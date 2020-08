Ruotsalaislegendan 15-vuotias poika teki jälleen urheiluhistoriaa – isä ja poika tunteiden vallassa: ”Olin kyynelissä”

Yleisurheilun Ruotsin mestaruuskisoissa nähtiin historiallinen ja tunteikas voittaja.

Melwin Lycke Holmista, legendaarisen ruotsalaisen korkeushyppääjän Stefan Holmin pojasta, tuli lauantaina historian nuorin Ruotsin mestari yleisurheilussa.

15-vuotias Melwin Holm ylitti Uppsalassa maansa mestaruuskisoissa 213, mikä riitti kultamitaliin korkeushypyssä.

Ruotsalaislehti Expressen kirjoittaa, kuinka historiallinen suoritus nosti tunteet pintaan. Kyynelehtivä mestari oli heittäytynyt välittömästi voittonsa varmistuttua isänsä halaukseen.

– Olen niin onnellinen. Kisan jälkeen olin kyynelissä. Ennen kisaa olin helkkarin hermostunut. Nyt olen uskomattoman onnellinen. Halusin tätä kultaa niin paljon, superlahjakas Holm hehkutti Expressenille.

Yhtä lailla tunteiden vallassa oli poikaansa valmentava 44-vuotias Stefan Holm.

– Tältäköhän minun isästäni tuntui, kun voitin olympiakultaa. Todella tunteikasta. Olen äärimmäisen ylpeä niin valmentajana kuin isänä. Hän todella halusi tätä kultamitalia, ja se oli tämän kauden iso tavoite, Stefan Holm kuvaili.

Isän ja pojan tunteikas halaus näkyy muun muassa Expressenin Twitter-päivityksessä.

– Tämä on satutarina. Hän on kehittynyt askel askeleelta joka vuosi. Tänä vuonna hän on parantanut jo ennätystään lukemiin 217, ja nyt hän voitti ensimmäisen Ruotsin mestaruutensa, kehui entinen korkeushyppääjätähti Kajsa Bergqvist.

Melwin on rikkonut aiemmin isänsä ennätyksiä. Stefan Holmin 28 vuotta vanha 16-vuotiaiden Ruotsin ennätys meni rikki jo viime vuonna, kun Melwin Holm ylitti 209.

Epävirallisen juniori-ikäluokkia koskevan ME-tilaston mukaan kukaan ei ole hypännyt 12- ja 13-vuotiaana korkeammalta kuin Melwin Holm hyppäsi: 189 ja 204.

Melwin syntyi vuonna 2004, pari kuukautta sen jälkeen, kun Stefan oli hypännyt Ateenan olympiakisoissa kultaa. Pariisin MM-kisoissa 2003 Stefan Holm saavutti hopeaa.

Isä-Holm hyppäsi urallaan parhaimmillaan sisähallissa 240 ja ulkoradoilla 237.