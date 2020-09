Seiväshypyn syrjäytetty suurlegenda latasi hurjan ennustuksen Armand Duplantiksesta: ”Se on jo lähellä”

Sergei Bubka uskoo, että Armand Duplantis vie seiväshypyn maailmanennätyksen 620:n paremmalle puolelle.

Ruotsin Armand Duplantis kohahdutti jälleen yleisurheilumaailmaa torstaina Roomassa. 20-vuotias seiväsihme hyppäsi lajin uuden ulkoratojen maailmanennätyksen 615.

Ennen Duplantista ennätys oli vuosikymmenien ajan lajin suurlegendan Sergei Bubkan hallussa. Hänen ennätyksensä 614 syntyi vuonna 1994, myöskin Italiassa. Bubka ei pistänyt ulkorataennätyksen siirtymistä uusiin nimiin pahaksi. Hän kiirehti nopeasti onnittelemaan Duplantista Twitterin välityksellä ja jatkoi iloitsemista perjantaina Expressenin haastattelussa.

– Tulin siitä todella iloiseksi. Hän on hieno tyyppi ja uskomaton urheilija, joka tulee superperheestä – minä kilpailin hänen isäänsä vastaan. On hienoa nähdä noin iso tähti, jolla on valtava potentiaali, Bubka hehkutti nuorta ruotsalaista Expressenille.

Armand Duplantiksen isä Greg Duplantis hyppäsi urallaan parhaimmillaan tuloksen 580. Poika tavoittelee kuitenkin aivan eri korkeuksia kuin isänsä – tai kukaan muu tällä pallolla.

Virallinen ME-tulos on merkitty Duplantiksen nimiin lukemin 618 helmikuusta lähtien, kun ruotsalainen ylitti hirmukorkeuden Glasgow’n sisähallikisoissa.

Kysyttäessä Duplantiksen suorituskyvyn rajoja ukrainalainen entinen ME-tykki sanoi uskovansa, että ruotsalainen vie lajin maailmanennätyksen uudelle kymmenluvulle.

– Uskon, että hän hyppää 620–625. Se on jo lähellä, Bubka täräytti.

Ruotsalaisen rakettimainen nousu yleisurheilun uudeksi supertähdeksi on ällistyttänyt monet, mutta Bubka näki jo varhain, minkälaisesta lahjakkuudesta Duplantiksessa on kyse.

– Näin jo aikaisin, että hän on fantastinen ja olin tyytyväinen huomatessani, kuinka tavoitteellisesti hän oli sitoutunut harjoittelemaan joka päivä. Lisäksi hänellä on hieno luonne. Hän on mukava kaikille, mukaan lukien kilpakumppaneilleen. Se on hieno juttu lajin kannalta.

Arvokisatasolla Duplantis on voittanut kultaa vuoden 2018 Berliinin EM-kisoissa. Dohan MM-kisoissa 2019 hän sijoittui toiseksi.