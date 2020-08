Kommentti: Haluaako Tero Pitkämäki urheilujohtajaksi umpisurkeassa tilanteessa ja mitä tekee mielipiteet jakava Tommi Evilä?

Tero Pitkämäki ottaisi vastuun historiallisesti umpisurkeassa tilanteessa, josta ei nopeita ulospääsyjä ole, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Suomalaisessa huippu-urheilussa on pienen ikuisuuden ihmetelty sitä, miten harvoin aktiiviuransa päättäneet yksilölajien huippu-urheilijat jäävät tekemään jäljellä olevan työuransa urheilun pariin.

Nämä ihmiset luonnollisesti tietävät omien kokemustensa pohjalta, että pikkutakkiosaston vastuutehtävissä tarjolla on paljon muutakin kuin kunniaa ja kiitoksia. Helpommallakin voi ansaita elantonsa, ja todennäköisesti myös leveämpänä.

Yleisurheilun kattojärjestö Suomen urheiluliitto voi uida asiassa vastavirtaan, kun se alkavan syksyn aikana valitsee operatiivisia valmennuspuolen vastuuhenkilöitä.

2000-luvun paras suomalainen yleisurheilija Tero Pitkämäki on tehnyt varsin selväksi, että on kiinnostunut tummiin vesiin vajonneen perinnelajinsa vastuuvalmentajan määräaikaisista tehtävistä. Peliliike – hakuaikeiden avoin julkistaminen – on meriitteihinsä nähden vaatimattomalta mieheltä jopa ennennäkemätön.

Valitsija, Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto, saattaa olla aika tekemättömässä paikassa, kun tämän tason mies on julkisesti ilmaissut mielenkiintonsa työhön.

Pestiä aiemmin hoitanut Kimmo Kinnunen antoi Turussa Pitkämäen valinnalle – jota ei siis missään nimessä ole vielä tehty – varovaisen peukalonnoston. Hän uskoo, että Pitkämäen karisma voisi yhtenäistää tällä hetkellä hieman hajanaisen lajiperheen. Puutteena on tietenkin erittäin ohut kokemus valmennuksen ja resurssien junailun raskaasta kenttätyöstä.

– Se voisi toimia, jos Tero saisi operoida vain ihan huippujen kanssa. Toisaalta niitä huippuja ei tällä hetkellä edes ole, naurahti Kinnunen, joka muistutti Antti Ruuskasen uran päättyvän pian ja suhtautui varsin skeptisesti siihen, että nuoren Oliver Helanderin kovia kokenut olkapää koskaan kestäisi harjoituskuormaa, jota maailman huipun tavoittelu vaatii.

Tämä on todellakin tilanne: Pitkämäki ottaisi vastuun historiallisesti umpisurkeassa tilanteessa, josta ei nopeita ulospääsyjä ole.

Viime syksynä Urheiluliiton hallitusvalinnassa niukasti rannalle jääneen Pitkämäen mahdollinen valinta ei sinänsä olisi epäluottamuslause lajivalmentaja Petteri Piiroselle, joka on lajipiireissä pidetty mies.

Se Pitkämäestä. Lauantai-iltana Yle Urheilun verkkosivut kertoivat, että valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkolan seuraajakilpailussa paalupaikkaa pitäisi pituushyppylegenda Tommi Evilä, huomattavasti ristiriitaisempi ja mielipiteitä jakavampi persoona kuin Pitkämäki.

Ilta-Sanomien Turussa haastattelemien yleisurheilun kabinettimiesten mukaan Evilän valinta olisi kuitenkin edelleen erittäin pitkissä puissa ja peli avoimesti auki. Osa haastatelluista piti juttua jopa uutisankkana. Mutta koviin kärkiehdokkaisiin santanisti ilman muuta kuuluisi, jos on ilmoittautunut mukaan.

Evilän uralta muistetaan laajoissa kansalaispiireissä lähinnä kaksi asiaa: MM-pronssi Helsingissä 2005 ja Ylen toimittajan armoton tylytys suorassa tv-haastattelussa Berliinin MM-kisoissa 2009. Evilä oli haastattelun alla tehnyt lajihistoriaa jäämällä loppukilpailun ulkopuolelle, vaikka karsinnassa tulos alkoi numerolla 8.

Hänet muistetaan urheilijana, joka ei pitänyt kynttiläänsä vakan alla eikä halunnut olla mukava niin sanotusti tavan vuoksi.

Jos uuden valmennusjohtajan valintaa lähestyy nimien ulkopuolelta, on erittäin relevanttia pohtia, millaista henkilöä paikalle haetaan.

Niemi-Nikkolan kaltaista rautaista hallinnon pyörittäjää vai esimerkiksi 1970-luvulta tuttuja tulisielumiehiä, jotka potkivat toimintaan vauhtia ja liekkiä? Jos Evilä on hakenut ja tulisi valituksi, ei ole epäilystäkään, kumpaa koulukuntaa näistä kahdesta hän edustaa.

Ensi vuoden Kalevan kisojen isännälle Tampereelle Turusta kuului hyviä uutisia. Vaikka Ruotsi-ottelu todennäköisesti perutaan, Ratinaan haalitaan syyskuun 5. päiväksi iso osa kotimaisesta kärkikaartista pikavauhtia kasattuun kisatapahtumaan. Sen ovat tamperelaiset enemmän kuin ansainneet.