Vanhalta kilpakumppanilta kova näkemys Tero Pitkämäen tilanteesta – ”Hänet pitää valita tehtävään nyt tai ei koskaan”

Tero Järvenpäällä on näkemys, kenestä pitäisi tehdä keihään lajivalmentaja.

Suomalaisen yleisurheilun valmennuspestit menevät uusjakoon syksyllä. Yksi kuuma peruna SUL-johdon valinnoissa on keihäänheitto.

Nyt valintaan ottaa kantaa entinen keihäänheittäjä Tero Järvenpää, jonka mielestä uransa lopettanut Tero Pitkämäki olisi valittava tehtävään – tai myöhemmin vastaavaa mahdollisuutta ei välttämättä tule.

Terot urheilivat urallaan samaan aikaan. Järvenpää oli parhaimmillaan olympianelonen ja heitti 86,68. Pitkämäen huikeat saavutukset kaikki muistavat.

Nyt Pitkämäki on kertonut olevansa kiinnostunut lajivalmentajan pestistä, vaikka aloittaa vasta syksyllä ammattivalmentajatutkinnon.

– Tero pitää valita nyt tai ei koskaan. Pahoin pelkään, että jos häntä ei nyt valita, toista tilaisuutta ei tule. Aika paljon on oltu kisoissa ja leireillä kämppäkaverina ja voin sanoa tuntevani hänet aika hyvin.

– En jaksa uskoa, että hän hakisi kyseistä pestiä enää tämän jälkeen, ellei tule nyt valituksi. SUL:n hallitukseenhan hän ei jostain syystä kelvannut, Järvenpää sanoo.

Mihinkään byrokraattiseen paperien pyörittelyn syövereihin Tero Pitkämäkeä ei kannattaisi haudata. Hänen paikkansa on kentällä haalarihommissa.

– Hänellä on pienet lapset, mutta Tero haluaa tulla tähän leikkiin mukaan juuri nyt. Se kertoo palosta ja intohimosta. Silloin on mielestäni selvää, että hänet pitää ottaa mukaan keihäsvalmennukseen tavalla tai toisella, Järvenpää sanoo.

Järvenpää vie pohdintaansa niin pitkälle, että miettii jo aisaparia Pitkämäelle.

– Jos Tero olisi lajivalmentaja, liitossa pitäisi miettiä tarkkaan, kuka tulisi hänen aisaparikseen NOV-valmentajaksi (nuorten olympiavalmentajaksi). Mikä olisi sopiva kombo? Terosta pitää tulla päävalmentaja, ei hän kenenkään aisapariksi lähde. Samoin Terolla pitäisi olla päätösvaltaa asioita. Kuka olisi sitten sopiva hänen rinnalleen? On iso kysymys, halutaanko siihen kokemusta vai joojoo-miestä, Järvenpää näkee.

Voisitko se olla sinä, Tero Järvenpää?

– Vielä en ole ihan valmis lähtemään perhepiiristä valmennuskierteeseen, minulla on kolme alle 9-vuotiasta lasta. Olen perheellinen virkamies. Olen tätä miettinyt paljon ja ajatuksena se olisi tosi siisti, mutta vielä en ole siihen valmis. Esimerkiksi Teemu Wirkkala voisi hyvinkin olla, hän on erittäin analyyttinen ajattelija lajin suhteen vaikka hänen julkikuvansa ei ole sellaista välttämättä viestinyt. Teemuhan on alkanut jopa somettaa keihäsjuttuja, Järvenpää toteaa.

Tämänhetkinen lajivalmentaja Petteri Piironen ei nauti ihan kaikkien keihäspiirien luottamusta – tosin sellainen on jo teoriassakin mahdottomuus; eri leirejä on niin valtavan paljon.

– Jos Tero saisi pestin, olisi tärkeää saada henkiseksi tueksi Seppo Räty, Aki Parviainen, Tapio Korjus, Leo Pusa ja niin edelleen. Kaikki samaan rintamaan tekemään yhteisen eteen. Maailmanmestarin statuksella voisi hyvin löytyä konsensus, että näin tätä hommaa lähdetään nyt tekemään. Terolla on uskottavuutta ja karismaa, siksi tällainen malli voisikin toimia. Eri rintamat pitäisi saada yhdistettyä.

Jos liiton pestiä ei lohkea, Järvenpää voi silti hyvinkin nähdä Pitkämäen paiskimassa hommia suomalaisen keihäänheiton hyväksi.

– Jos Tero ei tule valituksi, voisin hyvin nähdä, että hän alkaisi pyörittää jonkinlaista omaa valmennusklinikkaa. Hän on pelannut talouskuvionsa aina järkevästi ja pystyisi varmasti rakentamaan ihan uudenlaista systeemiä Suomen keihäsvalmennukseen. Se voisi olla aivan hyvin liiton ulkopuolista toimintaa.