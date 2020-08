Joonas Rinne esiintyi supersankarina yhdysvaltalaisten hurratessa – nyt hänestä povataan tuplamestaria Kalevan kisoissa

Keskimatkojen juoksija tekee ammattimaisia videoita vlogiinsa eikä kieltäydy pöljistä tempauksista.

Kalevan kisoihin ei povata montaa tuplamestaria, mutta jos jollekin pitäisi rahansa lyödä, se olisi Joonas Rinne.

Paitsi että Rinne, 25, juoksee erittäin kovaa kahta ratakierrosta ja 1 500:aa metriä, hän on harjaantunut pakenemaan tarvittaessa myös elefantteja. Mutta palataan siihen hiukan myöhemmin.

Saarijärven Pullistusta edustava mutta Jyväskylässä asuva Rinne on juossut tänä kesänä ennätykset molemmilla matkoillaan. 800 m kulki aikaan 1.47,87 heinäkuussa Tampereella ja 1 500 m lähelle haamurajaa (loppuaika 3.40,47) Topi Raitasen kirittämänä Kuortaneella.

Raitanen ei osallistu Turussa järjestettäviin Kalevan kisoihin Monacon Timanttiliigan vuoksi, joten tonnivitosella ei todennäköisesti nähdä veret seisauttavaa voittotaistelua.

– Mietin aiemmin kesällä, lähtisikö Topi Kalevan kisoihin, ja olisihan se ollut hienoa, että olisi saatu ottaa mestaruuskisa. Siinä mielessä harmittaa, että hän ei ole paikalla. Mutta ymmärrettävistä syistä ei ole, Rinne tuumii.

Kaksikko on silloin tällöin myös treenannut yhdessä Jyväskylässä. Raitasen päämatka on kuitenkin 3000 metrin esteet, mikä vaikuttaa yhteistyöhön.

– Olisi kiva harjoitella enemmänkin yhdessä, mutta treenaamme niin eri tavalla, että ei oikein ole yhteisiä treenejä löytynyt, Rinne kertoo.

Rinteen mukaan hän lähtee Kalevan kisoissa juoksemaan ennen kaikkea kultamitaleista, ei ajoista.

– En usko, että näissä kisoissa juostaan ennätysvauhtia. Muuten pitäisi olla tosi tasaväkinen joukko. Näillä kestomatkoilla taktinen elementti on niin vahva, hän sanoo.

Jos ja kun Rinne singahtaa vihdoin kotimaisen yleisurheilutaivaan kirkkaimpien tähtien joukkoon, hänen ei tarvitse miettiä, mitä kaikkea someen laittaisi. Rinteen Youtube-kanava on nimittäin aarreaitta odottamassa löytäjiään.

Siihen löytyy syy juoksijan taustasta; hänellä on oma kuvausta ja videotuotantoa tekevä yritys, ja leireillä ja kisareissulla Rinteen näkeekin usein läppäri polvillaan.

– Videoiden tekemisessä kiehtoo oman luovuuden saaminen esille. Vlogini videoiden tekemisessä saattaa mennä pari päivää, mutta olen oppinut tekemään niitä aika tehokkaasti. Yritän pitää videot sellaisina, ettei tulisi liikaa stressiä ja tekeminen pysyisi rentona.

Joonas Rinne kuvattiin Turussa torstaina.

Rinteen sympaattinen persoona puskee videoista ja Instagramista läpi. Silmät kannattaa pitää auki jo urheilijaesittelyssä, sillä Rinteellä on yleensä takataskussa jotain spesiaalia, kun kamera tulee hänen kohdalleen.

Rinne myös myöntää, että hänet on erittäin helppo saada houkuteltua pöljiin tempauksiin. Yhden sellaisen hän toteutti ensimmäisellä korkean paikan leirillään Arizonassa 2018. Supersankarileffojen suuri ystävä tajusi ennen leiriä, että uusi Avengers-elokuva tulee ensi-iltaan sen aikana.

– Olin ostanut Ironman-asun penkkareihin, joten pakkasin asun mukaan ja varasin paikallisesta elokuvateatterista lipun.

Leffaan meneminen kuitenkin osoittautui hiukan hankalammaksi kuin Rinne oli suunnitellut.

– Teatteri oli hotellilta yli 10 kilometriä, ja eihän sieltä mitään bussivuoroja löytynyt. Päätin sitten, että menen pyörällä. Poljin Ironman-puvussa Route 66 -tietä pitkin, ja porukka vilkutteli ja huusi Ironmania, hän muistelee.

Rinne on tehnyt videon, jossa hän esiintyy Ironman-puvussaan:

Erilaisten tempausten jälkeen Rinne kuitenkin tottelee – ainakin melko kuuliaisesti – äitiä, sillä hänen valmentajanaan toimii niin ikään keskimatkojen juoksijana tunnettu Minna Rinne (os. Mäkelä)

– Etuna on se, että tunnemme toisemme hyvin ja nopeat muutokset on siksi helppo tehdä. Nykyään haastan äitiä enemmän ja kysyn, miksi teemme jotain. Homma on enemmänkin yhteistyötä.

Jos kaikki sujuu kaksikon suunnitelmien mukaan, sunnuntaina Rinne on jatkanut mestaruusputkeaan 1500 metrillä ja kirkastanut SM-pronssin kullaksi 800 metrillä.

– Olisihan se hieno juttu. Olen viimeksi ollut junnusarjoissa tuplamestari, Rinne fiilistelee.

Mutta miten elefantit oikein liittyvät suomalaisjuoksijaan?

– Olitiin vuoden vaihteessa Afrikan leirillä kovan viikon päälle turistireissulla Krugerin kansallispuistossa. Autosta ei saisi nousta, mutta me saatettiin ehkä olla vähän siinä auton ovella.., Rinne virnistää.

– Nähtiin lähellä norsu, jolla oli poikanen. Se levitteli siinä korviaan, ja oltiin aika liipaisimella lähdössä, että nyt jos se tulee yhtään lähemmäs, niin sitten kyllä mennään.

Turussa ei tiettävästi ole elefantteja, mutta niitä Rinne tuskin tuplamestaruuteen tarvitsee.