Urheiluliiton uusi pesti käänsi Jarkko Finnin pään – ”Nykyisen kaltainen valmennusjohtajan työ ei kiinnostanut lainkaan”

Suomen urheiluliitto uudistaa valmennuksen johtoporrasta. Jarkko Finni toimii jatkossa valmennusjärjestelmän johtajana, ja hänen alaisuuteensa palkataan vielä huippu-urheilun valmennuspäällikkö.

Suomen urheiluliitto kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan, että Jarkko Finni on liiton uusi valmennuksen ja koulutuksen johtaja.

Finnin nappaaminen palvelukseen ei ollut Urheiluliitolle kuitenkaan helppo tehtävä. Finni oli aiemmin ilmoittanut viihtyvänsä mainiosti Jyväskylän Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikkönä.

Kaksi edellisvuotta SUL:n valmennusjohtajana toimi Kari Niemi-Nikkola. Hänen sopimuksensa päättyy lokakuun lopussa, kun hän palaa opetus- ja kulttuuriministeriöön.

– Nykyisen kaltainen valmennusjohtajan työ ei kiinnostanut minua lainkaan, Finni myönsi lehdistötilaisuudessa.

Hänen päänsä saatiin käännettyä, kun SUL ryhtyi uudistamaan valmennusorganisaatiotaan.

Liiton toimitusjohtaja Harri Aalto kuvaili tiedotustilaisuudessa, että jatkossa Finni on niin sanotusti valmennuksen ”iso pomo”.

Hänen alaisuuteensa palkataan huippu-urheilun valmennuspäällikkö, joka pyörittää aikuisten arvokisa- ja valmennustoimintaa.

Näin ollen viime vuosina Yle Urheilun yleisurheilulähetysten asiantuntijana tunnetuksi tullut Finni pääsee keskittymään valmennuksen kehittämiseen, ja aikaa jää myös yhteistyöhön seurojen kanssa.

– Arvokisarumba ja muut vastaavat tehtävät vievät aikaa toiminnan kehittämiseltä. Nyt tämä kääntyi niin, että sain sen osan työstä, josta unelmoin ja jota suomalainen yleisurheilu kaipaa, Finni hehkutti.

– Viimeiset 15 vuotta olen pohtinut, että jätänkö paperit valmennusjohtajan työhön, mutta en ollut sitä koskaan tehnyt. Nyt on tarjolla tehtävä, josta uskon, että minulla on kokemusta ja annettavaa. Haluan kiittää mahdollisuudesta unelmatyöhön.

Jarkko Finni on työskennellyt viime vuodet Jyväskylän Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikkönä sekä Ylen asiantuntijana.

Finni, 48, aloittaa uudessa pestissään lokakuun alussa. Entinen kymmenottelija palaa liittoon kymmenen vuoden tauon jälkeen. Tuolloin hän toimi Urheiluliitossa moniotteluiden lajivastaavana.

Kotipaikkakunnaltaan Jyväskylästä käsin työskentelevän Finnin teesit tulevaan tehtävään ovat selvät.

– Ensimmäinen pointti on lähiajan huippu-urheilumenestys. Siihen on nyt mahdollisuuksia ja tarvetta. Toinen on yleisurheilijan kehityspolku, mikä vaatii päivittämistä. Kolmas tärkeä asia on valmennuksen tila ja valmentajien työskentelyedellytykset, jotka ovat jääneet lapsipuolen asemaan, Finni luetteli.

Jyväskylän Kenttäurheilijat maan johtavaksi yleisurheiluseuraksi nostanut Finni sanoo, että seurat ja liitto eivät saa jatkossa tuntea vastakkainasettelua.

– Ainoa vaihtoehto on, että seurat pitää saada kokemaan itsensä osaksi järjestelmää. Se on turhaa keskustelua, onko tämä seurojen vai liiton johtama järjestelmä – tämä on yhteinen suomalaisen yleisurheilun järjestelmä, Finni paalutti.

– Lisäksi korostan valmentajien merkitystä. Miksi JKU on pärjännyt? Väitän, että tulokset tulevat vain ja ainoastaan hyvän valmennuksen kautta. Valmentajille pitää löytää keinoja jatkokoulutukseen.

Finnin sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Yle Urheilun asiantuntijana hän toimii tämän kauden loppuun, mikäli esimerkiksi Ruotsi-ottelu pystytään järjestämään.

SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto kertoi, että liitto on saanut kesän yt-neuvotteluissa tehostettua toimintaansa, eikä Jarkko Finnin sekä uuden valmennuspäällikön palkkaaminen tuota taloudellisia ongelmia.

Toimitusjohtaja Aalto kommentoi IS:lle, että liiton taloutta ajatellen muutoksissa on kyse resurssien siirrosta valmennuksen suuntaan.

Tästä näkökulmasta Finni korvaa Niemi-Nikkolan ja lisäksi aloitetaan uuden valmennuspäällikön kartoittaminen.

– Valmennuspäällikön haku aukeaa luultavasti huomenna. Minulla on kaikki lomakkeet valmiina, Aalto totesi.