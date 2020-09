Ex-juoksutähti Markus Pöyhönen, 41, sai lääkäriltä pökerryttävän uutisen – tyly diagnoosi yllätti: ”Pistää kyllä miettimään”

Ex-pikajuoksutähti Markus Pöyhönen ei juokse enää, kiitos lonkkien nivelrikkojen. Hän aikoo pysähtyä elämässään muutenkin.

Kipu painaa, erityisesti henkisesti.

Markus Pöyhösen mielenmaisemassa askeleet ovat jatkossa raskaita. Niitä entinen pikajuoksutähti ottaa nimittäin enää kävellen, ei lainkaan juosten.

Juokseminen on ollut Pöyhöselle pikkunassikasta lähtien elämää suurempaa, mutta tuoreen diagnoosin mukaan hänen molemmista lonkistaan on löydetty nivelrikot, jotka käytännössä estävät juoksemisen. Armoton tilanne vetää 41-vuotiaan miehen mielen matalaksi.

– Tämä on iso pudotus, 100 metrin kolminkertainen SM-kultamitalisti tiivistää IS:n haastattelussa.

– Odotin, että jotain on hajalla, mutta lopullinen diagnoosi yllätti. Ottaa totta kai suuresti päähän, koska juokseminen on ollut niin iso osa elämääni, ja juuri tällä hetkellä jo toisella jalalla käveleminen on vaikeaa. Se onnistuu lähinnä klenkkaamalla.

Pöyhönen kertoi ikävästä uutisesta Instagramissa.

Tulehduskipulääkkeitä syömällä ja lonkkiaan kuntouttamalla Pöyhönen uskoo pystyvänsä liikkumaan ja elämään jatkossa aivan normaalisti – paitsi ei siis lähtökohtaisesti juoksemaan. Hän on viime vuosina hankkinut elantonsa pääasiassa erilaisella valmennustoiminnalla, kuten yritys-, hyvinvointi- ja juoksuvalmennuksella.

– Vammat osoittavat, että uran aikana jaloille tuli annettua kunnolla runtua. Nyt siitä sitten maksetaan viheliäästi hintaa, Pöyhönen sanoo.

– Räjähtävänä kaverina olen usein tottunut ottamaan spurtteja valmentamani porukan mukana, mutta nyt joudun sillä puolella himmaamaan. Ei ole myöskään järkeä pomppia ja loikkia, vaan on pakko jättää jotain näyttämisiä pois ja lähestyttävä tiettyjä valmennusjuttuja uudesta kulmasta.

Markus Pöyhönen yleisurheilun EM-kisoissa 2002. Hän sijoittui lopulta 100 metrillä EM-neloseksi.­

EM-kisojen satasella parhaimmillaan neljänneksi pinkonut Pöyhönen tietää, että tekoniveloperaatioiden myötä myös juokseminen voisi olla tulevaisuudessa mahdollista.

– Nyt aluksi keskityn kuitenkin saamaan lonkat muulla tavoin mahdollisimman hyvään kondikseen. Minulla on onneksi hyvä ja laaja verkosto tukenani, Pöyhönen korostaa.

– Isossa kuvassa tämä pistää kyllä miettimään, että mitä minä haluan tulevaisuudessa tehdä. Itse asiassa olin pysähtynyt miettimään elämääni jo aiemmin.

Mallinkin töitä tehneen Pöyhösen elämässä on nähty käänteitä menestyksistä pettymyksiin. Miestä ovat välillä kiusanneet talousvaikeudet, kertaalleen puolestaan sakkotuomio laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä dopingainejupakassa.

Mies ei ole antanut vastoinkäymisten lannistaa, vaan kertoo puskeneensa intohimoisesti eteenpäin, kunnianhimoa huokuen. Jos riitti Pöyhösellä vipinää kintuissaan uran aikana, niin kuulemma myöhemmin myös tavallisessa elämässä.

– Matkan varrella on välillä tullut takkiin, eikä itselläni ole todellakaan ollut aina hyvät fiilikset. Nyt kesällä päätin pysähtyä erinäisten asioiden äärelle ja aloin kunnolla pohtimaan, että minun olisi syytä painaa hieman jarrua, eikä mennä koko ajan suuna päänä kaikkialla, Pöyhönen kertoo.

– Aloin miettimään, että mikä elämässäni on tärkeintä ja mikä ei. Olen päättänyt rauhoittaa tahtiani ja keskittyä toimenpiteisiin, jotka vievät minua nimenomaan ihmisenä eteenpäin. Haluan antaa enemmän aikaa omalle itselleni, omalle hyvinvoinnilleni.

Pöyhönen haaveilee perheestä. Kuva joulukuulta 2019.­