Suomen ja Ruotsin yleisurheilumaaottelu kilpaillaan Ratinan stadionilla. Länsinaapurin vieraat pidetään tiukasti eristyksissä muista.

Perinteinen yleisurheilumaaottelu päätettiin pitkän pohdinnan jälkeen järjestää Tampereella Ratinan stadionilla lauantain ja sunnuntain aikana, mutta vain tarkkojen koronarajoitusten puitteissa.

Ruotsalaiskilpailijat lennätetään molempina päivinä yksityiskoneella Tampereelle ja illasta takaisin Ruotsiin. Tampereella läntisten vieraiden jokainen liike on tarkkaan ennalta suunniteltu.

– Kuljemme bussilla lentokentältä suoraan stadionille, jossa meille on varattu oma tila, jossa harjoittelemme täysin eristyksissä muista. Radalla meidän ja suomalaisten välillä pidetään mahdollisuuksien mukaan turvavälejä, ja meillä on jopa omat lähtötelineemme, joita vain ruotsalaiset saavat käyttää. Turvallisuus on suomalaisille ykkösasia, vaikka koko joukkueemme onkin tehnyt koronatestin ennen lähtöä, ja kaikki ovat terveitä, Ruotsin päävalmentaja Karin Torneklint kertoi Expressenille.

Torneklint totesi ruotsalaislehdelle, ettei joukkueen auta kuin kunnioittaa suomalaisten tarkkoja sääntöjä ja sopeutua niihin – vaikka länsinaapurissa koronaan suhtaudutaankin astetta kevyemmin.

– Minusta tuntuu, että meidän tapamme suhtautua koronaan on hyvin erilainen kuin suomalaisten. Monet joukkueemme jäsenet ovat sairastaneet koronan, eikä siinä ole meille mitään kovin erikoista. Mutta ehkä Suomen joukkueessa kukaan ei ole saanut tartuntaa. He ovat luultavasti enemmän peloissaan kuin me.

Ruotsin joukkueesta 22-vuotias juoksijalupaus Suldan Hassad joutui jättämään maaottelun väliin saatuaan koronatestistä positiivisen tuloksen perjantaina. Hänen oli tarkoitus juosta 1 500 metrin matkalla.

Lauantaina SVT uutisoi, että Hassanin uusin koronatesti oli negatiivinen. Tampereelle Hassan ei enää ehdi, mutta näillä näkymin hän voi kilpailla tiistaina Tshekin Ostravassa, missä nuorukainen tavoittelee Ruotsin ennätystä 5 000 metrillä.

Hassania Ratinan tarkat rajoitukset ihmetyttävät – etenkin kun stadionilla tapahtumaa pääsee seuraamaan molempina päivinä 3 000 katsojaa.

– Mielestäni tuhannet suomalaiset katsomossa ovat vaarallisempi juttu kuin 100 ruotsalaista kentällä. Kaikki joukkueessamme ovat lisäksi tehneet koronatestin. En todellakaan ymmärrä tätä, Hassan sanoi Expressenin mukaan.

Maaottelu käynnistyy lauantaina kello 17. Viime vuonna Ruotsi juhli voittoa sekä naisten että miesten sarjassa.