratonit ikinä helppoja olleet, mutta koskaan ei halunnut luovuttaa, 15 maratonia kelannut Tähti kertoo.

– Jos lähdetään kokeilemaan niin sitten mennään loppuun asti!

Maanantaisen urakan palkintona olivat komeat maisemat – ja pari isoa rakkoa vasempaan käteen. Ja Antennivuorelta piti toki tulla myös alas.

– Alastulokaan ei ollut kauhean helppo, koska siinä joutui aika paljon jarruttamaan. Alkoi vähän sormet palamaan.

Kaiken kaikkiaan reissu oli joka tapauksessa menestys. Eivätkä rakotkaan liikaa häirinneet, sillä tiistaina Tähti oli jo pelaamassa padelia.

– Jollakin tavalla tätä voisi hyödyntää jatkossa peruskuntokaudellakin, Tähti totesi vuorelle kiipeämisestä.

– Mutta ei nyt ehkä ihan tuossa muodossa. Se oli aika rankka rupeama.

Leo-Pekka Tähti kuvattuna Paavo Nurmi Gamesissa elokuussa.­

Tähdellä on toinen koti Aurinkorannikolla. Hän on viettänyt jo vuosia talvet Espanjan lämmössä. Nyt takana on pari viikkoa lomailua ja ylimenokautta.

Espanjan pahentuneesta koronatilanteesta on ollut uutisia, mutta Tähden mukaan Aurinkorannikolla ja laajemmin Andalusiassa tilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä.

– Andalusiassa tilanne on huomattavasti paljon parempi kuin Madridissa tai Kataloniassa, Tähti sanoo.

Tähden varsinainen peruskuntokausi kohti seuraavaa kautta ja Tokion paralympialaisia alkaa ensi viikolla, jolloin hän matkustaa Suomeen. Ensin edessä on kahden viikon karanteeni.

– Sitten alkaa kirjan julkistamisjutut eli on ohjelmaa harjoittelun lisäksi, Tähti kertoo.

Juha Luotolan ja Harri Laihon kirjoittama Tähden elämäkerta ilmestyy lokakuussa.