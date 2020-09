Suomalaismanageri kertoo karun näkemyksen Caster Semenyasta – ”Toivotin tsemppiä loppuelämään”

Suomalaismanageri Jukka Härkönen arvioi Caster Semenyan tulevaisuudennäkymiä Ilta-Sanomille.

Caster Semenyan uralla on riittänyt käänteitä.­

Vuonna 2009 alkanut ja vuoristoratamaisine vaiheineen vuoteen 2019 kestänyt huippujuoksijan ura taputeltiin hyvin todennäköisesti loppuun Sveitsin korkeimmassa oikeudessa alkuviikosta.

800 metrin kolminkertainen maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiavoittaja Caster Semenya, 29, ei vihonviimeisessä juridisessa perälaudassaan saanut kumottua yleisurheilun kattojärjestön World Athleticsin (WA) kohuttua päätöstä.

WA:n säännöstössä hyperandrogeenisten eli poikkeuksellisen runsaasti mieshormoni testosteronia tuottavien naisurheilijoiden tulee alentaa synteettisellä lääkehoidolla testosteronitasojaan voidakseen osallistua 400 metrin ja mailin eli 1609 metrin välisille juoksumatkoille . Näin heidän hormonaalinen kilpailuetunsa pienenisi huomattavasti.

Semenya on kieltäytynyt aloittamasta lääkitystä, mikä kaikkien vetoomuselinkäsittelyjen jälkeen tarkoittaa erittäin todennäköisesti yhtä asiaa.

– Kyllä yleisurheilu-ura huipputasolla erittäin todennäköisesti oli tässä. Vaikka Caster on kestävyysharjoittelulla juossut 200 metriä 23,49, ja hänen kestävyyspohjansa on rautainen, en usko, että hän lähtee yrittämään isommin 200:lla tai 5000 metrillä, kertoo Semenyan managerina yli 10 vuotta toiminut Jukka Härkönen.

Jukka Härkönen ei usko, että Caster Semenya jatkaa uraansa huippu-urheilussa.­

Hän puhui Semenyan kanssa viimeksi muutama viikko sitten, kun Sveitsin korkeimman oikeuden päätöstä vielä odotettiin. Sinne vedottiin, kun edeltävä juridinen elin eli urheilun kansainvälinen vetoomusistuin CAS oli päätynyt WA:n kannalle.

– Vaikka korkeimman oikeuden päätöstä vielä hiukan jännitettiin, toivotin kuitenkin hänelle tsemppiä loppuelämään, sanoo Härkönen, joka ei enää CAS:n viimevuotisen päätöksen jälkeen ollut optimistinen.

Caster Semenya on juossut kovia tuloksia.­

Semenyan 200 metrin ennätys syntyi tämän todennäköisesti viimeiseksi jäävässä yleisurheilukilpailussa, kotikaupunki Pretoriassa 14. maaliskuuta.

Hyperandrogeenisiä naisurheilijoita koskeva, erittäin kiistelty sääntö on ollut tapetilla koko kuluvan vuosikymmenen kansainvälisessä yleisurheilussa. Se oli käytössä vuosikymmenen alkupuoliskolla, mutta sen jälkeen pois käytöstä, kun CAS vaati lajin kattojärjestöltä lisänäyttöjä.

Ne se katsoi pitäviksi viime vuonna. Berliinin MM-kisoissa 2009 sensaatiomaisen MM-kullan vain 18-vuotiaana voittanut Semenya joutui tuolloin saman tien sivuun radoilta lähes vuodeksi, kun kattojärjestö halusi selvittää hänen sukupuolensa.

Paluujuoksu nähtiin Lappeenrannassa heinäkuussa 2010. Kattojärjestön hädin tuskin täysi-ikäiseen eteläafrikkalaisurheilijaan kohdistamaa menettelyä pidettiin myös julmana ja eettisesti kyseenalaisena.

Semenya palasi huipulle 2011–2012, kun hän juoksi toisena maaliin sekä Daegun MM-kisoissa että Lontoon olympialaisissa.

Kirkkainta metallia tuli kotiin jälkijunassa, kun alkuperäisvoittajan, Venäjän Maria Savinovan todettiin käyttäneen antidopingsäännöissä kiellettyjä menetelmiä.

Uransa jatkoa vuosien mittaan monesti puntaroinut Semenya olisi ollut voittajasuosikki myös Dohan MM-kisoissa 2019, jos hän olisi saanut osallistua.

Hänen viimeinen 800-metrisensä nähtiin kuitenkin jo 30. kesäkuuta 2019, kun Stanfordissa syntyi maailmantilaston kärkiaika 1.55,70. Matkan parhaimmillaan 1.54,25 juossut Semenya on kiitänyt myös 400 metrillä alle 50 sekunnin ja 1500 metrillä alle neljän minuutin – tämä yhdistelmä on raju ja harvinainen.

Vaikka yleisurheilu-ura on ohi, Semenya on palannut lapsuudenharrastuksensa jalkapallon pariin. Vaimonsa ja parin lapsen kanssa elävä suurjuoksija on vuodesta 2019 kuulunut Pretorian lähistöllä toimivan JVW F.C. -seuran pelaajistoon.

Tulevaisuudestaan North West Universitystä liikuntatieteiden maisteriksi valmistuneen ja jo toista loppututkintoaan opiskelevan Semenyan ei tarvitse huolehtia. Hän on juoksu-urallaan vaurastunut ja työmarkkinoillakin kovaa valuuttaa.

– Caster on Etelä-Afrikassa kansallissankari, Härkönen kertoo.