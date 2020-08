Ennätyksellisen suuri lasku kismittää ruotsalaisia – eivät voi yöpyä Tampereella Suomi-Ruotsi-maaottelun aikana

Suomen ja Ruotsin yleisurheilumaaottelu järjestetään Tampereella tiukoin turvatoimin ja poikkeusjärjestelyin.

Ruotsin yleisurheiluliittoa kismittää, että Tampereella järjestettävästä maaottelusta tulee ruotsalaisille ennätyksellisen suuri lasku.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on luokitellut Ruotsin koronavirustilanteen vuoksi korkean riskin maaksi. Ruotsista Suomeen saapuville on suositeltu 14 päivän omaehtoista karanteenia.

Suomen urheiluliitto päätti kuitenkin keskiviikkona, että maaottelu Suomen ja Ruotsin välillä järjestetään Ratinan stadionilla 5.–6. syyskuuta.

Koronan varalta maaottelu järjestetään tiukoin turvatoimin ja poikkeusjärjestelyin, joita opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää.

Ruotsin joukkue ei voi yöpyä Tampereella, vaan he lentävät paikalle Tukholmasta erikseen kumpanakin kisapäivänä. Ruotsalaisurheilijat eristetään omiin tiloihinsa Tampereella oleskelun ajaksi.

– Arvioisin, että maaottelu maksaa meille noin miljoona kruunua (yli 97 000 euroa), sanoi Ruotsin yleisurheiluliiton manageri Jan Larsson Aftonbladetille.

Lisäksi ruotsalaiset joutuvat matkustamaan Pirkkalan lentokentälle charterlennolla tavallisen reittilennon sijaan.

– Kilpailut päättyvät lauantaina niin myöhään, ettei ole reittilentoja tarjolla. Sunnuntain osalta se voisi olla jonkinlainen reitti- ja charterlentojen yhdistelmä, mutta tätä meidän täytyy vielä selvittää, Larsson kertoi.

Ruotsin kiekkojätti, maailmanmestari Daniel Ståhl lienee tänäkin vuonna Suomi–Ruotsi-maaottelun nimekkäin yksittäinen urheilija.

Edestakaisten lentomatkojen lisäksi laskua syntyy koronatestauksesta.

– Ministeriö edellytti, että Ruotsin joukkueen kilpailijoille ja keskeisille ruotsalaisille toimihenkilöille on tehtävä koronatesti enintään 72 tuntia ennen saapumista. Testituloksen on oltava negatiivinen. Henkilö, jolla on hengitystie- tai muita flunssaoireita, ei saa osallistua maaotteluun, sanoi Suomen urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto SUL:n tiedotteessa.

Ruotsin maajoukkueen johtaja Karin Torneklint sanoo Aftonbladetille, että koronatestit aiheuttavat runsaasti kuluja. Hän vertailee, että ”kyse ei ole jalkapallojoukkueesta”, vaan paljon suuremmasta joukosta urheilijoita.

Ruotsalaisurheilijoita saapuukin Tampereelle reilusti yli sata.

Ruotsin liitolle maaottelu poikkeusjärjestelyin aiheuttaa yli tuplasti kuluja normaaliin verrattuna, arvioi manageri Larsson.

– Nyt on hyvin erikoinen vuosi, mutta olemme päättäneet priorisoida Finnkampenin ja ottaa lisäkustannukset. Olemme tehneet kovasti töitä Ruotsin puolella, jotta maaottelu voidaan toteuttaa, totesi Larsson Aftonbladetille.