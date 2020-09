Ruotsin joukkue saapui lentokentälle maskit kasvoilla – Ratinassa kilpailuvälineet desinfioidaan jokaisen suorituksen jälkeen

Tampereella käytävän Ruotsi-ottelun tunnelma on kolkko.

Ratinan stadion on tyhjä ja kolkko, kun Suomen ja Ruotsin välisen yleisurheilumaaottelun alkuun on tunti. Ruotsin joukkue on toki paikalla, vaikka tällä kertaa matkustamiseen ja majoittumiseen liittyy erityisjärjestelyjä.

Ruotsin joukkueen urheilijoiden ja toimihenkilöiden pitää tehdä etukäteen koronatesti. Tuloksen täytyy olla negatiivinen, että ovi Tampereelle avautuu.

Sinikeltaisten joukkue saapui lauantaina Pirkkalan lentokentälle kiekonheittäjä Daniel Ståhlin johdolla. Mukana olivat ne urheilijat, jotka kilpailevat lauantaina. Ruotsalaisten kasvoja peittivät maskit, kuten suomalaisviranomaisten turvatoimissa edellytettiin.

Yllä olevalla videolla ISTV:n Aavistuslähtö ennakoi Ruotsi-ottelua.

Negatiivinen koronatesti on edellytys Suomeen pääsemiselle.­

Maskit kunnossa!­

Koronan takia maaottelussa on erittäin tiukat turvatoimet. Esimerkiksi kilpavälineet, kuten kuulat ja kiekot, desinfioidaan jokaisen suorituksen jälkeen.

Kilpailut käynnistyvät lauantaina klo 17 ja heti avauksessa kisaa Suomen tämän hetken kuumin yleisurheilija, moukarinheittäjä Aaron Kangas.