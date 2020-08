Näin kovat ovat moukarisensaatio Aaron Kankaan, 23, punttitulokset – ”Kun viimeksi tein maksimin...”

Aaron Kangas kokeili yhtä vaikeimmista urheilulajeista – ja homma alkoi toimia saman tien. Perjantaina hän aloittaa mestaruusjahdin Kalevan kisoissa.

Moukarinheitto huipputasolla kuuluu teknisesti, rytmillisesti ja mentaalisesti vaikeimmin opittavien ja herkimpien urheilulajien kategoriaan. Arvokisojen karsinnoissa nähdään sen takia säännöllisesti isojakin ruumiita.

Viime viikon keskiviikkona Espoossa Suomen kaikkien aikojen tilastokolmoseksi heittänyt Aaron Kangas onkin melkoinen kummajainen. Hän kokeili ennen moukaria kaikki muut yleisurheilun heittovälineet – eikä saanut yhtäkään niistä lentämään niin kuin olisi halunnut.

Vuonna 2009 isä ja valmentaja, ammattiupseeri Jarmo Kangas tarjosi 11-vuotiaalle pojalle moukaria, eikä sen jälkeen ollut enää muuta vaihtoehtoa.

– Se pyörimisliike tuntui heti tosi luontaiselta ja helpolta ja sain helposti moukarin häkistä ulos. Laji mielletään vaikeaksi, mutta minut se vei silloin alussa mukanaan helppoudellaan, Kangas, 23, muistelee kotikaupunki Kankaanpäässä juhannuksena 2009 pidettyjä juniorien juhannuskisoja.

Muut heittovälineet putosivat hiljalleen valikoimasta pois, ja kaudella 2013 päälajivalinta oli tehty.

Espoon tulosta, 79,05, pidettiin jopa lievänä sensaationa, mutta jos Kangas olisi päästänyt irti moukaristaan pari sadasosasekuntia aiemmin 10. kesäkuuta Kankaanpään tutulla kotikentällä, lajikomeetasta olisi puhuttu koko kesä.

– Sektorista ulos suht selvästi, noin 78,50 metrin heitto se olisi mitattuna ollut. Ei ole toisaalta niin väliä, että on saanut olla aika rauhassa, hiljaisena ja sympaattisena miehenä pidetty heittäjä naurahtaa.

Kankaalla on urheilu-uralla niin sanotusti kaikki pelissä: hän asuu lapsuudenkodissaan täysien palveluiden äärellä ja käyttää kaiken energiansa urheilutavoitteidensa saavuttamiseksi.

Aaron Kangas tavoittelee Turun Kalevan kisoista ensimmäistä aikuisten Suomen mestaruuttaan. Mestaruusjahti alkaa perjantaina moukarin karsinnoilla. Finaali on ohjelmassa lauantaina.

Syksyllä nuori mies pohtii hakevansa Puolustusvoimien liikunta-aliupseerin virkaa, todennäköisesti Satakunnan Lennostosta Pirkkalasta. Hänen isoveljensä Arttu on tehnyt samaa työtä kankaanpääläisessä Niinisalon varuskunnassa, samoin kuin hiihtäjä Ristomatti Hakola.

– Tampere on kuukausittaisine moukarileireineen joka tapauksessa erittäin tärkeä treenitukikohta Kankaanpään, Kuortaneen ja Porin ohella. Sen verran täytyy kiittää Kankaanpäätä, että kun oli koronakeväänä pakko heittää ulkona kotimaassakin, niin kaupungin heittokentälle rakentama lämmitettävä rinki, joka ei siis jäädy, oli homman pelastus.

Jarmo Kangas on sikäli erikoinen moukarivalmentaja, että hän ei itse ole heittänyt. Samanlainen tapaus on SE-nainen Krista Tervon valmentaja Jukka Vihtonen.

– Arvostan suuresti, miten paljon isä on käyttänyt aikaansa ja vaivaansa lajin opiskeluun aivan alkeista asti.

Kangas toteaa, että vaikka yli 79 metrin heitto lämmitti mieltä, kausi on jo nyt muutenkin antanut valtavasti.

– Perustaso on kaikki kaikessa; vain sen päälle voi jotain rakentaa. Nyt se on jo 75–76 metriä. Lisäksi olen opetellut itselleni optimaalisinta kilpailuun valmistautumista. Minulle se tarkoittaa näemmä napakkaa treenaamista ihan H-hetken kynnykselle. Joku saavuttaa optimitilan levon kautta, mutta minut liika lepo on tehnyt vain löysäksi.

Aaron Kangas on miesten moukarissa Suomen kaikkien aikojen tilastokolmonen. Kuva kesäkuulta Vantaan Kultainen keihäs -kilpailusta.

Moukari ei tällä kertaa kuulunut tiistaisen Paavo Nurmi Gamesin lajivalikoimaan. Kun Kangas kyseisessä tapahtumassa 2018 kilpaili, tulos oli vielä ujohko 70,30.

– Valitsivat häkkilajiksi kiekonheiton, mikä on ymmärrettävää. Daniel Ståhl on isompi tähti kuin Aaron Kangas. Enkä valita lajin asemaa; Suomessa riittää hyviä kisoja.

Voimailusta samoihin aikoihin kuin moukarinheitosta, noin 15-vuotiaana, innostunut Aaron Kangas on jo kehittänyt voima-arvonsa huipputason lekanlennättämisen sallivalle tasolle.

– Isoja harppauksia ei tältä tasolta enää tehdä, vaan kehitys on jo hyvin maltillista. Maksimaalisia voima-arvoja ylipäätään testaan hyvin harkiten, koska sellaiseen leikkiin sisältyy aina vammariski.

Viime harjoituskaudella fyysisen oheisharjoittelun pääpainopiste ei ollutkaan levytangossa, vaan räjähtävyyden ja kimmoisuuden kehittämisessä erilaisten hyppyjen ja kuulanheiton parissa.

Punttisalilla syntyneet tulokset kuitenkin kertovat, että Aaron Kangas on hurjan vahva mies:

– Ykkösliikkeeni on etukyykky (tanko ylävartalon etupuolella), josta on mennyt 230 kiloa. Takakyykkyä (tanko niskan takana) teen erittäin vähän. Kun viimeksi tein maksimin, tulos oli 280 kiloa. Maastaveto on niin raju liike kropalle, että sitä teen niukasti. Ennätys on 280 kiloa, Kangas kertoo.

Etukyykyn ohella toinen pääliike on rinnalleveto niin sanotusti raakana. Siinä on noussut 180 kiloa.

– Moukariporukasta löytyy sekä vahvempia että heikompia kavereita. Välinettä voi heittää erittäin pitkälle muillakin avuilla kuin aivan hirmuisilla voima-arvoilla. Esimerkiksi Olli-Pekka Karjalainen oli tästä hyvä esimerkki.

Kalevan Kisat Turussa 13.–16. elokuuta. Moukarin karsinta perjantaina, loppukilpailu lauantaina.

Muut Kalevan kisojen tärpit perjantaille

Naisten moukarifinaali

SE-nainen Krista Tervo ja nuori haastaja Silja Kosonen ovat loistaneet koko kesän. Nähdäänkö jälleen huimia heittoja ja ennätysparannuksia? Klo 19.10.

Naisten pika-aidat

Suomalaisen yleisurheilun tämän hetken ykköslaji huipentaa kisapäivän. Annimari Korte, Nooralotta Neziri, Reetta Hurske ja Lotta Harala tuikkivat tähtinä. Alkuerät klo 18, finaali klo 20.25.

Perjantaina ohjelmassa myös loppukilpailut miesten kiekossa, kuulassa ja korkeudessa, naisten pituudessa sekä naisten ja miesten 400 ja 1 500 metrillä.

Kalevan kisat Yle TV2:ssa ja Areenassa perjantaina kello 17.50 alkaen.