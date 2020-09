Johannes Vetterin haamuheitto sai asiantuntijan hieraisemaan silmiään: ”Ei pitäisi olla mahdollista”

IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo uskoo, että Johannes Vetterillä voi olla eväät jopa mahdottomana pidetyn sadan metrin rajapyykin rikkomiseen.

Saksalainen keihäänheittäjä Johannes Vetter täräytti sunnuntaina kesän kovimman yleisurheilupommin heittämällä 97,76 metrin kaaren Puolassa käydyissä Memoriał Kamili Skolimowskiej -yleisurheilukilpailuissa.

IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo ei ollut uskoa silmiään, kun hän näki Vetterin sensaatiomaisesen heiton.

– En ollut ehtinyt lukea heitosta mistään, vaan näin siitä videon Facebookissa. Katsoin ja totesin, että ei jumalauta – ei tuon pitäisi olla mahdollista. Vähän sama kuin joku juoksisi 400 metriä 42:n sekuntiin, Hollo päivittelee.

– On se jotenkin hämmästyttävää, kun meikäläiset kiskoo Ruotsi-ottelussa seiskakaseja ja sitten yksi kaveri tulee ja heittää lähes 20 metriä pidemmälle. Siinä on prosentuaalisesti aika iso ero.

Vetter ja uusi ennätystulos.­

27-vuotiaan Vetterin hirmukaari jäi reilun puoli metriä Jan Zelesnyn toukokuussa 1996 heittämästä maailmanennätyksestä 98,48.

Hollo muistuttaa, että tsekkilegenda kiskaisi ikuiseksi luullun ennätystuloksensa pellolla kovaan myötätuuleen.

Vetter puolestaan nakkasi sunnuntain heittonsa stadionolosuhteissa, joissa myötäinen tuuli ei nappaa keihääseen yhtä voimakkaasti kuin avoimilla kentillä.

– Sekin vielä. Keihäs lähti täydelliseen kulmaan ja voimaa oli takana ihan käsittämättömän paljon, vaikka tuulikin näytti olevan stadionilla aika hyvä. Vetterin fyysiset ominaisuudet ovat vain niin järkyttävän kovat, että tuollaista jälkeä voi tulla, kun kaikki osuu kerran kohdilleen.

Lauri Hollo on Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija.­

Hollon mukaan saksalaisjätti saattaa rikkoa jonain päivänä sadan metrin tavoittamattomissa pidetyn haamurajan.

– Tämä osoitti, että Vetterillä on mahdollisuus rikkoa se satku. Tänään nähtiin nähdäkseni kaikin puolin täydellinen suoritus, mutta reilun kahden metrin matka on prosentuaalisesti niin pieni, että kai se on mahdollista.

– Ainakin Zelesnyn ME on nyt aidosti vaarassa.

Vetterin heitossa on yksi suomalaisittain mielenkiintoinen yksityiskohta: hän heittäytyi keihään perään aivan kuten Tero Pitkämäki loiston päivinään.

Lukuisat asiantuntijat leimasivat Pitkämäen teatraaliselta näyttäneen heittäytymisen turhaksi ja sen jopa epäiltiin vievän tehoa heitosta.

– Tämä viimeistään osoitti sen, että keihäänheitossa ratkaisee se, mitä teet ennen kuin keppi irtoaa kädestä – ei sen jälkeen. Jos on tuollainen fyysinen kapasiteetti kuin Vetterillä, voi vaikka heittää kuperkeikan tai takaperin voltin heiton jälkeen eikä sillä ole väliä.

– Heittäytymisspekulaatiot voidaan siis unohtaa, Hollo paaluttaa.