Ruotsalainen Euroopan mestari harmitteli maaottelun poikkeusjärjestelyjä: ”Emme pysty luomaan samanlaista joukkuehenkeä”

Moa Hjelmer ymmärtää suomalaisviranomaisten vaatimuksia, mutta sanoo sen latistavan maaottelutunnelmaa.

Naisten 400 metrillä nähtiin hieno kilpailu, jossa Suomen Mette Baas juoksi komean ennätyksensä 53,42. Veitsiluodon Kisaveikkojen urheilija nousi Suomen kaikkien aikojen tilastossa sijalle 16. Kilpailun voittoon rynni kuitenkin loppusuoran taistelussa Moa Hjelmer ajalla 53,07.

– Olen erittäin tyytyväinen enkä uskonut juoksevani näin hyvin. Taitaa olla nopein aikani seitsemään vuoteen, kesällä 30 vuotta täyttänyt Hjelmer iloitsi juoksunsa jälkeen.

Hjelmer on maaottelukonkari, joka on ollut mukana koko 2010-luvun lyhyttä äitiyslomaansa lukuun ottamatta. Ruotsalaisjuoksijalla on Suomesta hyviä kokemuksia, sillä hän valtasi ratakierroksen Euroopan mestaruuden Helsingissä kesällä 2012.

Vuotta aikaisemmin hänellä oli huomattavasti ikävämpiä kokemuksia Suomen pääkaupungista. Hjelmer kertoi marraskuussa 2017, että hänet raiskattiin vuoden 2011 Finnkampenin yhteydessä Helsingissä.

– Siitä on vuosia aikaa, enkä halua enää puhua siitä, Hjelmer sanoi.

Sen sijaan poikkeuksellisista maaottelujärjestelyistä hänellä riitti puhuttavaa.

– Radalla eroa ei juuri huomaa, mutta matkajärjestelyt olivat toki erilaiset kuin aikaisemmin.

Hjelmer kuuluu siihen pieneen ruotsalaisurheilijoiden joukkoon, joka joutuu reissaamaan edes takaisin Tukholman ja Tampereen väliä, koska hän kilpailee myös sunnuntaina. Silloin ohjelmassa on 200 metriä ja pitkä viesti. Matkustamisesta hänellä on kaksijakoiset tunnelmat.

– Ymmärrän suomalaisviranomaisten vaatimuksen, mutta valitettavasti se merkitsee sitä, että me emme pysty luomaan samanlaista joukkuehenkeä kuin yleensä, Hjelmer sanoo.

Toisaalta Hjelmer sanoi olevansa onnellinen, että maaottelu pystytään ylipäänsä järjestämään.

– Tällä kaudella on ollut vaikea löytää tarkoitusta tai tavoitetta, johon tähdätä.

Alkuvuodesta suunnitelmiin kuului kesän arvokisoihin pääsyn tavoittelu.

– Mutta sitten kaikki hävisi, kun pandemia iski.

Pandemian hellitettyä kesällä kilpailemisesta tuli eräänlaista sokkoleikkiä.

– Nopeita päätöksiä, viime hetken peruutuksia, koskaan ei tiennyt mitä tapahtuu ja pystytäänkö kilpailut järjestämään.