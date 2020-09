Aitajuoksun menestyslajiksi nostanut valmentaja jättää paikkansa – Elmo Lakka esitti toiveensa seuraajalle

Suomen urheiluliitto etsii Mikael Ylöstalolle seuraajaa.

Vuodesta 2018 aitajuoksujen lajivalmentajana toiminut Mikael Ylöstalo jättää tehtävänsä kauden jälkeen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Ylöstalo informoi Suomen urheiluliittoa asiasta jo toukokuussa.

Sipoolainen ei kuitenkaan jätä valmentamista, sillä hän vastaa jatkossakin naisten ykkösaiturin Annimari Kortteen valmennuksesta. Lisäksi Ylöstalon valmennettaviin kuuluu pikajuoksija Samuli Samuelsson, joka palasi tänä kesänä komeasti kentille vaikean loukkaantumisperiodin jälkeen.

Miesten ykköspika-aituri on ollut jo vuosien ajan Elmo Lakka, joka nappasi lauantai-illan aluksi viidennen peräkkäisen voittonsa Ruotsi-ottelussa. Lakan mielestä Ylöstalon lähtö on menetys, mutta myös mahdollisuus.

– ”Mikke” on hoitanut asioita hyvin ja asioita on saatu järjestetyksi, Lakka sanoo.

Mutta vieläkin paremmin asiat voisivat olla.

– Toivon, että tulisi vielä lisää yhteisharjoittelumahdollisuuksia ja etelänleirejä, Lakka toivoo.

Hänen mukaansa erityisesti nuoret urheilijat hyötyisivät yhteisistä tapahtumista.

– Meillä on nuoria kavereita, jotka pystyisivät murtautumaan esiin, jos saisivat paremmat valmennusolosuhteet.

Jyväskyläläinen on valmis kantamaan itsekin kortensa kekoon.

– Minullakin voisi olla nuoremmille annettavaa, ja yhteisleireillä siihen olisi hyvä tilaisuus.

Ylöstalon seuraajan suhteen Lakalla on yksi kandidaatti ylitse muiden. Kyse on hänen henkilökohtaisesta valmentajastaan, Antti Haapakoskesta.

– Olen ehkä puolueellinen sanomaan, mutta olen tyytyväinen siihen, mitä Antti on saanut aikaan, Lakka miettii.

Haapakoski on entinen huippuaituri (ennätys 13,42), joka on toiminut aikaisemmin myös lajivalmentajana. Lakkaa hän on valmentanut syksystä 2016 lähtien.

– Hänellä on riittävästi valmennuskokemusta.

Elmo Lakka nappasi lauantaina viidennen peräkkäisen voittonsa Ruotsi-ottelussa Tampereen Ratinassa.­

Lakan mielestä uuden lajivalmentajan pitää olla ennen kaikkea hyvin motivoitunut tehtäväänsä.

– Toivottavasti löytyy innokas kaveri, joka saisi asioita aikaiseksi. Tarvitaan isojen narujen vetäjää ja asioiden hoitajaa.

Lakka on jo kokenut urheilija, mutta tällä kaudella hän polki paikallaan, eikä pystynyt parantamaan ennätystään. Aitaviidakko kulki ajassa 13,70, kun miehen ennätys on 13,49.

– Minäkin tarvitsen potkua persuksiin, jotta ensi kaudella kulkee kovempaa kuin tänä kesänä, Lakka toteaa.

Uuden valmentajan rekrytoinnissa on avainasemassa lokakuussa tehtävässään aloittava SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni. Hänen tiedetään katselevan myös ulkomaiden suuntaan valmennustietouden hakemisessa.

– Tärkeätä on löytää tekijämies tai -nainen, kansalaisuudella ei ole väliä, Lakka sanoo.

– Olennaista on, että saadaan vietyä huippu-urheilua eteenpäin.

Valmentamisen ohella Ylöstalo toimii luomuviljelijänä. Sipoon viljelyksiään ja metsiään hän on veistellyt hoitavansa ”yön tunteina valmennuksen jälkeen”. Kortteen ja Samuelssonin lisäksi hänellä pari muuta valmennettavaa ja vastuualueeseen kuuluvat omat pojat Elias ja Otto.