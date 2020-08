Nämä naapurin yleisurheilutähdet nähdään Ruotsi-ottelussa – mukana korkeuden teinisensaatio ja suomalaisyleisön suosikki

Mukana on muun muassa teinisensaatio Melwin Lycke Holm, 15, ja kiekkotähti Daniel Ståhl.

Ruotsi julkaisi maanantaina joukkueensa viikonloppuna Tampereella kisattavaan yleisurheilun Ruotsi–Suomi-maaotteluun.

Mukana nähdään muun muassa kiekonheiton maailmanlistan kärkimies, suomalaisten sukujuuriensakin vuoksi Suomessa hyvin suosittu Daniel Ståhl, korkeushypyn 15-vuotias teinisensaatio Melwin Lycke Holm, keihäänheittäjä Kim Amb sekä pituushyppääjät Khaddi Sagnia ja Thobias Montler. Ruotsin koko joukkue on nähtävissä artikkelin lopussa.

– Odotan tiukkaa kamppailua. Meillä on mukana monia ensikertalaisia aikuisten joukkueessa, mutta hienoa saada myös maailmantähtiä mukaan, Ruotsin joukkueen kapteeni Karin Torneklint kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsin nimekkäin poisjäävä urheilija on yksi yleisurheilun kirkkaimmista tähdistä, seiväshyppääjä Armand Duplantis. 601 parhaimmillaan tänä kesänä hypännyt ruotsalainen ilmoitti viikonloppuna keskittyvänsä maaottelun sijaan loppukauden Timanttiliigan osakilpailuihin.

Ruotsin joukkueen ensikertalaisista on tänä kesänä säväyttänyt erityisesti toisen polven korkeushyppääjä Holm, joka on murskannut olympiakultaan yltäneen isänsä Stefan Holmin ikäkausiennätyksiä ja parantanut tänä kesänä ulkoratojen ennätystään kahdeksalla sentillä 217:ään. Toinen mielenkiintoinen uudempi tuttavuus on 400 metrin aidoissa Ruotsin mestaruuden vienyt 17-vuotias Oskar Edlund.

Melwin Lycke Holm iloitsi elokuun puolivälissä Instagram-tilillään maansa mestaruutta. Holmista, 15, tuli kaikkien aikojen nuorin Ruotsin mestaruuden voittanut yleisurheilija.

Miesten pituudessa vuoden 2019 sisäratojen EM-hopeaa voittanut Thobias Montler laittaa Suomen hyvävireisille pituusmiehille kampoihin. Naisten pituudessa Tampereella kilpaileva Khaddi Sagnia on päässyt hyvään hyppyvireeseen vaikeiden loukkaantumisten jälkeen.

Alla olevalla Instagram-videolla nähtävissä Sagnian tuore 675-senttinen GP-kisan voittohyppy. Klikkaamalla nuolta oikealle näkyy astetta akrobaattisempi epäonnistunut suoritus.

Mikäli video ei näy, voit klikata siihen tästä.

Länsinaapurin kiekonheittopiireissä on kuohunut maan mestaruuskisojen häirintätapauksen vuoksi. Vastustajiaan kilpailussa häirinnyt Axel Härstedt jää pois, ja Ruotsia edustaa 71,37 tällä kaudella kiskaisseen Ståhlin lisäksi Simon Pettersson ja Härstedtistä virallisen valituksen tehnyt Jakob Gardenkrans.

Ruotsi-ottelun perinteisesti varmimmasta pisteautomaatista, miesten keihäänheitosta, on tulossa tänä syksynä paljon tottua vaikeampi paikka. Suomen keihästrio saa panna parastaan erityisesti maailmanlistan nelosena tuloksellaan 86,49 majailevan Kim Ambin kanssa. Ruotsin kaksi muuta heittäjää ovat Sebastian Thörngren ja Esa Hiltunen. Lassi Etelätalon kotimaan kärkiheitto 82,20 riittää maailmantilaston sijaan 15.

Etelätalon ohella Suomea edustavat miesten keihäskilvassa Toni Kuusela ja Antti Ruuskanen.