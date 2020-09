Armand Duplantis murskasi Sergei Bubkan ikivanhan maailmanennätyksen – näitä ennätyksiä tuskin rikotaan: ”Ulkoavaruuden tuloksia”

Yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo arvioi yleisurheilun vaikeimmin rikottavat maailmanennätykset.

Ruotsalainen seiväshypyn supertähti, 20-vuotias Armand Duplantis rikkoi hiljattain Sergei Bubkan ulkoratojen maailmanennätyksen.

Duplantis ylitti Rooman Timanttiliigan osakilpailussa 615, kun ukrainalaisen Bubkan ennätys on vuonna 1994 hypätty 614.

Bubkan ennätystä pidettiin aikoinaan valloittamattomana, mutta enää sen rikkominen ei ollut jättiyllätys. Duplantis oli hypännyt viime helmikuussa sisäradalla 618, mikä on lajin virallinen maailmanennätys.

IS:n asiantuntija Lauri Hollo näkee, että yleisurheilun rikkomattomina pidettäviä ennätyksiä riittää yhä – yllättävänkin monta.

Kaikista vaikeimmin rikottaviksi ennätystuloksiksi Hollo nostaa naisten kuulantyönnön ja kiekonheiton.

Kuulan maailmanennätys on Neuvostoliiton Natalja Lisovskajan vuonna 1987 pukkaama 22,63 metriä. Kiekon ennätys puolestaan on itäsaksalaisen Gabriele Reinschin vuonna 1988 heittämä 76,80.

– 1980-luvun ennätykset nousevat esille, koska kaikki tietävät, minkä värisellä puurolla niitä on tehty. On vaikea nähdä, että noihin ennätyksiin joskus pystyttäisiin, Hollo toteaa.

Kaudella 2020 naisten kiekon maailman kärkitulos on USA:n Valarie Allmanin 70,15. Kuulan kauden kärki naisissa on 19,53 metriä, jonka ovat työntäneet Portugalin Auriole Dongmo ja Kiinan Gong Lijiao.

Seuraavina noteerauksina ME-listalta Hollo nostaakin sitten miesten ja naisten pikamatkat.

Usain Bolt juoksi tunnetusti vuonna 2009 Berliinin MM-kisoissa 100 metriä aikaan 9,58 ja 200 metriä 19,19.

– Ne ovat ulkoavaruuden tuloksia nykyjuoksijoille, Hollo näkee.

Näiden kahden ME-tuloksen väliltä Hollo uskoo jamaikalaisen 100 metrin ajan olevan vielä vaikeammin rikottava. 200 metrillä viime syksyn maailmanmestari Noah Lyles on päässyt kolmen kymmenyksen päähän juoksemalla 19,50.

Usain Bolt pinkoi Berliinin MM-finaalissa vuonna 2009 käsittämättömän maailmanennätyksen 100 metrillä.­

Yhtä lailla nykyjuoksijoille tavoittamattomilta vaikuttavat naisten pikamatkojen ennätykset.

Yhdysvaltain Florence Griffith-Joyner juoksi vuonna 1988 ME-tulokset: 100 metrillä 10,49 ja 200 metrillä 21,34.

Vertailun vuoksi tämän kauden kärkitulokset kirjataan: miehissä 100 metriä 9,86 ja 200 metriä 19,76 sekä naisissa 100 metriä 10,85 ja 200 metriä 21,98.

Florence Griffith-Joyner voitti Soulin olympialaisissa 1988 kolme kultamitalia. Hän menehtyi traagisesti vuonna 1998, vain 38-vuotiaana, tukehtumalla omaan tyynyynsä saatuaan ensin epilepsiakohtauksen.­

Edellä lueteltujen tulosten jälkeen on Hollon mielestä makuasia, mitkä yleisurheilun ennätykset nostetaan vaikeimmin rikottaviksi.

Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että esimerkiksi kuubalaisen Javier Sotomayorin miesten korkeushypyn ME:tä 245, saksalaisen Marita Kochin ennätystä 47,60 naisten 400 metrillä tai Neuvostoliiton Juri Sedyhin moukaritulosta 86,74 voitaisiin rikkoa.

Yllätyksiä on kuitenkin nähty koronaviruksenkin sekoittamalla kaudella 2020.

– Vielä pari viikkoa sitten olisin voinut sanoa, ettei miesten keihäsennätystä koskaan rikota, Hollo muistuttaa.

Saksan Johannes Vetter heitti syyskuun alussa Puolassa kaikkien aikojen toiseksi kovimman keihäskaaren 97,76. Jan Zelesnyn vuonna 1996 heittämä ME on 98,48.

Johannes Vetter yllätti kaikki heittämällä vain puolisen metrin päähän Jan Zelesnyn ME:stä.­

Duplantisin ulkorataennätys ei enää ollut jättipaukku ottaen huomioon huikeat suoritukset viime hallikaudelta. Hollo kuitenkin yllättyi, että 615 ylittyi vielä tässä vaiheessa kautta.

– Siihen nähden yllätys, kuinka paljon Duplantis on kisannut. Näytti, että nyt alkaa olla virta pois, kun hän takelteli esimerkiksi 585 hypyssä ja oli huonoja hyppyjä joukossa.

– Hän oli yrittänyt lähiaikoina viidessä kisassa maailmanennätystä. Kroppa on niissä yrityksissä ihan äärirajoilla ja se on rassaavaa myös henkisesti. Hallissa on paljon helpompaa, kun on vakio-olosuhteet. Jos ulkona on esimerkiksi 3–4 metriä sekunnissa sivutuulta, niin se on seiväshypyssä jo sellainen, että ollaan kusessa.