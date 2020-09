Uutuuskirja: Tero Pitkämäki rikkoi vuosien hiljaisuuden ja lataa nyt kovaa tekstiä Seppo Rädylle!

Tero Pitkämäki ottaa kirjassa tiukasti kantaa Seppo Rädyn ja Pauli Nevalan puheisiin.

Laajojen urheilupiirien kanssa myös oman lajinsa ulkopuolelta ystävystynyt Tero Pitkämäki ei ole koskaan salaillut sitä, että vanhoista ja äänekkäimmistä suomalaisista keihäslegendoista Pauli Nevala ja Seppo Räty ovat jääneet hänelle etäisiksi.

Mediassa säännöllisesti nykyisiä urheilijasukupolvia kylmästi arvioivan kaksikon jakamaan kritiikkiin Pitkämäki kuitenkin aktiiviuransa aikana suhtautui lähinnä diplomaattisesti.

Viikonloppuna julkistetussa elämäkerrassaan Keihäsmies (kirj. Keijo Leppänen, Tammi) uransa päättymisestä vajaa vuosi sitten ilmoittanut Pitkämäki riisuu diplomaatin silkkihanskat ja kertoo suoraan, mitä Tokiossa 1964 olympiakultaa voittaneen Nevalan ja Roomassa 1987 MM-kultaa heittäneen Rädyn jatkuvasta negatiivisuudesta on oikeasti ajatellut.

– Keihäsvalmennuksen ja entisten heittäjien helmasyntejä ovat minä tiedän -ajattelu ja kateus. Sitä, mitä tiedetään, ei välttämättä haluta jakaa tai se jaetaan viime vuosituhannen metodeilla. Usein tuntuu, että äänekkäimmät vanhat mestarit Nevala ja Räty eivät edes halua maahan uusia huippuheittäjiä.

Pitkämäki harjoitteli juniori-ikäisenä muutaman kerran kaksi arvokisamitalia saavuttaneen ”kärttyisän” Nevalan vetämillä viikonloppuleireillä, joiden sisältöä kuvaa kirjassa varsin erikoiseksi.

Kuuden arvokisamitalin mies Räty on jäänyt hänelle hyvin vieraaksi. Muut vanhat keihäslegendat saavat kirjassa Pitkämäeltä huomattavasti myönteisempiä arvioita kuin eteläpohjalainen Nevala ja pohjoiskarjalainen Räty.

– Seppo ja Pauli väittivät aina, etteivät nuoret heittäjät pärjää kovassa paikassa. Voin tunnustaa, että se oli parasta kannustusta. Vastasin vi.....uun heittämällä ja pärjäsin, mutta pärjääkö seuraava polvi vai masentuuko?

Erityisesti Pitkämäkeä näyttää siepanneen se, miten Räty on julkisuudessa arvostellut hänen ja muiden nuoremman sukupolven heittäjien ajoittaisia poisjääntejä Pihtiputaan Keihäskarnevaaleilta. Tapahtuma on lajiväen tärkein vuotuinen yhteiskokoontuminen. Räty on arvellut syyksi mm. nuorempiensa ahneutta, sillä Keski-Suomen suurtapahtuma ei maksa urheilijoille starttirahoja.

Pitkämäki osallistui uransa aikana Keihäskarnevaaleihin kilpailijana 10 kertaa, Räty 6.

Ilmajokinen kertoo kirjassa, miten joskus matkusti Keski-Suomeen vanhempiensa kanssa ihailemaan Rädyn, idolinsa, heittämistä. Pettymys oli suuri, kun krapulainen esikuva istuikin katsomossa ja kädessä oli keihään sijasta savuke.

Pitkämäki kävi maanantaina Helsingissä jakamassa haastatteluja kirjansa tiimoilta ja halusi tarkentaa Rätyä ja Nevalaa koskevia kohtia:

– En varmasti ole ollut sukupolveni heittäjistä ainoa, joka ajattelee näin. Herrojen ulostulot eivät ole tuoneet paljon positiivista suomalaiselle keihäänheitolle. En muista heidän julkisesti iloinneen muiden suomalaisten menestyksestä.