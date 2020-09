Kenestä Jarkko Finnin työpari SUL:ssa? Asiantuntijan mukaan ”nainen voisi tehdä terää”

ISTV:n yleisurheilustudiossa pohdittiin Suomen urheiluliiton uutta valmennusorganisaatiota.

Aavistuslähtö-studiossa toimittaja Juha Kanerva ja Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo pohtivat Ruotsi-ottelun kunniaksi Suomen urheiluliiton tuoreita nimityksiä ja muutoksia valmennusportaassa.

Valmennuksen johtajana syksystä 2018 työskennellyt Kari Niemi-Nikkola palaa virkavapaansa jälkeen ylitarkastajaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön, ja hänen seuraajakseen tulee Jarkko Finni.

Jyväskyläläisen ex-kymmenottelijan titteli on valmennuksen ja koulutuksen johtaja. Hollo pitää valintaa onnistuneena.

– Finni on loistava valinta, sillä hän nauttii lähes aukotonta luottamusta kenttäväen keskuudessa, Hollo sanoo.

Jarkko Finni on SUL:n uusi valmennuksen ja koulutuksen johtaja.­

Finnin työnkuva on hieman erilainen kuin edeltäjänsä, ja siksi SUL on käynnistänyt rekrytoinnin, jolla haetaan uudelle pomolle työparia. SUL:n tiedotteen mukaan tämän valmennuspäällikön tehtävänä on huolehtia päivittäisestä yhteydenpidosta urheilijoihin ja valmentajiin.

Hollon mielestä nyt voisi olla aika antaa vastuuta naispuoliselle valmentajalle.

– Semmoinen voisi tehdä terää, Hollo miettii ja viittaa SUL:n miesvaltaiseen historiaan valmentajarintamalla.

Studion loppuosuudessa pohditaan, kuka olisi pätevä korvaaja Finnille Ylen yleisurheilulähetysten asiantuntijana. Finni on toiminut kommentaattorina vuodesta 2017 lähtien, mutta ei voi jatkossa olla arvostelemassa oman työnsä tuloksia.