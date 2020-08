Wilma Murto liikuttui kyyneliin paluukisassaan – ”Purkautui paljon kaikkea”

Suomen mestaruuteen riitti tulos 432.

Tuore naisten seipään Suomen mestari Wilma Murto, 22, pyyhki kyyneleitä kisan jälkeen.

– Tässä purkautui aika paljon kaikkea, hän sanoi.

Sen kaiken päällimmäisenä on leikkauksen vaatinut polvivamma, jonka vuoksi Murto on ollut sivussa kaksi kuukautta.

Hän ylitti paluukisassaan korkeuden 432, mikä riitti mestaruuteen 20 sentin marginaalilla toiseksi tulleeseen Elina Lampelaan. Kolme yritystä 442:sta ei enää tuottanut tulosta.

– On ollut tosi rauhallinen olo koko päivän, ja olen ollut onnellinen siitä, että pääsen taistelemaan mestaruudesta. Täällä on perhettä, kavereita ja tiimi katsomossa, kotikenttä, katsomo mukana. Voisin jatkaa listaa pitkään siitä, mikä tässä on hienoa.

Murto kertoi, että polvessa ei ollut kipuja ennen kisaa eikä sen aikana.

– Se on tämän vuoden isoin voitto. Vähän juoksutehoa sieltä puuttuu, mutta ehkä se sallitaan. Pystyisin ehkä sellaisia 450-hyppyjä jo tekemään, mutta se vaatisi tekniseltä tekemiseltä enemmän.

Murron mukaan hän lähti tänään hakemaan mestaruutta, ei niinkään tulosta.

– Mestaruus selvisi tosi nopeasti, jonka jälkeen mietin tietysti hiukan tulostakin. Tai lähinnä sitä, että seuraava rima ja seuraava rima.

Murto myönsi, että kahden kuukauden tauko vaati veronsa. Hän oli jo torstain karsinnan jälkeen ”jyrän alle jäänyt”.

– Edellisestä hypystä on kaksi kuukautta, ja hyvän päiväduunin sai tehdä eilen yksin ja fyssarin kanssa. Tänään oli freesi fiilis lähteä kisaan.