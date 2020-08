Mieli muuttui sittenkin – uusi yleisurheilupomo napattiin suoraan Ylen selostamosta

Uusi valmennusjohtaja Jarkko Finni nauttii suurta arvostusta yleisurheiluväen keskuudessa.

Jarkko Finni on Ilta-Sanomien tietojen mukaan Urheiluliiton uusi valmennusjohtaja.

Finni, 48, tunnetaan entisenä kymmenottelijana ja Yle Urheilun asiantuntijana.

Kun SUL kesällä yllättäen kertoi Kari Niemi-Nikkolan jättävän valmennusjohtajan paikkansa, Finniä pidettiin kärkiehdokkaana hänen seuraajakseen. Finni ei kuitenkaan lähtenyt soitellen sotaan, vaan on koko loppukesän ajan suhtautunut pidättyvästi uteluihin asiasta.

Nyt Urheiluliiton neuvotteleva kärki on kuitenkin Ilta-Sanomien tietojen mukaan saanut Finnin ylipuhuttua uudeksi valmennusjohtajaksi. Asia vahvistettiin Ilta-Sanomille tiistai-iltana useasta lähteestä.

Urheiluliitto pitää keskiviikkona iltapäivällä tiedotustilaisuuden, jossa se kertoo kutsun mukaan ”muutoksista valmennusorganisaation johdossa”.

Niemi-Nikkola palaa hoitamaan virkaansa opetus- ja kulttuuriministeriöön marraskuussa.

Finni on ollut neuvotteluissa rekrytoinnista vastaavan Urheiluliiton operatiivisen johdon kanssa mitä ilmeisimmin niin sanotusti kuskin pukilla. Finni on ollut vuodesta 2013 saakka Jyväskylän Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikkö, ja sinä aikana seura on noussut hyvällä marginaalilla maan parhaaksi. Finni on kaikissa yhteyksissä kertonut viihtyvänsä erinomaisesti nykyisessä työssään ja kotikaupungissaan.

Hän nauttii erittäin suurta arvostusta läpi yleisurheilukentän, sekä luottamushenkilöiden, valmentajien että urheilijoiden keskuudessa.

Vuonna 2017 liikuntatieteiden maisteri, valmentajan ammattitutkinnon kurssinsa aikanaan priimuksena päättänyt Finni otti uuden haasteen, kun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön nykyinen johtaja Mika Lehtimäki lopetti Yle Urheilun yleisurheiluasiantuntijana lähes 10 vuoden kommentoinnin jälkeen.

Finnistä on sen jälkeen tullut arvostettu media-asiantuntija, mutta Yle Urheilulle hänen valintansa Urheiluliiton valmennusjohtajaksi merkitsee uuden lajiekspertin metsästämistä. Omaa työtään Finni ei voi olla tv:ssä objektiivisesti arvioimassa.

Finniltä löytyy takavuosilta mielenkiintoinen yhtymäkohta Urheiluliiton nykyiseen luottamusjohtoon, sillä hän toimi vuosia liiton nykyisen puheenjohtajan, parhaimmillaan EM-kisoissa 10-otelleen Sami Itanin valmentajana Jyväskylässä.

Kuten tv-katsojat ovat huomanneet, Finnin oma 10-ottelutausta takaa rautaisen asiantuntemuksen läpi lajikentän. Parhaimmillaan 7843 pistettä, vuonna 1994, otellut Kauhavan Wisan kasvatti saavutti 19-vuotiaiden sarjan MM-hopeaa 1990 ja EM-hopeaa 1991. Vuonna 1994 hän sijoittui aikuisten EM-kisoissa Helsingissä 17:nneksi. Tuona kesänä neljästi Kalevan kisoissa hopeaa otellut Finni saavutti myös ainoan miesten Suomen mestaruutensa.