Sergei Bubkan 26 vuoden takainen ennätys jäi historiaan – näin hän kommentoi Armand Duplantisin huimaa ulkoratojen ME-tulosta

Sergei Bubka hehkutti nuorta ruotsalaista Twitterissä.

Ruotsin vasta 20-vuotias seiväshyppyihme Armand Duplantis hyppäsi torstai-iltana Roomassa Timanttiliigan osakilpailussa kaikkien aikojen parhaan ulkoratatuloksen 615.

Edellinen ennätysmies oli Sergei Bubka, joka oli saavuttanut tuloksen 614 vuonna 1994 Italiassa.

– Onnittelut ennätykseni rikkomisesta! Ällistyttävä tulos! Olen iloinen hänen ja hänen vanhempiensa puolesta. He ovat hienoja ihmisiä. Olen onnellinen siitäkin, että meillä on urheilussa kirkas tähti myös tuleviksi vuosiksi. Kaikkea hyvää ja kohti uusia korkeuksia, Bubka kirjoitti tviitissään.

Kaikkien aikojen seiväshyppääjänä pidetty Bubka lukeutui omalla urallaan 1980- ja 1990-luvuilla koko yleisurheilun valovoimaisimpiin tähtiin.

Hän teki useita maailmanennätyksiä ja voitti yhden olympiakullan sekä kuusi maailmanmestaruutta.

Seiväshypyn nykyinen virallinen ME on Duplantisin hallitulos 618 viime helmikuulta. Viimeistään saman urheilijan saavuttama ulkoratojen ennätys teki selväksi, kuka nyt on kiistaton ennätyshyppääjä.

Myös Duplantis itse nosti ulko- ja sisärataennätyksistä syntyvän hämmennyksen Rooman kilpailun jälkeen.

– On epätietoisuutta, koska seiväshyppy on ainoa laji, jossa on yksi maailmanennätys sekä sisä- että ulkotuloksille. Halusin maailman parhaan ulkotuloksen 615, jotta epätietoisuutta ei enää olisi. Nyt minulla on parhaat tulokset sisä- ja ulkoradoilta, Duplantis sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hän ylitti Roomassa 615 toisella yrityksellään, eikä jatkanut kilpailua enää sen jälkeen.