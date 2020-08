Tero Pitkämäen Niina-puoliso, 40, teki uuden Suomen ennätyksen: ”Pitäähän raskauden jälkeen itsensä kuntoon saada”

40 vuotta täyttänyttä kolmen lapsen äitiä motivoi itsensä voittaminen.

Menestyksekkäästi muun muassa 7-ottelussa, kolmiloikassa ja kuulantyönnössä kilpaillut Niina Kelo, 40, ei kartuttanut SM-mitalien (70) määräänsä Turun Kalevan kisoissa.

Matkaan tarttui kuitenkin 40-vuotiaiden uusi Suomen ennätys kuulantyönnössä. Kelo työnsi karsinnoissa kolmannellaan 13,64, mikä ylitti hänen aiemmin tänä kesänä tekemänsä SE:n peräti 77 sentillä ja toi paikan finaaliin.

Finaalissa paukkuja ei ollut ihan saman verran, sillä Kelon paras kantoi 13,05, toki sekin yli edellisen ennätyksen.

– En saanut tuohon kolmeen työntöön sellaista nappionnistumista kuin karsinnoissa, vaikka kroppa olikin yllättävän hyvän tuntuinen. Joskus on tehty 10 lajia, nyt riitti ihan vain kuula, parhaimmillaan 15,28 m kaaren (2007) työntänyt Kelo naureskeli.

Lastenvahtia ei tarvinnut näiden kisojen ajaksi hankkia, sillä koko perhe eli puoliso Tero Pitkämäki ja kolme lasta olivat mukana Turussa. Kuulakisan aikana kuului katsomosta äänekkäitä äiti-alkuisia huutoja.

– Lapset olivat kannustamassa ja isovanhemmat olivat myöskin siellä isän apuna, Kelo kertoi.

Perheen nuorimmainen on vasta reilun vuoden ikäinen. On vaikuttavaa, että maaliskuussa 40 täyttänyt Kelo pystyy kilpailemaan tällä tasolla noin pian raskauden jälkeen. Koko elämänsä urheilleelle Kelolle kyse on myös itsensä kunnossa pitämisestä.

– Naureskelin, kun pyöreitä vuosia tuli, että pitäähän tässä vielä viimeisen raskauden jälkeen itsensä jonkinlaisen kuntoon saada. Minulla on selässä vaivaa, eikä se muuksi muutu, joten lihaksisto on saatava sellaiseen kuntoon, että olen työkykyinen jatkossakin.

Niina Kelo ja Tero Pitkämäki seuraamassa Tour de Skin osakilpailua Val di Fiemmessä tammikuussa 2019.

– Kivaa tuolla on käydä vähän nuorten parissa haistelemassa tunnelmaa. Ja ehkä se on sellainen itsensä voittaminen, mikä motivoi, hän lisää.

Kelo treenaa tällä hetkellä keskimäärin viisi kertaa viikossa, kuitenkin lasten ehdoilla.

– Raskauden jälkeen se oli ensin kunnon nostamista ja lihaskunnon palauttamista. Keväällä olen tehnyt enemmän fysiikkaa, kun lajitreenejä ei oikein päässyt tekemään koronan vuoksi.

Kelo antaa kiitosta puolisolleen, jonka kanssa he ovat pystyneet jakamaan lapsenhoitovuoroja.

– Vaikka Tero on ollut leireillä, hän on silti ollut myös paljon arjessa mukana. Päivä on rytmittynyt treenien ympärille, joten hän on voinut olla lastenhoitoapuna, että minäkin olen päässyt tekemään.

Toinen mahdollistava tekijä on ollut äitiysloma. Treenit saattavat vaatia enemmän järjestelyjä, kun Kelo palaa töihin Seinäjoen liikuntapainotteiseen päiväkotiin.

– Katsotaan, riittääkö intoa vielä töiden ohella, hän mietti.

Kelo ennustaakin jossain vaiheessa siirtyvänsä enemmän kentän laidalle kannustamaan omaa jälkikasvuaan. Merkkejä tulevista koitoksista on jo ilmassa.

– Kyllä meillä jo välineet lentävät pihalla. Ja lapset käyvät painimassa, Kelo kertoi.

Perheen Turun viikonloppu on kisojen ohessa ollut muutenkin liikuntapainotteinen.

– Ollaan pelattu minigolfia ja käyty meressä uimassa. Lasten ehdoilla mennään.